“Son unos politiqueros”: Gobierno reacciona a ponencia que pide frenar emergencia económica

Tras la ponencia presentada por el magistrado Carlos Camargo, con la que busca suspender el decreto de la emergencia económica en Colombia que fue anunciado por el presidente Gustavo Petro a finales de diciembre. De aprobarse la ponencia, la suspensión se mantendría mientras la Corte Constitucional toma una decisión de fondo sobre el decreto. La decisión ha desencadenado una serie de reacciones por parte de miembros del Gobierno.

Principalmente del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien afirmó en su cuenta de X que “el recién llegado magistrado Camargo, que no sabe de nada, en solo unos días saca una ponencia para joder la emergencia económica, que es la salvación macroeconómica de este país”.

También lanzó pullas al magistrado Ibáñez, a quien la Presidencia de la República recusó argumentando que el magistrado habría intervenido públicamente en la discusión sobre el decreto con sus pronunciamientos a medios de comunicación. En su publicación, el ministro Benedetti lo acusó de esconder “la reforma pensional durante nueve meses, y no hay bonos para los viejitos”.

Y cerró su intervención con una crítica a ambos miembros de la Corte Constitucional. “Digan si esto no es para llorar. Son unos politiqueros. Vayan y hagan campaña, porque no representan a nadie”, aseveró en su cuenta de X.

Otros sectores, como la senadora de oposición María Fernanda Cabal (Centro Democrático), han visto con buenos ojos la ponencia que pide frenar la emergencia económica. “No podemos tolerar que Petro desconozca la separación de poderes y usurpe funciones del Congreso de la República”, manifestó la senadora en su cuenta de X.

El proyecto de fallo que presentó el magistrado Camargo en la tarde de este viernes 23 de enero espera sea estudiado por sus colegas de la Corte Constitucional y discutido el próximo miércoles en la Sala Plena. La discusión ocurrirá tan solo un día después del control político que realizará el Congreso a los ministros del gabinete sobre las razones de la emergencia económica.

Puede conocer más detalles aquí: Senado retomará el martes control político de emergencia económica: quiénes han respondido

La sesión del próximo martes se sustentará en la proposición presentada por el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), bajo la que el debate ya inició y por la que el cuestionario fue remitido a las 19 carteras ministeriales, de las cuales apenas tres han dado respuesta: dos parciales y una completa. El resto de ministerios no ha respondido a los interrogantes presentados por el legislador.

