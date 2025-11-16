Bombardeo a las disidencias en vivo: reacciones a la muerte de siete menores en Guaviare

La orden de bombardear a las disidencias de "Iván Mordisco" en Guaviare fue dada directamente por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la mayoría de los cuestionamientos por parte de organimos de derechos humanos y la oposición política han estado dirigidos al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. Foto: El Espectador

Sigue la tensión por cuenta del bombardeo adelantado el pasado 10 de noviembre por las Fuerzas Militares contra las disidencias de “Iván Mordisco” en el municipio de Calamar (Guaviare). Una operación militar en la que murieron 20 presuntos integrantes de ese grupo al margen de la ley, siete de ellos menores de edad. La información, confirmada en la mañana del 15 de noviembre por Medicina Legal, generó reacciones de rechazo de organismos de derechos humanos, entes de control y comunidad internacional.

El bombardeo, en el que también fueron recuperados tres menores de edad y dos presuntos integrantes de la guerrilla se sometieron a la justicia, estuvo antecedido por una operación militar en tierra que inició el viernes 7 de noviembre. Ante la inminencia de un ataque a la tropa, según han explicado el Ministerio de Defensa y hasta el propio presidente Gustavo Petro, el jefe de Estado ordenó adelantar el bombardeo en contra del grupo ilegal.

En principio, los resultados de la operación eran positivos a concepto de las Fuerzas Militares. En la tarde del martes 11 de noviembre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, citó a una rueda de prensa junto a la cúpula militar y de Policía en la que entregaron detalles sobre el bombardeo. En ese momento dijeron que la cifra de personas muertas era de 19. Además de la incautación de cinco ametralladoras, 23 fusiles, tres morteros, 62 granadas, más de 59.000 cartuchos y 50 explosivos.

Sin embargo, con rapidez crecieron las preguntas por la posibilidad de que entre la cifra de personas muertas hubiera menores de edad. El ministro Sánchez Suárez le salió al paso a esos cuestionamientos en su momento, diciendo que solo Medicina Legal podía determinar las edades, sexos e identidades de las personas muertas. Además, que la operación militar se había adelantado en pleno apego a los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En la mañana del sábado 15 de noviembre, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento con el que encendió el ventilador sobre la cifra de menores muertos durante el bombardeo de Calamar: seis, según la entidad protectora de derechos humanos. “Este hecho, profundamente lamentable, exige reiterar que el DIH establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades”, señaló la entidad por medio de un comunicado.

El presidente Gustavo Petro no tardó en salirle al paso al pronunciamiento de la Defensoría y, por medio de su cuenta de X, respondió directamente el comunicado emitido por la entidad, respaldando al ministro de Defensa y la orden de bombardear que dio él mismo, como jefe de Estado. “Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados. Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, dijo el mandatario.

Minutos después, el director de Medicina Legal, el doctor Ariel Cortés Martínez, salió ante la opinión pública para decir que de los 20 cuerpos que recibieron tras el bombardeo en sus sedes de Villavicencio (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare), en total siete correspondían a menores de edad: cuatro hombres y tres mujeres. Agregó que 16 de los cuerpos pudieron ser identificados mediante cotejos datiloscópicos (análisis de las huellas dactilares) y los cuatro restantes mediante carta dental.

Esa confirmación por parte de Medicina Legal dio pie a lo que han sido las últimas horas relacionadas con la operación militar contra las disidencias de Iván Mordisco. El ministro de Defensa se pronunció públicamente explicando las razones por las que se tomó la decisión de bombardear al grupo ilegal, la ONU rechazó la muerte de los menores de edad, desde el Congreso de la República anunciaron una moción de censura contra el alto funcionario y la Procuraduría dijo que investigará posibles faltas disciplinarias.

Siga minuto a minuto lo que sucede:

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, se pronunció públicamente sobre la polémica que generó la muerte de siete menores de edad durante un bombardeo a las disidencias de Iván Mordisco en Calamar (Guaviare). Al terminar una cumbre de seguridad nacional con Asocapitales, en la noche del sábado 15 de noviembre, el alto funcionario salió ante la opinión pública y explicó que “la operación militar fue planeada y ejecutada con riguroso apego al DIH”.

“En aplicación cuidadosa de los principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar del DIH, se valoraron todos los métodos, medios y capacidades disponibles de la fuerza pública para neutralizar esta inminente y grave amenaza, compuesta por más de un centenar de personas armadas con alto poder de combate”, dijo el ministro Sánchez Suárez.

Además señaló, como ya lo había dicho esta semana el comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, que el bombardeo se hizo ante la inminencia de un ataque a las tropas del Ejército que desde el 7 de noviembre adelantaban operativos en tierra contra las disidencias de “Iván Mordisco”. Según Sánchez Suárez, al menos 20 uniformados estaban en “desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.