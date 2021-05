“Sería bueno tenerlo”: Pastrana sobre Vargas Lleras como candidato de centro-derecha

El expresidente conservador admitió que hay escasez de candidatos en la coalición que promueve, por lo que Germán Vargas Lleras sería un buen candidato a su juicio.

El expresidente conservador Andrés Pastrana salió a lo medios para hablar de las elecciones de 2022, dirigentes políticos y de su teoría en torno a la crisis social siempre ha existido en Colombia, pero que develó con más fuerza el paro nacional.

En entrevista con Alternativa, la revista de centro- derecha, y W Radio, el exprimer mandatario afirmó que ve a Germán Vargas Lleras como un posible candidato de la coalición de centro- derecha que está impulsando. “¿Por qué no? Aquí lo necesitamos porque precisamente hoy tenemos un problema de escasez de candidatos y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez salió también del juego”, aseguró, reiterando que a pesar de las diferencias que ha tenido con Vargas Lleras, el exvicepresidente es un hombre “al que le cabe el país en la cabeza”. “Sería bueno tenerlo también”, recalcó a Alternativa.

En ambas entrevistas, Pastrana reiteró que, como hizo su grupo político en 2018, en estas próximas elecciones deben unirse varias fuerzas afines para derrotar al senador y precandidato presidencial, Gustavo Petro, y hacerse al poder con gobernabilidad. En esa línea, insistió que Petro “interpreta al castrochavismo”. Con esas afirmaciones, el conservador continuó con la estrategia política cuya narrativa funda el miedo a convertir al país como Venezuela, por lo que tachó al líder de izquierda de querer ir por ese camino.

“Eso es Petro, íntimo amigo de Hugo Chávez; su pana, su llave. ¿Y queremos una Colombia como Venezuela: sin comida, sin agua, sin luz y ni siquiera con gasolina, como pasa hoy? Tampoco tienen vacunas y no sabemos a qué nivel está la pandemia llevando a un país absolutamente desbaratado. ¿Esa es la Colombia que queremos, la que Petro propone? No. Nosotros queremos una Colombia en paz y con prosperidad. Eso es lo que estará en juego en el 2022″, respondió a la revista.

Así mismo, criticó que el presidente Iván Duque no hubiera, en su momento, aceptado la coalición entre los conservadores, liberales, uribistas y Cambio Radical, cosa que, a sus ojos, afectó al Gobierno y sumó a la situación actual del país. “Dijimos: invitemos a César Gaviria y a Germán Vargas, que con Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Centro Democrático no vamos a necesitar nada más y va a poder gobernar con tranquilidad. Pero, tristemente, el Presidente no hizo caso”, resaltó, señalando que, cuando llegue el segundo intento de reforma tributaria al Congreso, Duque tendrá que crear gobernabilidad. “En este momento se necesita concertar una reforma. Entonces, que se haga un gran acuerdo político y se firme la reforma para sacarla tal como se presente con el fin de evitar los micos”, añadió.

De vuelta a las elecciones presidenciales y al Congreso, y a la gobernabilidad que tiene en la mira Pastrana para 2022, el exjefe de Estado confirmó que también ve a César Gaviria en la alianza política que se imagina. No obstante, no escatimó en enfatizar que al expresidente liberal le “hace falta grandeza” en estos momentos.

“Me llama la atención la actitud de Gaviria ahora. Creo que le ha faltado grandeza. Gaviria no hubiera terminado su período si la Nueva Fuerza Democrática que yo lideraba no lo hubiera respaldado en los años 90, cuando él estaba caído”, recordó Pastrana. Agregó que mientras que el Gaviria de ahora “está exigiendo una serie de cosas”, cuando él apoyó su Gobierno no le exigió “nada”. “Ese no es el Gaviria que conocimos (...) tiene que pensar más en Colombia”, subrayó.

Así las cosas, si bien comunicó que la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, era su candidata, y ya no lo es porque él mismo le recomendó “siguiera acompañando al presidente Duque”, todos los partidos, incluido el conservador, están en proceso de selección de candidatos. “Hay muchos candidatos de distintos partidos y distintas vertientes. Debemos hacer el proceso y buscar el mecanismo de escogencia de la fórmula presidencial, como lo hicimos en el 2018″, dijo.