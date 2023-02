Susana Boreal: las polémicas por cannabis, denuncias y presuntas irregularidades

Susana Boreal, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico. Foto: Archivo

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal, está en el ojo del huracán por distintos temas. Durante una audiencia sobre la regulación del cannabis en Colombia, la congresista confesó que es consumidora habitual de marihuana, despertando críticas de algunos sectores más conservadores. Un día después, varias personas que aseguran haber trabajado con la hoy legisladora, denunciaron públicamente haber sido supuestamente víctimas de malos tratos durante su tiempo con ella. Como si fuera poco, también apareció una denuncia sobre un supuesto contrato que dio la representante a una persona para que trabajara con ella, sin que contara con los estudios necesarios para las funciones.

El consumo de marihuana:

La representante a la Cámara por Antioquia dijo durante una audiencia sobre la regulación del cannabis en el país que desde su perspectiva reivindica “muchísimo, también, el derecho al ocio, el derecho al disfrute”. Aunado a esto, la legisladora dijo en el recinto que es “consumidora también de marihuana, bastante regular, de hecho todos los días”.

En contexto: Representante Susana Boreal confiesa que consume marihuana “todos los días”

Sobre el tema de fondo, la regulación, Boreal dijo que es algo con lo que Colombia está en deuda de crear las regulaciones adecuadas. Sobre el consumo, dijo que esto no interfiere en otras actividades, como aseguró que lo consideran otras personas. “... Mire, yo fumo marihuana y soy representante. No estoy de acuerdo con eso porque la marihuana no es la que me tiene acá, porque tampoco es a la que tiene un montón de gente en sus cosas... hay que desestigmatizar la marihuana”.

Por sus comentarios, desde el Centro Democrático, partido de oposición, no solo le llegaron críticas, sino que además el representante Juan Espinal está solicitando el inicio de acción de ética y disciplinaria contra la ella por, supuestamente, “asistir a las sesiones del Congreso en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas”.

Podría interesarle: Nuevo desliz de Petro en redes: confundió hospitales de Venezuela y Colombia

Según Espinal, la intervención de Boreal el pasado 23 de febrero en la audiencia pública “transgrede los preceptos éticos y disciplinarios de su función como congresista al haber afirmado que: ‘yo soy consumidora también de marihuana bastante regular, de hecho, todos los días…me encanta’”. Con su solicitud, el representante Espinal espera que “se determine si la representante objeto de la acción está infringiendo el Estatuto del Congresista, y si es necesario, se aplique la sanción respectiva de acuerdo a la Ley”.

Las denuncias por supuestos malos tratos:

Después de quedar en el ojo del huracán por el tema de la marihuana, empezaron a hacerse públicas denuncias en contra de Boreal. A través de redes sociales, personas que aseguran haber trabajado con ella en el pasado, manifiestan que la hoy congresista del Pacto Histórico los habría maltratado durante la campaña y que aún hoy las supuestas conductas seguirían cometiéndose.

Una de las denuncias es de un hombre que manifiesta haber acompañado a la hoy representante durante toda la campaña de la que salió electa, y que en todo ese periodo de tiempo, e incluso al renunciar, nunca recibió un pago por parte Boreal. Esta persona manifiesta que decide hacer la denuncia, porque aunque apoya las ideas que tiene el Pacto Histórico, considera que Boreal está “empañando la imagen” del proyecto político.

La denuncia de Andrés Tobón:

#Denuncia pública



El día de hoy tomó la fuerza para contarles mi historia en el equipo de @SusanaBoreal contristas del gobierno actual,hago esto porque me siente utilizado, burlado y esto no puede pasar en el gobierno del cambio.



🧵 #1 @petrogustavo pic.twitter.com/mWRPni1Qdh — Elnegro (@Elnegropress) February 23, 2023

Otro de los casos en los que se señala a Boreal, es el de un joven quien asegura haber dejado su trabajo y estudios para acompañar el proyecto político del Pacto Histórico y haber ayudado a la entonces candidata de Antioquia. Esta persona manifiesta que ella y Christhian David Guzmán, un hombre cercano a la hoy congresista, lo maltrataron física, laboral y psicológicamente.

Le recomendamos: Instituto Anticorrupción, sin director tras debate sobre nueva sala anticorrupción

“Maldigo la mala fe de la representante y de Christhian, el como me maltrataron y agregaron a mi vida no más que decenas de nuevos problemas que destrozaron mi salud mental, maldigo el nepotismo que hace que le paguen a alguien por ser o haber sido pareja más que por méritos”, dice el joven. La historia que cuenta, relata que Boreal le habría hecho promesas que nunca cumplió y que además lo presionaron para seguir trabajando con ellos sin ninguna paga.

La denuncia de Juan José Yela:

Después de mucho tiempo de hacer silencio vengo a exponer lo que fue trabajar en la campaña del @PactoCol en el equipo de @SusanaBoreal, animado por testimonios de mis excompañeros y lo expuesto por @Danielbricen. Una campaña llena de precarización y maltratos psicológicos.



👇🧵 pic.twitter.com/M19b8GjxjJ — Juan Jose Yela (@JuanJoseYela) February 23, 2023

El contrato aparentemente irregular:

Christhian David Guzmán, el hombre mencionado en el relato del joven Juan José Yela, es el mismo al que se le habría otorgado un contrato por $9.280.000 mensuales. Según denuncias realizadas por este caso, Guzmán, quien fue contratado como asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Susana Boreal, solo habría acreditado cinco semestres de ciencia política y tres años experiencia laboral. Además, la persona que certificó su experiencia laboral y firmó la carta de recomendación fue el exsenador Gustavo Bolívar, también del Pacto Histórico.

La Representante Susana Boreal le paga $9.280.000 mensuales al señor Christhian David Guzmán como Asesor en su UTL quien solo acreditó 5 semestres de ciencia política y 3 años experiencia laboral firmada por Gustavo Bolívar en una certificación irregular.



Abro hilo 👇🏻 pic.twitter.com/uZmPgWnH2z — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) February 23, 2023

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político