Senado niega moción de censura contra el ministro de Defensa por bombardeos de Guaviare

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Con 65 votos en contra y solo 17 a favor el Senado de la República negó la moción de censura con las que se buscaba remover de su cargo al ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, con motivo de los bombardeos en Guaviare en el que se reportaron las bajas de hasta tres menores de edad. La proposición fue impulsada por la oposición del Pacto Histórico, pero no prosperó en su intención de asestar un golpe político contra el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Los principales argumentos impulsados fueron una posible violación al Derecho Internacional Humanitario en medio de ese procedimiento realizado a finales de agosto. En efecto, el citante, el senado Alex Flórez del Pacto Histórico pidió a sus contradictores apoyar la moción y señaló que "reclutar a un niño es incorporarlo a un grupo armado contra su voluntad", por lo que "el niño reclutado es siempre una víctima, aunque cargue un fusil".
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Juan(90221)•Hace 8 minutosSi nos importan los menores, debemos combatir que se sigan reclutando niños para grupos criminales, ahí está la raiz de este sinsentido en nuestro país. Ceder al chantaje de utilizar los propios menores agrava esa crisis. Bien que el Congreso hizo analisis sin intereses politicos.
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Andrea(10514)•Hace 35 minutosLeo esas palabras de Alex Florez y me lo imagino todo borracho y orinado, con ese mismo tono… JAJAJAJAJA…