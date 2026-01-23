Senado retomará el martes control político de emergencia económica: quiénes han respondido

Ministro de Hacienda durante el debate de la reforma tributaria o ley de financiamiento hundida en el Congreso de la República Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El próximo martes 27 de enero, el Senado regresará en sesiones extraordinarias para retomar el debate de control político sobre la emergencia económica presentada por el Gobierno de Gustavo Petro a finales de 2025.

Las sesiones habían iniciado los últimos días del año; sin embargo, fueron postergadas para finales del mes de enero, debido a inasistencia de ministros a la cita y las pocas respuestas que presentaron los miembros del gabinete ante los interrogantes del ejecutivo. El Espectador tuvo acceso a algunas de estas; conozca qué le respondieron al Congreso.

La discusión inició el 26 de diciembre, cinco días después de la declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno Petro. Sin embargo, fue hasta después de la aprobación de esa proposición que inició la sesión formal.

La sesión del próximo martes se sustentará en la proposición presentada por el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), bajo la que el debate ya inició y por la que el cuestionario fue remitido a las 19 carteras ministeriales, de las cuales apenas tres han dado respuesta: dos parciales y una completa. El resto de ministerios no ha respondido a los interrogantes presentados por el legislador.

De los 19 miembros del gabinete, solo el Ministerio de Hacienda ha dado respuesta al cuestionario. Por su parte, los ministerios de Justicia y Defensa respondieron de manera parcial; los demás han solicitado prórrogas o no han dado ninguna respuesta. El cuestionario compuesto por 29 preguntas sobre la declaratoria de emergencia económica y la venta directa de títulos de tesorería (TES).

El Ministerio de Hacienda detalló los ocho hechos que generaron la crisis fiscal: el cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional sobre equiparación de la UPC de salud (COP 3,3 billones), necesidades de seguridad por alteraciones del orden público (COP 3,7 billones), la no aprobación de dos reformas tributarias por el Congreso (COP 12 billones en 2025 y COP 16,3 billones en 2026), desastres naturales por ola invernal, sentencias judiciales pendientes de pago (COP 9,9 billones), obligaciones atrasadas de subsidios de energía (COP 5,1 billones), agotamiento de endeudamiento y restricciones en la caja de la Tesorería.

La cartera explicó que el déficit fiscal pasó de 4,2 % del PIB en 2023 a 7,1% proyectado para 2025, con una deuda neta de 61,3 % del PIB. También argumentó que el 93,7 % del presupuesto 2026 es gasto inflexible, dejando solo un 6,3 % como discrecional, lo que impide recortes significativos sin afectar servicios esenciales.

Las dos respuestas parciales fueron del Mindefensa sobre las preguntas 18 y 21, centradas en el deterioro de la seguridad y el orden público en el marco de la emergencia económica, así como las causas que le dieron origen. En su respuesta mencionó cómo el uso ilegal de drones por parte de grupos armados se ha convertido en una de las principales amenazas contra la Fuerza Pública. También reafirmó su compromiso por proteger la seguridad de líderes, defensores de derechos humanos y personas en proceso de reincorporación.

Por su parte, Minjusticia solo respondió a la pregunta 16 sobre el nivel de ejecución presupuestal total del Gobierno Nacional en cada vigencia fiscal desde 2022 y la necesidad de decretar la emergencia económica. En su respuesta compartida al Senado afirmó que “el comportamiento de la inversión en el sector justicia evidencia madurez técnica en la formulación de los proyectos, armonización y sincronización del ciclo contractual, mitigando riesgos de saldos no comprometidos”.

El senador Motoa solicitó tres veces a la corporación convocar a la plenaria del Senado para continuar el debate: el 5, 13 y 21 de enero. Solo en la tercera insistencia la Mesa Directiva del Congreso tomó la decisión de convocar estas sesiones extraordinarias para el 27 de enero.

“En la tercera insistencia radicada ante la Mesa Directiva del Congreso, el senador recordó que su proposición de control político fue aprobada el pasado 26 de diciembre y que, hasta el momento, la mayoría de los ministerios no ha dado respuesta a los cuestionarios enviados”, afirmó el senador.

Aquí puede leer el orden del día del debate de emergencia económica:

