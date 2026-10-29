“Tenemos que presentar una nueva izquierda”: Pizarro sobre futuro del Pacto Histórico

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¿Cuál va a ser la estrategia para medirse en las elecciones regionales de 2027 desde el Pacto Histórico?
Tenemos que presentar una nueva izquierda, que hable de temas que hemos evitado, como la seguridad, educación y economía. Plantear que hacer con las pequeñas y medianas empresas en el país.
¿Hacia dónde va el Congreso fundacional del Pacto Histórico que se realizará el próximo año?
Somos un partido muy diverso. Hay progresistas, comunistas, comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones sociales, entonces tomar decisiones en ocasiones es complejo. Pero después de muchas reuniones para conseguir que el 14 de febrero de 2027 sea la elección de delegados para que sea el comité directivo del Pacto. Estamos decidiendo si van a ser 2000, 3000 o 5000 personas delegadas. Después se hará un congreso para cambios de estatutos y los temas fundamentales del partido, que se hará el 14 de marzo y luego vamos a consultas. Va a ser un año muy exigente para los militantes, porque serán tres elecciones muy seguidas. Pero para nosotros la democracia radical es una apuesta muy importante.
¿Cómo ve la relación del presidente Abelardo de la Espriella con la ciudad de Bogotá?
Me parece antidemocrático que el presidente no reconozca el liderazgo de un alcalde que fue elegido, al ponerle una gerente. Recordemos que ella dijo que estaban comprometidos con la educación, salud y movilidad de Bogotá. Sin embargo, nos pareció curioso que al trasladar recursos para el terremoto vimos que COP 700.000 millones que salían del Ministerio de Hacienda, que sería para la Calle 13 y la línea del metro dos. Después nos dijeron que fue una renegociación de vigencias futuras con la alcaldía, pero no entendemos que en 2026 ya estaba descongelado, no se utilizó en la ciudad. Si no se necesitaba en la línea uno, se pueden usar en la dos, entonces hay que ejecutar esas vigencias futuras.
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Tulio Claudio(70717)•Hace 10 minutos14 de febrero, elecciones de delegados al congreso fundacional; 12, 13, y 14 de marzo, congreso, y Junio (?) consulta abierta para listas concejos y asambleas y JAL, y octubre elecciones locales y regionales. Más que suficiente para que hierva la molienda. A ver en dónde queda el señor de los milagros.
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Tulio Claudio(70717)•Hace 22 minutosEntre María José y María del Mar: Jesús, José y María: tres personas distintas y un solo dios verdadera. El Pacto Histórico debe de ser un movimiento político de tendencias de izquierda y progresistas, con un programa de gobierno, una sola personería jurídica, una política de alianzas de frente amplio para presidente, consulta abierta para listas cerradas a corporaciones públicas, y un mínimo estatutario para la dirección nacional, regionales y locales. Lo demás viene por añadidura …
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Berta Lucía(2263)•Hace 1 hora1. Petro es un fraude, no tiene ética ni principios, es machista, misógino y muy violento; mientras él siga siendo la voz del PH, la izquierda volverá a perder. 2. A Cepeda le falta carácter e independencia; se quemó con su "idea" de la "paz total" e ignora, conscientemente, a la clase media colombiana. 3. Ni Bolívar ni Morris ni Benedetti ni Pizarro; les falta ética y dignidad. 4. JR Arenas: Puede insultarme; su "izquierdismo" es misógino y muy violento; cuando insulta se insulta a sí mismo.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 1 horaGustavo Petro es el líder natural de la izquierda por la calidad de su gobierno, por dejar creciendo el país con buenas cifras macroeconómicas y por los avances que dejó en muchos renglones de la producción y la justicia social. Los ataques de la extrema derecha se caen, no tienen sustento y se funda en pendejadas de su vida privada y moralismos estúpidos. La izquierda se renueva, hoy es opción de poder ante el desastre de este gobierno de Abelardo que nos destruye y rompe nuestra secularización
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Olegario(51538)•Hace 1 horaPor más que se disfracen el daño que les hizo el señor de las chuspas es prácticamente irreparable. Se jactan de contar con más de doce millones de votos. Falta ver cuántos han abandonado el barco a raíz de los recientes escándalos que involucran al jefe de la bandola, GFPU.
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Diana cp(85842)•Hace 1 horaPacto de asesinos, corruptos, criminales, mediocres, marihuaneros, ineptos, incompetentes, brutos, mentirosos, depravados, ignorantes, envidiosos, cero idiomas, cero estudios, pervertidos, mal hablados y un largo etc…
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 1 horaQue comentarista tan básica esta Diana
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Francisco(78033)•Hace 1 horaEsta "socialista pero billetuda" cree que los colombianos somos más estúpidos que ella: que publique su declaración de renta y hablamos de "igualdad".
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 1 horaQue comentario tan bobo. Estudie vago como dice su amada Cabal
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