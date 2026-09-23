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Senado niega moción de censura contra el ministro de Defensa por bombardeos de Guaviare

El general (r) Jorge Mora continuará en su cargo pese a la solicitud elevada por la oposición para removerle por las operaciones en las que se reportaron hasta tres menores de edad como bajas en un bombardeo en el Guaviare.

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Redacción Política
23 de septiembre de 2026 – 01:37 p. m.
Gobierno defiende operación en la que murieron tres menores diciendo que “eran combatientes”.
El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora durante mensaje en el que ratificó la legalidad del bombardeo en esa región.
Foto: Ministerio de Defensa

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Con 65 votos en contra y solo 17 a favor el Senado de la República negó la moción de censura con las que se buscaba remover de su cargo al ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, con motivo de los bombardeos en Guaviare en el que se reportaron las bajas de hasta tres menores de edad. La proposición fue impulsada por la oposición del Pacto Histórico, pero no prosperó en su intención de asestar un golpe político contra el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Los principales argumentos impulsados fueron una posible violación al Derecho Internacional Humanitario en medio de ese procedimiento realizado a finales de agosto. En efecto, el citante, el senado Alex Flórez del Pacto Histórico pidió a sus contradictores apoyar la moción y señaló que "reclutar a un niño es incorporarlo a un grupo armado contra su voluntad", por lo que "el niño reclutado es siempre una víctima, aunque cargue un fusil".

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Por Redacción Política

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Comentarios
  • Juan(90221)Hace 8 minutos
    Si nos importan los menores, debemos combatir que se sigan reclutando niños para grupos criminales, ahí está la raiz de este sinsentido en nuestro país. Ceder al chantaje de utilizar los propios menores agrava esa crisis. Bien que el Congreso hizo analisis sin intereses politicos.
  • Andrea(10514)Hace 35 minutos
    Leo esas palabras de Alex Florez y me lo imagino todo borracho y orinado, con ese mismo tono… JAJAJAJAJA…
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