Senador Álex Flórez dice que tiene “problemas con el licor” tras pelea con policías

El senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, quien el pasado viernes protagonizó una pelea con policías en Cartagena en estado de embriaguez, dio a conocer que tiene “problemas con el alcohol”. Según dijo el congresista en un video publicado en su cuenta de Twitter, espera que el país pueda perdonar su error y comprendan su situación.

El legislador sostiene que “reconocer es el primer paso para avanzar”, por lo que, según él, ha decidido contarle “esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error”. El político, quien fue grabado discutiendo e increpando a oficiales de policía a la entrada de un hotel en la Capital de Bolívar, dijo en la mañana de ese domingo que “después de varios campanazos de alerta a los cuales no había prestado atención, hoy quiero reconocer que tengo problemas con el licor”.

“He tocado fondo y el problema con el licor me ha causado problemas”, dijo López en su video. Adicionalmente, el congresista manifestó que su supuesta adicción ha interferido con su proyecto político, al que, según manifestó, lo “cargó mucho emocionalmente, especialmente en las últimas semanas”. Aún así, expresó que es lamentable que haya personas que se burlen y no comprendan la situación.

Flórez afirmó que hace tiempo estuvo en tratamiento, pero que lo abandonó y ahora, tras la polémica, ha decidido retomarlo. Igualmente, expresó solidaridad a las personas que, como él, sufren de este problema y pidió disculpas a “la Policía Nacional y a los patrulleros a los que irrespeté, al Hotel Caribe, a los cartageneros, a mis compañeros y compañeras del Pacto Histórico, así como al Congreso”.

El legislador concluyó diciendo que, a pesar de su error, seguirá comprometido con su labor en el Congreso y reconoció que “como representante del pueblo y figura visible del país sí me corresponde ser ejemplo”. La nueva declaración choca con la que dio el viernes en Blu Radio, en donde aseguró que a él lo “eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”.

Toda la polémica con el senador se dio por un video en el que se le ve borracho discutir acaloradamente con policías cartageneros. En el video se escucha como el senador del Pacto Histórico, se acerca a un uniformado y le grita “asesino”. “Asesino, asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados inocentes”. El policía le responde, también gritando: “¿Le consta que fui yo?”.

Por estos hechos, el senador deberá enfrentar una denuncia por el delito de injuria y calumnia que presentaron los uniformados. “Hay improperios, hay descalificaciones y señalamientos contra el personal uniformado motivo por el cual después de que esta persona intenta acercarse mucho más al uniformado se instauró la denuncia por todos los señalamientos que se hicieron allí y por el irrespeto como tal con palabras soeces contra el uniformado”, dijo el general Alejandro Zapata, comandante de Policía de Bocagrande.

