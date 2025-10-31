Sigue la gira del presidente Petro por Oriente Medio: así le fue este viernes en Egipto

El presidente Petro en El Cairo con su homólogo de Egipto. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro continuó desarrollando su agenda oficial en Medio Oriente con varios compromisos en Egipto, país al que llegó luego de visitar Arabia Saudita y antes de llegar a Catar. El jefe de Estado llegó a El Cairo este viernes junto a su comitiva para tratar con autoridades de ese país temas de paz y fortalecimiento de relaciones diplomáticas.

Durante su primer día en Egipto, el presidente se reunió con Ashraf Sobhy, ministro de la Juventud y encargado del Interior de Egipto y luego se encontró con el primer mandatario, Abdelfatah Al-Sisi. Según informó la Presidencia, ambos jefes de Estado trataron temas como la ayuda humanitaria a Gaza, el fortalecimiento de las relaciones comerciales en los sectores textil y energético y los esfuerzos por la paz en Palestina.

“Me siento muy contento del enorme cariño que el pueblo egipcio tiene por Colombia, dada su posición en contra del genocidio en Palestina. Ayudaremos a Egipto y los países mediadores, incluido EEUU, en el esfuerzo de lograr la paz en Palestina”, aseguró el presidente Petro al término de los encuentros oficiales.

Dialogo con el presidente de Egipto en El Cairo, Abdelfatah Al Sisi, sobre:



1. La participación de Colombia con su fuerza pública y sus recursos en la reconstrucción de Gaza. Queremos que Colombia ayude a través de su estado y su sociedad con prótesis para extremidades de… pic.twitter.com/jTwyuTg21q — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 31, 2025

Sobre el tema Palestina, Petro aseguró que su gobierno, a través de la fuerza pública y los recursos de cooperación, apoyará la reconstrucción de Gaza. “Queremos que Colombia ayude a través de su estado y su sociedad con prótesis para extremidades de niños, niñas y adultos con sus avances mecatrónicos e impresión 3D”, dijo.

Por otra parte, dijo que Colombia, como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actuará con la “máxima sabiduría” en el conflicto y genocidio de Sudán y en el conflicto sobre el agua en el nacimiento del rio Nilo entre Etiopía y Egipto. En este punto también se refirió a la presencia de mercenarios colombianos en el exterior y ratificó que perseguirá las redes que auspician esa práctica.

“se articulará la policía colombiana con la policía egipcia y árabe en general para lograr cero mafias en drogas, cero trata, cero mercenarios que es una forma de trata”. Finalmente, se refirió al intercambio comercial para señalar que habrá un impulso a la industria textil colombiana e hizo un llamado al empresariado colombiano para invertir en Egipto y llevar a Colombia telas finas para confección y aumento de puestos de trabajo.

