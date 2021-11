La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, sigue en el ojo del huracán por cuenta del escándalo por su tesis de maestría. La Universidad Externado de Colombia, donde la congresista del Centro Democrático cursó una maestría en Gobierno y Políticas Públicas, confirmó en la tarde del lunes que Arias y su compañera Leydi Lucia Largo plagiaron apartados de su tesis titulada “Los OCAD’S y su contradicción con las teorías de la elección racional”. Además de eso, la institución educativa anunció que le pedirá al Consejo de Estado anular el título y que remitirá a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación la documentación pertinente.

Tras el anuncio de la universidad, Arias emitió en principio un breve mensaje por medio de sus redes sociales, en el que afirmó que no hubo debido proceso y que el tema se aclarará ante las autoridades judiciales. No obstante, horas después la congresista emitió un video en el que dio una respuesta más extensa sobre lo ocurrido.

La congresista del Centro Democrático arremetió contra la universidad y puso sobre la mesa varios temas que le “consternan” sobre este caso. “Quiero decirles que soy inocente y que no he cometido plagio alguno”, inició diciendo Arias en su respuesta al Externado. El primer tema preocupante según Arias es que la institución no la dejó dar su versión y realizó su investigación con base en un documento que no era el original de su tesis.

“La universidad jamás me ha escuchado, jamás me preguntó absolutamente nada, jamás escuchó mi versión y aun así hoy dice que hay un plagio. Lo segundo es que la universidad ha dicho a través de medios de comunicación y de redes sociales que no tiene el documento original de mi tesis y entonces yo me pregunto: ¿Cómo hacen una investigación de plagio si no tienen el documento original de la tesis? ¿Quién me garantiza que el documento sobre el que hicieron la investigación es el documento original de mi tesis?”, cuestionó la presidenta de la Cámara.

Otro punto que criticó la representante por el departamento del Meta es que le reprocharon haber entregado una copia de la tesis original, algo que la universidad le solicitó a Largo, su compañera de maestría y de tesis. “Primero le dijo que la radicara sola y después le dijo que la radicara autenticada”.

Al respecto, vale recordar que la Universidad Externado confirmó el pasado 13 de noviembre que Largo radicó el 5 de noviembre, ante la Secretaría General de la universidad, un documento impreso que correspondería al cuestionado trabajo de grado.

Según la universidad, Largo envió una copia del mismo documento autenticado por una notaría tres días después y explicó que recibió el trabajo, “en estricto cumplimiento de las normas sobre el derecho fundamental de petición y respetuosa de las garantías del debido proceso”, pero afirmó que no lo tendrá en cuenta en la revisión del posible plagio denunciado.

Finalmente, Arias aseguró que demostrará su inocencia ante la justicia. “La universidad ha dicho que se va a ir a los estrados judiciales este tema. Yo hubiese preferido, como era lo correcto, haberlo solucionado en el escenario académico. Sin embargo, confío en la justicia colombiana y serán los estrados en los que demostraré mi inocencia, demostraré que no hubo plagio alguno y que no ha sido garantizado mi derecho a ser escuchada, pero además que ha sido profundamente mancillado mi nombre”.

Las dudas sobre la tesis de Arias iniciaron a raíz de un artículo de El Espectador publicado en la edición dominical del pasado 31 de octubre, en el que se reveló la denuncia contra Arias porque habría cometido plagio en su tesis de maestría. Según se estableció en su momento, varios fragmentos, publicados por el portal Plagio S.O.S., mostraban que la congresista había tomado partes de otros documentos sin citarlos.

Desde ese momento inició la indagación por parte de la universidad que, contrario a lo que dijo Arias, indicó que respetará las garantías de debido proceso de todas las personas involucradas y “sólo al término de las mismas tomará las decisiones que correspondan, según los hechos que resulten probados”.

El tema, sin embargo, se agravó cuando se conoció que la coautora del trabajo de grado y compañera de maestría de la representante, Leidy Lucía Largo, fue nombrada para un cargo dependiente de su actual oficina en la Mesa Directiva de la Cámara. En medio de esa controversia, y de que no aparecía ni la versión física ni digital de la cuestionada tesis, fue cuando Largo radicó un documento impreso que correspondería a su trabajo de grado.