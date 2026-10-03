"Su experiencia es ser amigo y socio de De la Espriella": Gómez a presidente de Ecopetrol

El único milagro que hay en "La Patria milagro" es que se pueda hacer algo serio y de fondo en cabeza de Abelardo de la Espriella. Todo es show, grandes titulares, propaganda, maquillaje, luces, espectáculo y poca efectividad. Imagínense: todo el operativo era para que Abelardo de la Espriella le diga a un señor en una zona deprimida de Cali "Bienvenido a La Patria Milagro", pero no le han tocado un pelo a las verdaderas estructuras criminales….

¿Cuál es la lectura que usted hace de los operativos de esta semana en Cali por parte del Gobierno¡

El único milagro que hay en "La Patria milagro" es que se pueda hacer algo serio y de fondo en cabeza de Abelardo de la Espriella. Todo es show, grandes titulares, propaganda, maquillaje, luces, espectáculo y poca efectividad. Imagínense: todo el operativo era para que Abelardo de la Espriella le diga a un señor en una zona deprimida de Cali "Bienvenido a La Patria Milagro", pero no le han tocado un pelo a las verdaderas estructuras criminales. Incautaron 6.5 kilos de cocaína el sábado; estamos ante un falso milagro.

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Joaquín Gutiérrez es el nuevo presidente de Ecopetrol y Carlos Suárez hace parte de la junta directiva, dos asesores de la campaña de Abelardo ¿Qué opinión le merece este hecho?

Ricardo Roa tenía sus investigaciones, pero tenía experiencia en el sector eléctrico y energético. El señor que nombró Abelardo de la Espriella como presidente de Ecopetrol no tiene experiencia en nada del sector mineroenergético. Su gran experiencia es ser amigo personal y socio de Abelardo. El manejo que le van a hacer a Ecopetrol es dudoso. Además, Abelardo dice que va a poner a Ecopetrol en función del fracking a lo que dé, lo cual es un embeleco sin sustento técnico ni sostenibilidad ambiental. Vamos a hacer control político sobre el futuro de Ecopetrol para no permitir que se vuelva la caja menor de un proyecto político que no sabe nada sobre la industria mineroenergética.

Para empezar un proyecto de fracking sin esos sustentos técnicos, ¿se demoraría unos 4 años más o menos?

Entre 4 y 5 años. Pero además consume entre 5.7 y 60 millones de litros de agua por pozo. No lo necesitamos porque en el gobierno de Gustavo Petro logramos encontrar gas (Sirius 1, Sirius 2 y otros 8 proyectos) con el que tenemos gas suficiente hasta el 2060. ¿Para qué fracking si se demora lo mismo? Es un embeleco que tiene que ver con intereses de Estados Unidos y de sectores económicos de Estados Unidos en Colombia.

Casi dos meses de la tragedia del terremoto, ¿cuál es la evaluación con las respuestas que les dio el Gobierno?

Yo hago parte de la Comisión Bicameral que formamos en el Congreso de la República para atender esta situación y lo que le quiero decir al país es que es una vergüenza lo que están haciendo. No pasan de grandes anuncios muy estruendosos, mucho show, pero la realidad es que plan Marshall no hay, no hay plan de reconstrucción milagro. Colocaron al frente del fondo de milagro a una persona que no tiene ni idea de eso; su gran experiencia ha sido ser socio de De la Espriella en la empresa de ron, no han entregado realmente ayudas. Ya los alcaldes se empiezan a queja. No hay efectivamente atención real a los damnificados.

Usted lideró la iniciativa Juntos por el Pacífico ¿en qué consistió en términos generales?

Juntos por el Pacífico nace de una conversación de amigos con Caro Cortés, Jamir Mina y mi esposa Anna Rendón. Decidimos que íbamos a hacer algo por los emprendedores que no habían podido trabajar en el Petronio por la cancelación producto del terremoto y al ver la falta de respuesta institucional, decidimos hacer algo por los emprendedores. Tuvimos tres días de cultura del Pacífico (música, moda, comida, bebidas, artesanías) de manera gratuita para 65 emprendedores dotados de stand con electricidad y comodidad. Tuvimos más de 100 mil personas en público rotativo los tres días, 65 emprendedores que vendieron más de 400 millones de pesos. Emprendedores que vendieron allá pudieron solventar dos o tres meses de arriendo que debían. Este evento demostró que solo el pueblo salva al pueblo.

¿Cómo va la organización para las elecciones de 2027 por parte del Pacto y en el Valle?

El Pacto se está organizando de manera profunda y segura. El resultado electoral exitoso muestra que somos la primera fuerza política de Colombia y eso implica que somos un proyecto gigante. Organizar un proyecto de esa magnitud no es tarea fácil ni ligera; nos toca hacerlo con mucha rigurosidad y profundidad. Hemos lanzado una campaña de afiliación en la cual esperamos recoger más de un millón de afiliados y convocar un congreso fundacional. Le hemos pedido al Consejo Nacional Electoral que nos fije fecha para la elección de delegados (que esperamos lo haga la Registraduría o se explore la posibilidad del voto digital) para poder fijar la fecha del encuentro. El congreso va a ser a voto limpio de la ciudadanía progresista en Colombia.

¿Petro es presidente del Pacto o a voto limpio se va a hacer la elección?

Petro tiene que ser el presidente del Pacto Histórico. Petro es nuestro máximo líder. Es el líder natural del Pacto Histórico y del progresismo colombiano. Es el único presidente progresista que hemos tenido, un hombre de otra época, un líder mundial y uno de los hombres más importantes de la historia y de la política de Colombia.

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Guardando la diferencia ideológica, sería básicamente el equivalente de Uribe en el Centro Democrático.

Yo creo que Petro es más grande que Uribe. Porque Uribe era proestablecimiento y Petro crea su liderazgo desde una visión diferente a lo establecido. Uribe era un hombre de derecha y gobernó en esas condiciones. Petro logró que el pueblo colombiano en su mayoría volviera su mirada hacia ideas que nunca habían gobernado en Colombia y logró ganar con una gran amplitud. Petro termina su mandato con el 51%-52% de favorabilidad. Si no hubiera habido el fraude que creemos que hubo, estaríamos en el segundo gobierno progresista. Petro de lejos es el líder político más relevante en la historia de Colombia porque ha enfrentado a los poderes y al establecimiento y los derrotó.

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