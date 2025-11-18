Sin reforma a la salud, pero con tributaria: esta será la agenda del Congreso esta semana

Debate del Presupuesto 2026 en la plenaria del Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Congreso retomará actividades este martes con una agenda marcada principalmente por los bombardeos en el Guaviare que dejaron un saldo de 15 menores muertos y que, como resultado colateral, llevará a una nueva moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La agenda, sin embargo, aún no contempla la cita al jefe de la cartera de seguridad nacional, pero sí otros temas clave para el gobierno nacional. En primera instancia, en el Senado vuelve a brillar por su ausencia la reforma a la salud, que sigue sin ser agendada en la Comisión Séptima del Senado. Los congresistas de esta sala se mantienen en la necesidad de conocer un aval fiscal sustentado para poder dar continuidad al debate que, a la fecha, tenía en la mesa la ponencia de archivo del Centro Democrático.

Sin embargo, el deseo tanto de oficialismo como oposición es dar debate a la iniciativa, pero que como confirmaron los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo, y Hacienda, Germán Ávila, se encuentra sujeta a una reforma tributaria que ya inició su trámite en el Legislativo. De hecho, este miércoles las comisiones económicas (terceras y cuartas) de Senado y Cámara fueron citadas para seguir con la construcción del texto para debatir esa reforma tributaria que buscaría el recaudo de 16,9 billones de pesos para apalancar el presupuesto del 2026.

A la par, otras comisiones que se dieron cita de forma simultánea fueron las segundas, que sesionarán para revisar los avances de la curul de colombianos en el exterior que hoy representa Carmen Felisa Ramírez (Pacto Histórico). Allí se encuentra citada la Canciller, Rosa Villavicencio. Finalmente, en la Comisión Cuarta del Senado se citará al ministro de Minas, Edwin Palma Egea, para analizar los alcances de su cartera con el presupuesto destinado para la vigencia del 2025.

Finalmente, la plenaria que será presidida por Lidio García (Liberal), tendrá como eje discusiones en torno a la salud mental, la reincorporación de miembros oficiales a la Policía, homenajes en distintas ramas y servicios públicos.

¿Mindefensa a la Cámara?

En el salón elíptico de la Cámara de Representantes la discusión será, evidentemente, los bombardeos del Guaviare, Caquetá, Amazonas y Arauca que dejaron en total un saldo de 15 menores muertos, según Medicina Legal. Esta plenaria recibiría una citación de moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien ya supo esquivar una remoción de su cargo en el pasado mes de septiembre con más de 102 votos de respaldo.

Ahora bien, esta plenaria también tendrá que discutir la Jurisdicción Agraria que por cuarta semana consecutiva se encuentra en los primeros puntos del orden del día. Ahora bien, la tarea en esta sala será mantener un quorum que se ha roto de forma constante, impidiendo incluso el arranque de este debate, a pesar de los consensos entre las diferentes bancadas.

Por otro lado, la Comisión Primera de esta corporación hizo un llamado precisamente al sector defensa, que si bien era con motivos diferentes a la coyuntura, este escenario podría dar el primer vistazo de lo que será un próximo llamado de Pedro Sánchez en el Legislativo.

La Comisión Segunda, por su parte, también convocó a la Canciller Villavicencio con motivos de discutir la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas del pasado 15 de septiembre.

