"Soy un soldado de la patria": De la Espriella defendió uso de prendas militares

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El presidente Abelardo de la Espriella se defendió en medio de la polémica que causó su presencia con uniforme militar en la revisión del último bombardeó que ordenó desde Cúcuta, Norte de Santander. "Soy un soldado de la patria, por eso me visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia. Porque honro a los héroes, policías y militares", afirmó el mandatario desde Roldanillo, Valle del Cauca, en medio de una agenda regional en la que también pasará por Cartagena y Montería.
Desde la oposición recibió críticas por ese gesto. "Pasamos de un gobierno que trabajaba por mejorar las condiciones salariales y alimentarias de nuestra Fuerza Pública a uno que parece despreciarla y que convierte la guerra en un espectáculo", afirmó el congresista Daniel Monroy (Pacto Histórico). Del otro lado del espectro político, la copresidenta del Partido de la U Clara Luz Roldán señaló que "el miedo no se negocia, y se ve que usted lo tiene claro", destacando el uso del camuflado por parte del mandatario.
El jefe de Estado utilizó prendas de las Fuerzas Armadas en medio de la supervisión de la "Operación Noah", en la que se atacó a las disidencias de las Farc. En ese mismo episodio, el mandatario firmó la bomba con la que se atacó a este grupo criminal y señaló, sobre este gesto, que eran "460 kilogramos de democracia". El uso del uniforme y la firma de la bomba causó una ola de críticas. Desde el Congreso, el representante opositor Gabriel Becerra criticó que el presidente vistiera el uniforme militar y señaló que "el uniforme se honra, no se usa como disfraz para hacer política".
En esa misma línea, el exvicepresidente Humberto de la Calle señaló que "cuando el presidente ADLE utiliza simbología militar, está violando el sentido profundo de la Carta y de la Constitución. Es una tergiversación del sentido auténtico de la organización democrática de Colombia". La crítica del negociador del Acuerdo de Paz fue respondida por el Ministro de Defensa Jorge Mora, quien señaló que la crítica de Dela Calle era "una sobreextensión argumentativa con débil piso jurídico y un evidente sesgo político".
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En el Capitolio también llegaron voces de apoyo al gesto del presidente De la Espriella. El congresista uribista Jaime Arizabaleta advirtió que prefiere "un presidente vestido de militar, que a uno ondeando las banderas de la guerrilla", haciendo referencia indirecta al expresidente Gustavo Petro y el simbolismo del M-19, del cual hizo parte. "El Presidente está en todo su derecho de portar los símbolos de una Fuerza Pública a la que no deja de expresarle su admiración y respeto", señaló el ministro de Defensa.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 4 horasEste Abelardo es muy bruto. Cómo responde estas pendejadas en un estado de derecho. En todo se nota que este tipo es un tarado, no conoce el país, no sabe gobernar, no sabe donde esta parado. Gobierna a la loca después de que nos gobernó un presidente de la talla intelectual y moral de Gustavo Petro
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Carlos(63194)•Hace 10 horasEl borracho, adicto y pu__tañero de Petro se puso un uniforme de la Fuerza Aérea y andaba por todos lados exhibiéndose como piloto de Top Gun, y la izquierda no dijo absolutamente nada en ese momento. Más hipócritas no pueden ser!
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 4 horasNo sea tonto abelardiasta promedio
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Edgar(22146)•Hace 10 horasPetardo es un soldado de la patria fracasado. Quiere emular a Mancuso; piensa que el Ejército Nacional es paramilitar. Bueno, quizás sí; han trabajado juntos, han asesinado, han violado, han torturado, han secuestrado, han presentado falsos positivos, en fin….han violado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Mancuso será ministro de Defensa próximamente.
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Mario Giraldo(196)•Hace 11 horasComo buen soldado bachiller debe reportarse a curso de instruccion de 3 meses y 9 meses mas de servicio en instalacion militar. el habito NO hace al monje, El usar prendas privativas de las fuerzas militares ES un delito!!
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Eduardo Sáenz Rovner(7668)•Hace 11 horasDuque se disfrazó de tombo.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 4 horasPor eso, Duque y Abelardo son apenas un remedo de gobernantes. Petro y Santos sí fueron estadistas
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Tocayo50(5582)•Hace 11 horasPresidente, ¿se ha quedado en el 31 de octubre? Entonces habrá que llamarlo presidente halloween. Si solo es un simple soldado más entonces ¿quien es su superior? ¡Ay no! Verdad que ud es ciudadano americano y ha jurado defender a USA, por lo cual su superior sería….gallina es, pelo teñido naranja es…..
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Helena(32726)•Hace 11 horasRidículo ni presto servicio militar, otra mas de sus múltiples payasadas.
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JUAN CARLOS(90619)•Hace 11 horasEl día de las brujas fue el 31 de octubre…
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@HerbólogaRaquel(46037)•Hace 12 horasNunca prestó servicio militar y ahora se disfraza de todos los cuerpos del ejército. Payaso lamentable y, de paso, irrespetuoso con el valor real de portar el uniforme. Peor aún que salgan militares a defenderlo cuando esa manipulación de sus prendas es claramente una falta de decencia, cuando menos.