Senado está listo para elegir magistrado: ya hay fecha y los partidos hacen sus movidas

Todo está listo en el Congreso para un nuevo pulso de poder que involucra a la rama judicial. La mesa directiva del Senado publicó el cronograma para la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, esto luego de que la Corte Suprema de Justicia enviara su terna de aspirantes para ocupar el cargo. Quien resulte elegido ocupará la silla que deja el magistrado José Fernando Reyes en la sala plena del alto tribunal.

Como lo confirmó la Secretaría del Senado, el nuevo integrante de esta corporación saldrá de la terna conformada por María Patricia Balanta, Carlos Camargo Assis y Jaime Humberto Tobar. Según el cronograma, desde el jueves 21 de agosto y hasta el próximo miércoles 27 se hará la verificación de las hojas de vida de los aspirantes por parte de la Comisión de Acreditación Documental. El jueves 28, esa célula presentará un informe y el próximo miércoles 3 de septiembre será la audiencia a los ternados y se elegirá al nuevo Magistrado.

En los pasillos del Congreso, muchos dan por ganador a Carlos Camargo Assis, quien tiene amplios vínculos con la clase política y los partidos tradicionales. En los corrillos del Capitolio se dice que el exdefensor del Pueblo tiene el respaldo de bancadas como la del Centro Democrático, Cambio Radical y el Conservador, partido al que es muy cercano, pues su esposa es María Paulina Pineda, hija de la exsenadora Nora García y hermana del actual senador Marcos Daniel Pineda, quienes representan una de las fuerzas con más caudal político del conservadurismo en Córdoba.

A esto se suma que muchos reconocen que, de alguna u otra manera, Camargo pavimentó su candidatura cuando estaba en la Defensoría, ya que a esa entidad ingresaron varias personas cercanas a congresistas e incluso a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que al final fueron los encargados de incluirlo en la terna. Camargo, además, tiene un perfil más político que el de sus contenedores, Balanta y Tobar, quienes han hecho una carrera únicamente como juristas.

Sin embargo, en las últimas horas se han producido varias movidas que han puesto a pensar a muchos en si definitivamente la elección de Camargo ya está cantada o hay una ventana para voltear las cargas. Senadores de diferentes bancadas aseguran que el exdefensor del Pueblo aún no tiene fijos los votos del Partido de La U y de buena parte de los liberales, lo que podría abrir la puerta a que estos apoyos, sumados a los del Pacto Histórico, puedan inclinar la balanza en favor de otra candidatura.

El nombre que más suena para esta movida es el de María Patricia Balanta. En el Legislativo se dice que hay varios alfiles de La U moviéndose en su favor y que a la ecuación podría sumarse el gobierno de Gustavo Petro, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, para incluir en la alianza a otras fichas que les permita ubicar a la candidata en el alto tribunal. En este punto entran en juego votos claves como los de la bancada Comunes y los de la Alianza Verde, por lo que no se descarta que haya un “voto finish” entre Camargo y Balanta.

