Colombia hace parte de los pocos países en América del Sur que no han elegido una presidenta, junto a Uruguay y Paraguay. Pero la poca participación femenina en política no solo se observa en la Casa de Nariño. En el Capitolio solo el 30 % de los congresistas son mujeres, lo que además es como un espejo de los territorios, donde solo hay ocho gobernadoras en los 32 departamentos; el patrón se repite en todos los cargos de elección popular.

Esta poca representación en el poder se suma a barreras como la violencia política, el poco respaldo de los partidos y la falta de apoyos desde la institucionalidad que han sido documentados por instituciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), el Ministerio del Interior, varias universidades e incluso el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE). ¿Cuáles son las brechas que enfrentan las mujeres para participar en política y la ruta que plantean desde la institucionalidad para cerrarlas?

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En la última década, se pasó de tener tres gobernadoras en 2012 a que un cuarto de quienes dirigen los departamentos sean mujeres en este 2026; en la lista aparecen Nubia Carolina Córdoba (Chocó), Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca), Rafaela Cortés (Meta), Inés García (Sucre), Elvia Sanjuán (Cesar), Adriana Matiz (Tolima), María Margarita Guerra (Magdalena) y Girley Natacha Ordóñez (San Andrés y Providencia). Las dos últimas fueron elegidas en comicios atípicos en el último año; sin ellas dos, el cálculo sería menor.

En este periodo electoral, solo una de las 32 capitales tiene una mujer al frente; se trata de Johana Ximena Aranda, alcaldesa de Ibagué (Tolima), quien es una de las 146 lideresas al frente de un municipio en el país. En la actualidad, solo el 13,2 % de las alcaldías tienen en su jefatura a una mujer.

Para la senadora Maria Clara Posada (Centro Democrático), se necesita que a las gobernadoras y alcaldesas “les vaya muy bien, porque cada experiencia exitosa de liderazgo femenino abre caminos para muchas otras mujeres, cuando se gobierna bien se contribuye a derribar prejuicios”. Agregó que el propósito es que “dejemos de contar cuántas mujeres llegan a gobernar debido a que su presencia en los espacios de decisión habrá dejado de ser una excepción para convertirse en algo natural”.

En su corporación, solo el 31 % de las curules las ocupan mujeres. De hecho, el Senado es el único órgano de elección popular donde las mujeres tienen más del 30 % de participación, pues en la Cámara las mujeres son el 27,6 %; en los concejos municipales no pasan del 19,6 %; y las asambleas no tienen más del 20,3 % de participantes femeninas. Eso sí, en todas estas instancias cuentan con más mujeres en sus asientos que al inicio de la década pasada.

La baja inclusión de mujeres en estos espacios se siente particularmente en quienes pertenecen a ciertas etnias, que pasaron de ocupar a siete sillas en el Congreso durante periodo 2022-2026 a cuatro en el cuatrienio actual, al punto de que la Defensoría del Pueblo expresó que “este retroceso no es menor: significa que la representación de las mujeres de pueblos étnicos en el Congreso disminuyó en un 42,9 % respecto al mandato pasado”.

Y hay un caso particular que rompe los patrones de crecimiento en los puestos de elección popular, aunque en la mayoría de los casos no reciben retribución económica. Se trata de quienes conforman las Juntas de Acción Comunal o Local. En la actualidad hay 1.771 edilesas dentro de los 3.929 cargos que existen en esos espacios, lo que representa el 45,1 %.

Una encuesta sobre experiencias de campaña y violencia política de las candidaturas a las elecciones legislativas de 2026, realizada por la MOE, la Universidad de Los Andes y la de Uppsala de Suecia, encontró que –durante los pasados comicios– el 83,5 % de las candidaturas sufrió alguna forma de violencia, intimidación o acoso; el 66,6 % señala a miembros o candidaturas de partidos rivales como los responsables, frente a un 23,1 % que responsabiliza a grupos criminales.

En el informe también se asegura que hay brechas de género que son cada vez más alarmantes, como que 1 de cada 4 candidatas reportó haber sido víctima de violencia sexual durante su campaña (física, psicológica o digital), un factor que –según el estudio– “se utiliza como mecanismo para silenciar y forzar el retiro de las mujeres de la vida pública”.

También se insiste en que no existe un respaldo real por parte de los partidos a las candidatas. Mientras el 66,4 % de los aspirantes afirmó que obtener un aval fue fácil, casi el 80 % tuvo que financiar su campaña con recursos propios o de amigos. Creen desde estas instituciones que el hostigamiento continuo y la falta de protocolos efectivos dentro de los partidos “está expulsando a las mujeres de la contienda electoral”. Y lo sustentan con que, tras las elecciones, casi una de cada cuatro candidatas (23,3 %) descarta volver a postularse debido al desgaste emocional y político sufrido.

A pesar de esto, la presencia de mujeres en las listas al Congreso durante las elecciones de este año fue la más alta en la historia. Un estudio realizado por ONU Mujeres y la Registraduría encontró que el 40,9 % de las candidaturas al Congreso corresponden a mujeres, lo que representa un incremento de 1,1 puntos en comparación con 2022 y 6,5 puntos en relación con 2018.

👉🏼 Cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En Colombia, los datos registrados muestran que esa meta sigue pendiente: las violencias contra las mujeres y por prejuicio continúan presentándose de forma sostenida.… pic.twitter.com/RPl2a3k0OF — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 25, 2026

Además, de acuerdo con esas estadísticas, en el 23.1 % de las listas al Senado se superó el 50 % de candidaturas de mujeres, mientras que en las de la Cámara se llegó al 40.5% del total de las aspiraciones. ONU Mujeres y el organismo electoral destacaron que durante la elección pasada, en el Senado había seis mujeres cabeza de lista.

Para cerrar estas brechas que aún se perpetúan al momento de ver mujeres en el tarjetón, las instituciones intentan construir estrategias para poder hacerlo posible. Una de ellas la lidera el CNE, que desarrolla “Mujeres rumbo al poder”, una serie de encuentros territoriales para brindar formación y herramientas electorales a lideresas, precandidatas y ciudadanas interesadas en llegar a los escenarios de representación y elección popular. La propuesta es liderada por la magistrada Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), junto a la oficina de género del tribunal electoral.

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Su último encuentro fue este martes en Buenaventura (Valle del Cauca), en donde las participantes recibieron orientación sobre reglas electorales, inhabilidades e incompatibilidades, y herramientas para fortalecer su participación de cara a las elecciones regionales de 2027. La iniciativa comenzó en Tumaco (Nariño), continuó por los departamentos de Cauca y Caquetá para pasar a territorios en Santander, Norte de Santander e incluso Bolívar, con espacios dirigidos especialmente a lideresas sociales y comunitarias.

📍 #Buenaventura | ¡La alegría, el talento y la cultura del Pacífico nos dan la bienvenida! 🎶💜



Al ritmo de una muestra artística de la Fundación Palenque Primo Hermano, comenzamos el cuarto encuentro de #MujeresRumboAlPoder. Desde el Consejo Nacional Electoral seguimos… pic.twitter.com/9uzw4LdFab — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) November 24, 2026

Participantes como Aneyi Veroz señalaron que “no solo se necesitan mujeres en los espacios de participación, se necesita que llegue compromiso”. En la misma línea, la magistrada Bautista aseguró que, para reducir la brecha de género, es necesaria una reforma normativa que pase de la cuota de género a la paridad.

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“Seguimos con una cuota del 30 %, pero hay países como México o Ecuador que ya contemplan la paridad en su Constitución. Además, estamos encontrando un estancamiento del 30 % de participación de las mujeres; si se sigue creciendo a este ritmo, nos demoraría varias décadas en lograr la paridad”, agregó la magistrada Bautista.

Para la representante María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), los retos que enfrentan las mujeres que deciden participar en política son el crecimiento de la violencia política o los estereotipos que generan a su alrededor: “A una mujer se le cuestiona constantemente si es ‘suficientemente fuerte’, si no es ‘demasiado emocional’ o si realmente está preparada. También está la doble vara: si eres firme te llaman ‘agresiva’ o ‘mandona’; si eres conciliadora te dicen que no tienes carácter”.

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A su vez, considera que “es clave el financiamiento equitativo y el acompañamiento real de los partidos, no solo el ‘sí, claro, métete’ sin recursos ni visibilidad. Las redes de mujeres políticas (de apoyo mutuo, de mentoría, de denunciar juntas la violencia política) son fundamentales”.

Estas propuestas se suman a los proyectos de ley presentados en el Congreso para poder cerrar estas brechas desde la constitución del Estado mismo. En los últimos años han prosperado en el Congreso proyectos como la Ley 2424 de 2024, que subió al 50 % la participación de mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio del Estado y que obligó a que desde este 2026 las listas donde se eligen menos de 5 curules incluyan al menos una mujer; aunque para listas más grandes se mantiene el 30 %.

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Otra de las iniciativas es la Ley 2453 de 2025 que define y sanciona la violencia contra las mujeres en política y obliga a los partidos a reformar sus estatutos. Sin embargo, varias no lograron su cometido, como las distintas reformas políticas o los intentos de reformar el Código Electoral, a través de las cuales se buscaba impulsar las listas cremalleras o conseguir la paridad en los tarjetones.

A pesar de los intentos institucionales por cerrar estas brechas, aún hay mucho camino por recorrer. La siguiente prueba de fuego para impulsar la participación de las mujeres en política son las elecciones regionales de 2027, en las que varios nombres de políticas empiezan a tomar fuerza para poner su nombre en los tarjetones, un hecho que de conseguirse, podría abrir nuevos caminos en la política para las mujeres. Este 25 de noviembre, como cada año, es un día para potenciar estas causas.

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