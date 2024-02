“Solo hay dos poderes constitucionales sobre el presupuesto”: Petro sobre decreto de facultades

Para vigencias futuras en proyectos de inversión también se necesitaría el visto bueno del presidente. Foto: Archivo Particular

Luego de la polémica por el decreto de liquidación del presupuesto, en el que el Gobierno no habría establecido la destinación para al rededor de 108 proyectos de infraestructura, se abrió otra controversia, relacionada con un nuevo borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que le daría facultades al presidente Petro sobre los recursos ya comprometidos o vigencias futuras.

De acuerdo con el documento, para proyectos de inversión se necesitaría el visto bueno del presidente en los casos de traslados presupuestales, vigencias futuras y su reprogramación.

“Cuando se trate de proyectos de inversión (...) una vez obtengan el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación, deberán solicitar la conformidad del Presidente de la República”, plantea el texto.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que el borrador de decreto tiene que ver con que el presidente Gustavo Petro quiere estar informado sobre todos los proyectos de inversión para garantizar que los recursos se destinen a aquellos más importante.

Frente a las críticas por el borrador de decreto, el presidente Petro negó tener un nuevo poder presidencial, pues esa facultad la tiene solo por ser jefe de Estado. “Solo hay dos poderes constitucionales sobre el presupuesto nacional: el Congreso que dicta la ley y el presidente que propone la ley y la ejecuta”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Punto seguido señaló que “ambos poderes públicos (Legislativo y Ejecutivo) son de elección popular”, por lo que se preguntó si lo que buscan los críticos es que “el presupuesto no lo determinen las autoridades elegidas representantes del pueblo, sino poderes no electos. ¿Proponen acabar la democracia?”.

Según el Gobierno, el visto bueno del presidente en estos casos tendría como objetivo que el Estado no gire recursos para proyectos que no están avanzando, por ejemplo, en donde la plata “está encerrada en fiducias y la obra no existe”.

