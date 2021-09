“Sobre los pagos de campaña debe responder Óscar I. Zuluaga”: Iván Duque

Revela que se reunió en 2014 con Zuluaga y con el publicista Duda Mendonça, el mismo que confesó que Odebrecht financió ese año la campaña presidencial del Centro Democrático, encabezada por Zuluaga. No obstante, dice no haber tenido responsabilidad en la contratación de los servicios del brasileño.

Cuando el Centro Democrático comenzaba a afrontar una “amarga experiencia”, como la calificó el senador Álvaro Uribe, por anunciar una investigación contra su precandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y la Fiscalía empezaba a recolectar información, por los señalamientos de que Odebrecht (firma que sobornó a funcionarios en el país para recibir contratos) financió su campaña presidencial en 2014, otro nombre surgió en el escándalo de corrupción. Se trata del senador y también precandidato presidencial de esa colectividad para la contienda de 2018, Iván Duque. (Lea aquí: Uribe le pide al Centro Democrático investigar campaña de Óscar Iván Zuluaga)

En entrevista con El Espectador, el congresista asegura que en la reunión que él, Zuluaga y el hijo de éste sostuvieron hace tres años en Brasil con el publicista Duda Mendonça, nunca se habló de precios por los servicios del ciudadano brasileño, quien sostiene que la campaña de los uribistas sí recibió US$4,3 millones de Odebrecht y que el precio fue pactado en un encuentro en ese país. (Lea aquí: Zuluaga niega relación de Odebrecht con su campaña presidencial)

¿Qué pasó en la reunión con Duda Mendonça?

En febrero de 2014 Óscar Iván Zuluaga y su hijo David me invitaron a Brasil para conocer a un publicista, ellos estaban buscando a un asesor internacional. Nos reunimos con él y su equipo, Duda se conoció con Zuluaga, le presentó su compañía y su experiencia en campañas en Brasil y otros países, le hicieron unas preguntas sobre cómo estaba la dinámica electoral en Colombia, la reunión terminó y regresamos a la mañana siguiente al país. No se habló de precios. Zuluaga corroboró eso, dijo que luego él directamente lo había aproximado en marzo y le había hecho una oferta económica.

¿Y qué participación tuvo usted en esa negociación?

No participé en la selección, negociación ni contratación, no tenía ninguna responsabilidad de índole administrativa en la campaña, era el encargado de elaborar el plan de gobierno, cualquier pregunta relacionada con la negociación los montos y todo eso, le corresponde a Zuluaga.

¿Se ha vuelto a ver con Duda Mendonça?

Lo vi en dos ocasiones, esa vez y faltando dos días para la segunda vuelta electoral, cuando se estaba haciendo un comercial y se necesitaban datos sobre el plan de gobierno. No he tenido más contacto con él.

¿Y no cree que el asistir a esa reunión constituye una falta?

Esa fue una reunión normal en la que un candidato está conociendo a un publicista, a mí me invitaron como encargado de su plan de gobierno. No sé qué falta de ética puede haber ahí. Los temas de pagos le corresponden al fuero de Zuluaga, que fue quien los contrató.

No me corresponde ser juez de Zuluaga y el expresidente Uribe se pronunció sobre el tema. Hay que dejar que eso tenga el curso en las instancias que correspondan en el partido.

¿Debe el partido también investigarlo a usted?

Si el partido considera que es una falta ética participar en una reunión conociendo a un publicista sin ningún tipo de responsabilidad, estoy abierto a que me investigue la comisión, pero no veo ninguna falta ética.

¿Zuluaga tiene que renunciar a su precandidatura?

Esa es una valoración que solamente le corresponde a él.

Este escándalo de Odebrecht no sólo afecta la imagen de Zuluaga, también la del Centro Democrático y la suya. ¿No cree que su posible candidatura ya está hoy en desventaja frente a los demás partidos?

No tengo ni he tenido vínculos con Odebrecht. Como senador de la República interpuse la semana pasada una acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que se investiguen las prácticas de esa compañía para ganar licitaciones desconociendo los principios de la libre competencia, y que le corresponda la máxima sanción patrimonial. Los órganos de investigación tienen que entrar a valorar todas las acciones de esa compañía en el país y que se les apliquen las sanciones más severas.

Dos exfuncionarios de alto rango en el gobierno Uribe han sido salpicados directamente en este caso de corrupción. El exviceministro Gabriel García y Zuluaga. ¿Por qué la gente debe creerle?

Todos aquellos funcionarios que hayan sido sobornados por Odebrecht, provengan de donde provengan políticamente, tienen que ser sancionados ejemplarmente. Debe tener sanción el que paga por pecar, pero también el que peca por la paga. La corrupción no tiene color político, no es de izquierda, no es de derecha, no es liberal no es conservadora, no es del centro no es verde, está en todos lados y hay que enfrentarla con severidad. Hay que examinar si esa compañía financió campañas violando las reglamentaciones.

En las últimas dos campañas presidenciales los hechos corruptos que han recaído sobre el Centro Democrático y Zuluaga, dice él que han sido a sus espaldas. ¿Usted sí sabe todo lo que pasa en su equipo de trabajo?

A quien le corresponde referirse sobre el manejo administrativo de la campaña es a Zuluaga y a las personas que manejaron esa campaña. Hay un parámetro que deben tener todas las campañas, y es el que tendremos nosotros cuando llegue el momento: no recibir recursos de compañías que sean contratistas del Estado.

¿Quiénes van a financiar su campaña presidencial?

La campaña desde el punto de vista administrativo y legal no ha nacido, sólo podrá hacerlo cuando se establezca una consulta abierta o un mecanismo para la selección del candidato. A partir de ese momento quiero buscar las pautas de mayor transparencia, no recibiré recursos de personas naturales que sean funcionarios, gestores o accionistas de compañías contratistas del Estado.

Dicen que usted representa la nueva generación del Centro Democrático y que Óscar Iván Zuluaga simboliza la vieja guardia. ¿Está de acuerdo?

Siempre me he considerado una persona de centro, y espero representar una nueva generación haciendo política en Colombia, convencida de que el país necesita pasar la página de la vieja política y las prácticas clientelistas, y preocupada por el emprendimiento, la transformación productiva, por la economía naranja, el deporte, y la tecnología. Si a mí me preguntan que si eso representa una nueva forma de hacer política, creo que sí.

Hizo un pacto de no agresión con los otros precandidatos de su partido. ¿De verdad cree que eso se va a lograr hasta el final?

No sé si se vaya a cumplir o no, lo que sí sé es que tenemos tres precandidatos que estamos comprometidos con sacar adelante al Centro Democrático, tenemos amistad, colegaje y respeto. Y nosotros más que simplemente hacer un pacto de no agresión, porque creo que ese no fue el sentido de nuestra reunión, es darle un mensaje a la militancia que podemos tener un proceso de selección del candidato competitivo, democrático, abierto, participativo, y no caer en descalificaciones personales.

¿Qué será del Centro Democrático si Uribe no se lanza al Senado?

Es una decisión que es de su resorte, tenemos que seguir construyendo sobre su legado, trabajar también con su orientación, contar con su guía, pero formar nuevos liderazgos.

Con las declaraciones de Juan Carlos Vélez sobre la campaña del No en el plebiscito el CD también quedó mal parado, ¿perdió credibilidad el partido?

Fue un episodio lleno de desaciertos, irreal, hicimos una campaña persuasiva de argumentos hablando sobre los acuerdos, sobre las cosas que no nos gustaban y las que podían mejorar, y eso permitió conectar con los ciudadanos y obtener la victoria. Creo que eso es lo que hay que recordar, lo otro es simplemente un episodio aislado propio de quizá la mitomanía de una persona.

¿Cuál será el tema de la próxima contienda presidencial?

Tenemos cuatro desafíos: cómo vamos a recuperar la economía colombiana para generar más crecimientos; qué va a pasar con los indicadores sociales en el país y cómo vamos a generar equidad; y la lucha frontal contra la corrupción, que llega a la contratación directa y el financiamiento de la política es nefasto.

¿Y las Farc ya no van a ser un tema en la campaña?

Tienen que serlo, porque este proceso está apenas empezando, aquí lo que ocurrió con esa firma, pasando por encima de la voluntad popular, fue el fin del comienzo. La implementación apenas va a arrancar y tenemos que asegurarles a los colombianos que las Farc no van a tener un pie en la ilegalidad.

¿Cómo ve al Centro Democrático discutiendo de tú a tú con las Farc en el Congreso?

Las Farc han ido mostrando que son enemigos de la economía de mercado, que quieren exacerbar una lucha de clases y llegar a sus zonas de influencia histórica y desde allí detonar la protesta social. Proponemos una sociedad donde haya más empleo y emprendimiento, que en el campo se encuentren la agroindustria y el pequeño productor. Si las Farc van a estar en el Congreso, vamos a demostrarles que el modelo que el país necesita es de mercado con sentido social.

¿Cuáles considera que han sido los errores de este Gobierno?

El Gobierno le entregó la construcción de la paz a la criminalidad, no existe una sanción efectiva a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad; permitió que se deteriore la economía, tuvimos en 2016 el peor crecimiento desde 2009, la industria no levanta cabeza; y se olvidó de todos los temas por estar concentrado en el proceso de La Habana. Hemos tenido casi seis ministros de Minas, la situación de la salud está deteriorada, la educación ha tenido grandes retrocesos y ha escalado la corrupción. Hemos tenido más un comisionado de paz que un presidente.

¿Qué va a pasar con el acuerdo de paz si usted llega a la Presidencia?

Si soy presidente de los colombianos y se encuentran recursos ilegales de las Farc que no se hayan entregado para la reparación de las víctimas, los cabecillas perderán todos los beneficios. Si las Farc quieren hacer realmente la paz, tienen que cumplirles a los colombianos. También hay que reactivar la lucha contra el narcotráfico, a partir de agosto de 2018 se reanudarán todas las herramientas a disposición del Estado, empezando por la aspersión aérea, y unas modificaciones para que los temas de erradicación y sustitución no sean voluntarios, sino obligatorios.

Una palabra para definir a estos personajes

Humberto de la Calle: Incoherencia. Germán Vargas Lleras: Coscorrón. Juan Manuel Santos: Jugador. Martha Lucía Ramírez: Disciplina. Francisco Santos: Nobleza. Álvaro Uribe: Grandeza. Claudia López: Vehemencia. Jorge Robledo: Coherencia. Piedad Córdoba: Doble moral. Alejandro Ordóñez: Mística.

Una frase para estos temas

Adopción para parejas del mismo sexo: gran debate nacional.

Aborto legal: dentro de los límites que ha considerado la Corte Constitucional.

Eutanasia: también dentro de los límites que han establecido la ley y la medicina.

Corrida de toros: una discusión entre la tradición, derecho de las minorías y animalismo. Pero me inclino a pensar que hay que tener tolerancia frente a las tradiciones culturales advirtiendo que no soy para nada aficionado a la tauromaquia.

Código de Policía: Una buena expectativa para mejorar la capacidad de hacer cumplir la ley.

Cadena perpetua para violadores de niños: una necesidad.

Madres comunitarias: necesitan más dignidad laboral.

Odebrecht: que le caiga todo el peso de la ley.