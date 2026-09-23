Senado niega moción de censura contra el ministro de Defensa por bombardeos de Guaviare

Con 65 votos en contra y solo 17 a favor el Senado de la República negó la moción de censura con las que se buscaba remover de su cargo al ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, con motivo de los bombardeos en Guaviare en el que se reportaron las bajas de hasta tres menores de edad. La proposición fue impulsada por la oposición del Pacto Histórico, pero no prosperó en su intención de asestar un golpe político contra el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Los principales argumentos impulsados fueron una posible violación al Derecho Internacional Humanitario en medio de ese procedimiento realizado a finales de agosto. En efecto, el citante, el senado Alex Flórez del Pacto Histórico pidió a sus contradictores apoyar la moción y señaló que "reclutar a un niño es incorporarlo a un grupo armado contra su voluntad", por lo que "el niño reclutado es siempre una víctima, aunque cargue un fusil".

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#PlenariaSenado | “No podemos normalizar los cortes que Afinia está haciendo cada semana en el municipio y a su vez en los municipios vecinos del departamento de sucre, más aún cuando toca pagar los servicios a una tasa tan alta”, dijo en constancia la senadora Yaini Contreras. — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) September 23, 2026

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