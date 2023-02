‘Siento que hay ingenuidad en la paz total’: gobernador Héctor Olimpo Espinosa.

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, estará en frente de la Federación Nacional de Departamentos hasta el 13 de marzo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El presidente de la Federación de Departamentos, Héctor Olimpo Espinosa, quien dialogó en exclusiva para el canal Telecafe en el programa La hora de Acero y cuya entrevista reprodujo El Espectador, dijo: “el gobierno del presidente Petro debe revisar con lupa a sus ministros y directores de institutos descentralizados, no pueden seguir improvisando. La guerra contra las drogas no solo la perdió Colombia, sino el mundo, eso se debe entrar a revisar a fondo. La ‘paz total’ propuesta por el presidente que tiene toda la voluntad puede fracasar rotundamente si no planifican bien el tema del narcotráfico”.

El Gobernador Héctor Olimpo Espinosa, dijo: “una de las diferencias grandes entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque es que Petro permite que uno disienta de él, el expresidente Duque, por el contrario, no aguantaba y menos permitía que se apartaran de muchas de sus posturas o lo criticaran. Petro es un demócrata”

William Acero: En la propuesta del presidente Gustavo Petro Urrego de democratizar los servicios públicos, ¿usted cómo interpreta esa frase?

Héctor Olimpo Espinosa: Lo que creo que piensa es que el régimen tarifario de servicios públicos hace que en Colombia se incrementen las desigualdades -que es su obsesión- y trata de crear equidad, y quiere además revisar y construir unos esquemas mucho más equitativos, pero que además tenga mucha participación la comunidad, la sociedad civil y la clase comunitaria. Y se entiende ese propósito, pero “como entre el dicho y el hecho hay mucho trecho” como entre lo que uno desea y lo que se logra hay una distancia, lo que tenemos es que cuidar que esa buena intención del presidente no se vaya a convertir en una crisis en la prestación de los servicios públicos. Yo pienso que hay que acompañar al presidente para que acierte en sus propósitos, sin que vaya a generar una crisis financiera y una crisis en materia de prestación de los servicios públicos en todo el país. Creo que es importante lo de la participación de la ciudadanía, que la dirigencia comunitaria pueda participar, y que según entiendo, la prestación de los servicios públicos se pueda democratizar.

W.A:Mire, pero profundicemos más en el tema, ¿ cree usted que de alguna manera esta propuesta puede servir para que los colombianos generemos energía por medio de los paneles solares, y a la vez podamos unirnos en contra de los abusos de las empresas de servicios públicos que nos suben los servicios públicos incontroladamente?

H.O.E: Hay un tema que tiene que ver con la generación, la misma que está asociada a grandes inversiones, que son los que tienen las termoeléctricas, los que tienen las hidroeléctricas y cualquier otro tipo de generación que requiere de grandes inversiones. La idea de que nosotros mismos los ciudadanos podremos generar la energía que consumimos, es una idea brillante, hay países que han avanzado muchísimo, como los turcos y otras naciones, por mencionar algunas, pero, eso requiere claridad de un plan de acción, y tiene que ser un plan de acción agresivo debe haber una determinación total del estado de priorizar esas inversiones. Hoy la mayoría de las familias no tienen para comprar un panel para poder autoabastecerse, no hay una maduración total para poder hacerse.

W.A: ¿Lo que me trata de decir es que el gobierno y el presidente Petro está improvisando?

H.O.E: Hay que saber a cuantos hogares se va llegar, cuánto cuesta la propuesta, como se va financiar, si se va subsidiar o lo va comprar directamente el estado, o lo va entregar el estado y lo va cobrar mediante tarifas, eso tiene un esquema financiero que hay que armar, yo lo que digo, es todas estas cosas, que son buenas intenciones, hay que hacerlas, y para hacer que esto suceda, hay que montar unos esquemas de trabajo, de análisis financiero y de tiempo que nos permita que las cosas se hagan realidad.

Mire usted puede querer una casa en la playa, y tiene el propósito y la playa, y es bueno para su salud, para sus pulmones, para su vida para todo, pero, ese es un noble propósito para su vida, pero, pero hay que trabajar para eso y planificar, tiene que mirar, de donde saldrán los ingresos, como la va construir, en que tiempo, esas cosa no son de soplar y hacer botellas, esas cosas hay que construirlas, pensarlas, planificarlas, el tema es que la improvisación y la chambonearía no se pueden apropiar del estado.

W.A: Haber, pero quiero que nos explique la interlocución de ustedes, y me refiero a ustedes porque usted es la cabeza de Fedepartamentos hasta el 13 de marzo, ¿cómo le fue o como le ha ido con el presidente Petro y sus ministros?

H.O.E: Yo le quiero contar que no me gusta hacer generalizaciones, tengo buenas experiencias con algunas carteras y malas experiencias con otras, le quiero puntualizar, la ministra del medio ambiente es receptiva, atenta, con quien hemos hecho muchos compromisos, me parece clara, seria, con quien nos hemos conectado. Pero en ministerios como el de vivienda, el ministerio del interior, el ministerio de transporte y entidades como la dirección nacional del riesgo, en la que uno no solo encuentra improvisación e incapacidad. El manejo del riesgo del país esta sometido a los mayores niveles de incapacidad. Yo he visto como funcionario público una entidad que está diseñada para actuar con inmediatés, pero ya no lo hace. También nos está afectado en las regiones el tema de la ministra de minas: dice una cosa hoy, otra mañana. Nohay nada de claridad en esa cartera y su ministra. En ese mismo sentido tengo preocupación con la ministra de Agricultura. Por su basta experiencia, creo que no hay congruencia en algunos de sus actuaciones, no hay equilibrio y semejanza entre lo que se anuncia y los que se hace.

W.A: Usted es el representante y el interlocutor entre el alto gobierno y los 32 gobernadores, ¿en cuántas oportunidades se ha reunido con el presidente Petro? Y, ¿cree que hay conexión entre lo que se está haciendo y las solicitudes de los gobernadores?

H.O.E: El presidente es un hombre muy diferente con nosotros. Nosotros nos sentimos respetados, nos atendió antes de posesionarse y después, hemos trabajado con él en 3 o 4 oportunidades. Lo que creo es que tiene un problema operativo y que lo debe resolver. Él presidente tira línea, pero no las ejecutan. Le reitero, no hay claridad en la parte operativa, y lo que sucede es que la seriedad y claridad a los gobiernos se los dan sus actuaciones a largo y mediano plazo, después de que se merma la credibilidad es muy difícil restablecerla. Esto nos ha pasado a todos los que hemos trabajado en el sector público, cuando uno hace anuncios que no cumple es bien difícil recuperar la confianza. El Estado esta para llevarle bienes y servicios a la gente, pero si tengo un estado incapaz para llevarle bienes y servicios a la gente, quiere decir que tengo que restructurar el Estado.

W.A: Ustedes son el termómetro de las regiones y deben afrontar diariamente los avatares de sus departamentos ¿qué piensa de la “paz total” propuesta por el presidente Petro?

H.O.E: Mire, a nosotros nos asalta incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos de estas bandas criminales. Nosotros creemos en la buena intención del presidente. ,e parece valida esta visión y es una forma novedosa de intentar pacificar este país y disminuir los niveles de violencia. Pero en ocasiones pensamos y vemos que hay un nivel de ingenuidad. Hay mucha gente de esa que tiene la cabeza dañada, y que tienen su corazón en eso, que manejan todo lo ilegal. Estos tipos son los que saben administrar esas cosas ilegales: son los que saben producir la coca y exportarla, trabajan a la minería ilegal, tienen todo los mercados ilegales y han financiado ejércitos con esas rentas ilegales. Yo soy un poco escéptico con esa voluntad. Cuando hay una causa política ese se resuelve políticamente, pero cuando hay una causa solo económica y cuando hay un hábito a solo estar en la ilegalidad, yo tengo mis reparos sobre si realmente hay una disposición de ellos para salir de esto.

W.A: El tema del narcotráfico es el más rentable que hay hoy en el mundo, ¿usted cree que con la paz total del presidente se puede desmontar esto?

H.O.E: La transición no la veo clara. Aquí se va seguir produciendo cocaína, mientras haya demanda interna e internacional nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que nos obliga a nosotros a perseguir todos los mercados ilegales. Eso de estar de que sí se puede pero no se puede no es viable. El gobierno debe tomar decisiones en esto. El tema de que no se fumiga, pero no se legaliza le está haciendo mucho daño al país.

W.A: ¿Se puede tropezar el gobierno con sus intentos?

H.O.E: Lo que creo es que hay que tomar decisiones: legalizas o fumigas. Cada una de esas decisiones tienen unos argumentos importantes a su favor. yo sí creo que la previsión de las drogas ha tenido resultados funestos en Colombia y en el mundo, especialmente en América. Creo que aquí debe haber pantalones para legalizar la droga, para cambiar las dinámicas del mercado de estas. Que el estado monopolice el mercado de las drogas u otra solución que se nos ocurra como fumigar.

W.A: ¿El cultivo de la coca esta disparado en todo el país?

H.O.E: Sí, total, yo conozco eso porque estoy trabajando hace muchos años en ese tema. El expresidente Uribe dijo: había dejado el país con no menos de 50.000 o 60.000 hectáreas de cultivos de coca y el ex presidente Santos, que tenía alrededor de 150.000 o 200.000 hectáreas. Estamos inundados de eso. Antes había una o dos cosechas al año de coca, hoy tenemos entre cuatro y cinco cosechas al año, estamos repletos de coca. Hay como una convivencia de estos mercados ilegales que hacen muchas instancias del Estado bajen la guardia. Incluso, la Fuerza Pública hoy ha bajado la guardia, porque no hay claridad en la comunicación del estado alrededor de la lucha contra estos mercados ilegales. Y si no hay claridad, ¿qué pasa?, que estos mercados ilegales crecen y crecen la ilegalidad y la criminalidad. Es sumamente preocupante que en el ultimo informe salen Cali, Santa Marta y otras dos o tres ciudades más como las ciudades más violentas del mundo. Y mire lo que está pasando en México: 15 cuidades salieron en este listado. Toda esa violencia es producto del mal manejo que se le ha dado a las políticas en contra de las drogas, esa cosa que yo reprimo las drogas, pero a la vez tengo la apertura a que esto sea legal es muy peligroso. Y en otras partes donde el tema de las drogas es totalmente legal, si se permite el cultivo, pero no el tráfico: si hay dosis personal, pero cómo y dónde la compran hoy no hay ninguna claridad ni en Colombia ni en el mundo.

W.A: Teniendo en cuenta, no solo las declaraciones del fiscal general de la nación, sino otras voces en el país que señalan esto. ¿Usted cree que se ha disminuido la lucha contra el narcotráfico,?

H.O.E: Haber yo creo que en eso el presidente Gustavo Petro tiene la razón, porque no podemos seguir criminalizando a los campesinos que viven de esto, de la siembra de hoja de coca. Eso es absurdo, ya que estamos atacando el eslabón más frágil y débil de la cadena. Lo que tampoco es claro que se te permite que la siembres y no la puedas comercializar. Estamos es en un limbo que lo que acentúa es la derrota del Estado. Lo que digo es que aquí tenemos que asumir posiciones: o legalizamos o reitero fumigamos de tajo. O prohibimos o le permitimos. Para controlar realmente el estado hay una total falta de claridad, la sociedad no sabe a qué atenerse. Lo más grave de todo esto es que el Estado no puede estar en un tema “ni chicha ni limonada” tiene que haber mucha claridad para con la fuerza publica y los campesinos y toda la ciudadanía en general.

W.A: ¿Está equivocado el gobierno y el presidente con tratar de desmontar el tema del narcotráfico como lo estáN proponiendo?

H.O.E: El presidente habla de un cambio de enfoque, habla de que permitirá que los campesinos puedan cultivar, pero no habla de la comercialización. Por ejemplo, no hay una ruta clara, y mientras la ruta no esté clara no sabemos para donde coger. La sociedad y los actores del Estado son como perros sabuesos, necesitan claridad del objetivo, usted le tira la presa y él la trae, pero no hay claridad de la ruta, estamos todos en una confusión. Ahí llega la ineficacia. El no lograr el objetivo puede ser un gran prejuicio para la sociedad: que es lo que tenemos hoy, las pandillas, y el consumo en los barrios. El Estado debe tener capacidad para combatir todo y hoy no la vemos.

W.A: ¿Usted cree que la paz total que quiere el presidente se puede ver frustrada por falta de claridad o porque están improvisando?

H.O.E: Yo siento que él tiene una línea de pensamiento y anda buscando soluciones. está muy ansioso y deseoso de poder acertar. Si su equipo, que es el encargado de todo el tema operativo, no le copia y hace que las cosas sucedan, el presidente se va a quedar con muchas frustraciones, y el reto no es hacer análisis, el reto es hacer las cosas.

W.A: El tema de la reforma a la salud tiene muchos contradictores, ¿usted que piensa y que le han dicho sus gobernadores?

H.O.E: En ese debate de la salud, creo que nadie tiene la razón. Todo el mundo tiene sus razones y los argumentos son muy valiosos, pero lo que sí es cierto es que Colombia ha evolucionado mucho en los últimos 30 años. Hoy tenemos muchos más prestadores públicos y privados listos, muchas más opciones para la gente, tenemos cobertura universal, tenemos protección financiera de la gente y tenemos también muchos avances en materia tecnológica y en materia de procedimientos complejos. Las EPS hoy saben cómo curar enfermedades, saben cómo administrar la red, conocen la ruta del paciente, han desarrollado unos sistemas de información y unas capacidades con unos equipos de trabajo que eso no lo podemos desechar. El camino no es acabar las EPS definitivamente. Sin embargo, hay un problema en el sistema que es la atención primaria y la atención en la ruralidad. Alrededor del 30% de los colombianos no tienen un buen servicio o que viven lejos de las grandes ciudades donde están los prestadores del servicio. El Estado debe acoger esto y desplegar mejores capacidades y fortalecer las secretarias de salud, los hospitales públicos municipales y buscar esquemas de financiación distintos a la venta de servicios que permitan que los centro de salud rural funcionen mejor, tener mejores salarios para los médicos para que vayan a la Colombia profunda a prestar los servicios. Hacer una política de prevención más agresiva en atención primaria de sa