“Tenemos que presentar una nueva izquierda”: Pizarro sobre futuro del Pacto Histórico

Tenemos que presentar una nueva izquierda, que hable de temas que hemos evitado, como la seguridad, educación y economía. Plantear que hacer con las pequeñas y medianas empresas en el país.

Somos un partido muy diverso. Hay progresistas, comunistas, comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones sociales, entonces tomar decisiones en ocasiones es complejo. Pero después de muchas reuniones para conseguir que el 14 de febrero de 2027 sea la elección de delegados para que sea el comité directivo del Pacto. Estamos decidiendo si van a ser 2000, 3000 o 5000 personas delegadas. Después se hará un congreso para cambios de estatutos y los temas fundamentales del partido, que se hará el 14 de marzo y luego vamos a consultas. Va a ser un año muy exigente para los militantes, porque serán tres elecciones muy seguidas. Pero para nosotros la democracia radical es una apuesta muy importante.

¿Cómo ve la relación del presidente Abelardo de la Espriella con la ciudad de Bogotá?

Me parece antidemocrático que el presidente no reconozca el liderazgo de un alcalde que fue elegido, al ponerle una gerente. Recordemos que ella dijo que estaban comprometidos con la educación, salud y movilidad de Bogotá. Sin embargo, nos pareció curioso que al trasladar recursos para el terremoto vimos que COP 700.000 millones que salían del Ministerio de Hacienda, que sería para la Calle 13 y la línea del metro dos. Después nos dijeron que fue una renegociación de vigencias futuras con la alcaldía, pero no entendemos que en 2026 ya estaba descongelado, no se utilizó en la ciudad. Si no se necesitaba en la línea uno, se pueden usar en la dos, entonces hay que ejecutar esas vigencias futuras.

"Tenemos que presentar una nueva izquierda, que hable de temas que hemos evitado, como la seguridad, educación y economía", señaló la representante e a la Cámara María del Mar Pizarro 👉 https://t.co/Cmj1o1e1jU pic.twitter.com/SkeCQ5jVtx — El Espectador (@elespectador) October 29, 2026

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