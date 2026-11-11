"Soy un soldado de la patria": De la Espriella defendió uso de prendas militares

El presidente Abelardo de la Espriella se defendió en medio de la polémica que causó su presencia con uniforme militar en la revisión del último bombardeó que ordenó desde Cúcuta, Norte de Santander. "Soy un soldado de la patria, por eso me visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia. Porque honro a los héroes, policías y militares", afirmó el mandatario desde Roldanillo, Valle del Cauca, en medio de una agenda regional en la que también pasará por Cartagena y Montería.

Desde la oposición recibió críticas por ese gesto. "Pasamos de un gobierno que trabajaba por mejorar las condiciones salariales y alimentarias de nuestra Fuerza Pública a uno que parece despreciarla y que convierte la guerra en un espectáculo", afirmó el congresista Daniel Monroy (Pacto Histórico). Del otro lado del espectro político, la copresidenta del Partido de la U Clara Luz Roldán señaló que "el miedo no se negocia, y se ve que usted lo tiene claro", destacando el uso del camuflado por parte del mandatario.

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¡Los cabecillas del narcoterrorismo están cayendo! ¡En Colombia se acabó la impunidad!



Desde Cúcuta les muestro a alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, uno de los hombres de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’ y cabecilla de comisión de la estructura 33 de la facción de Calarcá.… pic.twitter.com/zvm0Z24I94 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 10, 2026

El jefe de Estado utilizó prendas de las Fuerzas Armadas en medio de la supervisión de la "Operación Noah", en la que se atacó a las disidencias de las Farc. En ese mismo episodio, el mandatario firmó la bomba con la que se atacó a este grupo criminal y señaló, sobre este gesto, que eran "460 kilogramos de democracia". El uso del uniforme y la firma de la bomba causó una ola de críticas. Desde el Congreso, el representante opositor Gabriel Becerra criticó que el presidente vistiera el uniforme militar y señaló que "el uniforme se honra, no se usa como disfraz para hacer política".

🚨 ¡COLOMBIA NO NECESITA UN RAMBO, NECESITA UN PRESIDENTE QUE GARANTICE LA SEGURIDAD!



Abelardo prometió recuperar el país en 90 días. Casi 100 días después, la violencia sigue creciendo, asesinan a nuestros militares y policías y aumentan los heridos.



¿Y su respuesta?… pic.twitter.com/LZTidJsf1e — Gabriel Becerra – Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) November 10, 2026

En esa misma línea, el exvicepresidente Humberto de la Calle señaló que "cuando el presidente ADLE utiliza simbología militar, está violando el sentido profundo de la Carta y de la Constitución. Es una tergiversación del sentido auténtico de la organización democrática de Colombia". La crítica del negociador del Acuerdo de Paz fue respondida por el Ministro de Defensa Jorge Mora, quien señaló que la crítica de Dela Calle era "una sobreextensión argumentativa con débil piso jurídico y un evidente sesgo político".

Léalo aquí: "La prensa se respeta": presidente De la Espriella rechazó atentado a RCN en Cali

En el Capitolio también llegaron voces de apoyo al gesto del presidente De la Espriella. El congresista uribista Jaime Arizabaleta advirtió que prefiere "un presidente vestido de militar, que a uno ondeando las banderas de la guerrilla", haciendo referencia indirecta al expresidente Gustavo Petro y el simbolismo del M-19, del cual hizo parte. "El Presidente está en todo su derecho de portar los símbolos de una Fuerza Pública a la que no deja de expresarle su admiración y respeto", señaló el ministro de Defensa.

Pretender convertir un gesto de honor hacia nuestros soldados en una supuesta infracción a la Carta Democrática Interamericana o en una "inconducta" disciplinaria es una sobreextensión argumentativa con débil piso jurídico y un evidente sesgo político @DeLaCalleHum.



Ni la… — General Jorge Mora (@generaljmora) November 11, 2026

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