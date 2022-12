Senadora Paola Holguín dice que no aspirará a Gobernación de Antioquia en 2023

Paola Holguín es una de las senadoras más destacadas del Centro Democrático. Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, confirmó que no renunciará al Congreso para aspirar a la Gobernación de Antioquia en las elecciones regionales de 2023, como la propuso el expresidente Álvaro Uribe.

Esta semana, Holguín explicó por medio de un comunicado que si bien agradece el impulso y apoyo de empresarios y del expresidente Álvaro Uribe, no será candidata a reemplazar a Aníbal Gaviria.

“Agradezco de todo corazón a Uribe, su generosidad al proponerme como candidata de mi partido Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia, a los empresarios y distintos líderes que desde diferentes sectores me manifestaron su apoyo para este enorme honor, que hoy no puedo aceptar teniendo en cuenta que hace tan solo seis meses me posesioné en el Congreso”, indicó la senadora que está repitiendo curul desde que fue reelecta el pasado 13 de marzo.

Holguín también señaló que no será candidata “por la compleja coyuntura nacional y lo reducida que es hoy la oposición”. Por ello, agregó que está lista y dispuesta a construir un consenso amplio entre distintas fuerzas que hagan contrapeso al Gobierno y que sea opción en las elecciones regionales de 2023.

“Hago un respetuoso llamado a los diferentes sectores para que recuperemos Medellín y logremos una administración seria, transparente y que resuelva los verdaderos problemas de la ciudad”, comentó.

Como ella, el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, y la representante Katherine Miranda, confirmaron que tampoco dejarán el Congreso para aspirar a alguna alcaldía o gobernación en nombre de sus colectividades. No obstante, desde la Cámara le manifestaron a El Espectador que son varios los congresistas que pasaron sus cartas de renuncia, pero que están siendo evaluadas por la presidencia de esta corporación.

