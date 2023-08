“No nos da vergüenza hacer control político al Gobierno”: Senadora Clara López

Senadora por el Pacto Histórico, durante la sesión del Congreso de la República para la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Clara López es una de las fichas clave del Gobierno en el Senado. Su experiencia en asuntos económicos y presupuestales fue clave para la reforma tributaria de Petro fuera aprobada en el legislativo, cuando era presidenta de la Comisión Tercera. Ahora, como ella lo dice, va de salida hacia la Comisión Primera, que es donde se discutirán proyectos clave para el Gobierno, como el de la ley de sometimiento, la humanización penitenciaria, la regulación del cannabis, entre otros. Todos coinciden en que su paso es estrategia.

En diálogo con este diario, López afirmó que, aunque son bancada petrista, “el mejor servicio que se le puede prestar a un Gobierno es estar atento y ayudar en el control político”. Incluso, aseguró que son una coalición de libre examen. “Ni más faltaba que nos quedemos con las funciones esenciales de legislar. Hacer control político al Gobierno es una función congresional; no nos da vergüenza ejercerla”.

La senadora del Polo Democrático, respondió a las advertencias que lanzó Efraín Cepeda (Partido Conservador) al decir que si los ministerios no ejecutaban sus recursos, estos iban a ser recortados. “Al doctor Cepeda le diría que lo haga [el recorte presupuestal] antes que el Gobierno lo haga primero”.

Según ella, en caso de que identifiquen que no se pudo ejecutar todo el dinero, el ministro podría tomar la decisión de bajar las partidas presupuestales de los ministerios, antes que el Congreso decida intervenir. “Yo creo que eso es lo que le va a pasar a Cepeda”, contestó.

Aseguró que la ejecución presupuestal del Gobierno es baja, y que por eso ella misma citó a un debate de control político el pasado 1 de agosto a los ministros de Trabajo (Gloria Inés Ramírez), Ambiente (Susana Muhamad), Vivienda (Catalina Velasco), Interior (Luis Fernando Velasco), Justicia (Néstor Osuna), Hacienda (Ricardo Bonilla), Defensa (Iván Velásquez) y Salud (Guillermo Jaramillo).

Sin embargo, el protagonismo en esa discusión se la llevó el presidente de los conservadores, Cepeda, quien citó a un debate con la misma finalidad que se llevó a cabo el martes 8 de agosto. “La senadora lo habrá citado después de nosotros, que fuimos los primeros que pusimos el tema sobre la mesa”, le dijo a El Espectador.

Para López, aunque los constantes cambios en el gabinete ministerial son del fuero del presidente, no duda en decir que generan un retraso en la ejecución de los programas. “El cambio siempre implica un nuevo aprendizaje y un retraso temporal, pero eso no es definitivo. Es como cuando este Gobierno empezó a combatir la inflación: el impacto de la subida de precios es el que uno recuerda, no el de las bajadas. Lo mismo va a pasar con la ejecución de presupuestos del primer año”.

Se refirió también a su salida en falso tras haber firmado un proyecto del Centro Democrático que buscaba modificar el artículo 11 de la Constitución y retroceder en los logros del movimiento de mujeres frente al derecho al aborto, que quedó en firme con una decisión de la Corte Constitucional en 2022. “Lo firmé porque consideré que era un reconociendo a las causales, pero me di cuenta de que era un terrible retroceso porque desconocía varias sentencias de la Corte Constitucional”.

Según ella, fue un error de interpretación, pues lo que en realidad pretendía el proyecto de ley era determinar que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Y, con ello, retroceder a las tres causales permitidas para abortar antes de la sentencia de la Corte: por riesgo en la vida de la madre, por malformación del feto o cuando el embarazo sea resultado de violencia sexual. “Como lo dije en la rueda de prensa, pido disculpas con el movimiento de mujeres por no estar cerca en un tema tan crucial como decidir sobre la maternidad y sobre nuestros cuerpos”, explicó.

