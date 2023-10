“Tenemos un bache generacional de liderazgos de izquierda”: María José Pizarro

Representante a la Cámara por el Pacto Histórico Foto: El Espectador - José Vargas

Menos de 24 horas después de que se conocieran los resultados de las elecciones regionales, los congresistas María José Pizarro y David Racero (del Pacto Histórico), decidieron dar una rueda de prensa para hablar en nombre propio y no en nombre de su partido, sobre el mapa político en Colombia. En medio de sus declaraciones, el presidente Gustavo Petro trinaba en su cuenta de X que su partido no había salido derrotado de la jornada electoral.

El petrismo conquistó dos gobernaciones propias, es decir, únicamente avaladas por el Pacto Histórico: la de Nariño, con Luis Alfonso Escobar (51,6 %) y la del Amazonas, en la que ganó Óscar Enrique Sánchez (con 45,3 %). En otros departamentos, como Magdalena, triunfó nuevamente Fuerza Ciudadana, un partido cercano al presidente y por el que también sacó pecho. Al igual que en Chocó, en donde ganó Nubia Córdoba (del Partido Liberal) y que consideran cercana al Gobierno por su relación con Piedad Córdoba.

En medio de la rueda de prensa, la senadora Pizarro respondió algunas preguntas de El Espectador sobre los resultados de los comicios el pasado domingo. Fue enfática en que en Colombia faltan liderazgos de izquierda y que, en parte, por eso no triunfaron con más fuerza en algunos territorios.

Una de las críticas fuertes a la campaña fue que el Pacto Histórico no tenía candidatos lo suficientemente fuertes en los territorios. Algunas personas decían que el único cercano al Gobierno era Gustavo Bolívar, pero que el resto no representaban al progresismo. ¿Hay algún mea culpa por la elección de los candidatos que disputaron el domingo?

Yo creo que nosotros sí tenemos que iniciar un proceso rápido de aprendizaje y de las lecciones que tenemos. Venimos de una historia distinta a la de partidos que han trasegado en el país y eso muestra el bache generacional tan grande que tenemos. Por un lado, tenemos una primera generación que es la de la edad del presidente Gustavo Petro, en la que están Iván Cepeda, Wilson Arias... Y la nueva generación, de la que yo vengo siendo la más vieja. Tengo 45 años. Es decir, estamos hablando de 15 años donde hay un bache clarísimo de liderazgos generacionales de la izquierda y del Pacto Histórico.

Quiere decir que recomponernos y construir nuevos liderazgos es sumamente difícil. Tú no levantas una piedra y salen cuatro líderes. Los líderes se consolidan con años de trabajo territorial, haciendo el camino, pasando por juntas de acción comunal, liderazgos sociales, edilatos, concejos, diputaciones. Ese es el camino de formación política y tenemos ese bache. En el progresismo hay cuadros muy formados, generacionalmente mayores, mientras que nosotros que estamos iniciando este camino. Y bueno, están los jóvenes que acaban de llegar y que acaban de arrancar en el camino del progresismo.

¿Eso incidió en los resultados de las elecciones?

Pues, el hecho de haber ganado el Gobierno, hizo que la mayoría de los liderazgos con mayor formación pasaran al Gobierno Nacional y, por lo tanto, no hayan podido disputar escenarios locales. Fíjate: renunció Gustavo Bolívar al Senado para aspirar a la Alcaldía de Bogotá, pero si renuncian cuatro o cinco de nuestros mejores senadores con experiencia en el Senado, con capacidad de construir cohesión, diálogos y concertaciones en el Congreso, que conocen la dinámica parlamentaria, pues quedaríamos con una bancada debilitada. Y desde acá necesitábamos sacar también las reformas.

Ustedes ganaron dos gobernaciones propias, y algunas otras más en coalición. ¿Quedan satisfechos con los resultados?

Es que avanzamos, avanzamos mucho. Cuando llegamos al Congreso, el Pacto éramos seis partidos políticos; ahora somos 13. Y con esa fuerza de personas logramos ganar varios territorios en coalición. El sectarismo interno no puede vencer. Ganamos también en una lógica de frente amplio con otros sectores políticos que nos acompañaron y tenemos que tener la grandeza de construir el diálogo con otras fuerzas políticas, con quienes ganamos el Gobierno Nacional.

Ahora, de ahí viene otro punto que es la necesidad de hacer una reforma política, en relación con unos acuerdos políticos que no pueden ser los mismos acuerdos de hace décadas en el país. Hoy lo que vimos fue un aumento exponencial de coaliciones o de maquinarias políticas. O de la política tradicional disfrazada o agrupada en otros nombres. Entonces, podemos ver la misma maquinaria por detrás, es decir, los mismos partidos tradicionales apoyando a estas apuestas con colores distintos. En una mirada mucho más amplia, ganaron las maquinarias en nuestro país. Y vencerlas es sumamente difícil.

Desde la oposición han dicho que los resultados de las regionales son un voto castigo a Petro, ¿ustedes lo ven así?

Las elecciones locales no son un plebiscito al Gobierno Nacional, son un plebiscito a los mandatarios salientes. Las campañas regionales tienen características diferenciadas y propias, eso depende el contexto. Lo que más se ha pretendido decir aquí que es una gran derrota del presidente Petro, insisto en que es de contrastes. Somos la fuerza política más votada en edilatos en Bogotá, que es la base en todas las localidades. Es decir, crecimos. Por supuesto, esperábamos más y teníamos una candidatura propia del Pacto. Es loable la candidatura de coherencia de Gustavo Bolívar en términos de coherencia ideológica, no tener en su campaña personas cuestionadas y menos hipotecar su campaña para un ejercicio de gobierno con contratistas.

¿Y qué significa para ustedes ahora haber perdido tantas capitales del país, que antes tenían cercanas al Gobierno, como el caso de Medellín y Cali?

Lo primero es que ganaron unas coaliciones. Acá la pregunta es qué tipo de coaliciones y coaliciones para qué. En un sentido de autocrítica, las coaliciones tienen que ser para constituir un bloque con coherencia ideológica. Ahora, qué tipo de coaliciones son y para qué, eso nos lleva a dos respuestas fundamentales: en un sentido de autocrítica, tienen que ser para construir un bloque con coherencia ideológica, con un modelo claro de país y propuestas claras, programáticas y consolidadas. Deberíamos estar caminando hacia la financiación estatal de las campañas.

Nosotros fuimos los únicos que fuimos con nuestra coalición de frente: Pacto Histórico. No cambiamos los colores, fuimos coherentes, esta es nuestra fuerza, pero se puede ver cómo distintas coaliciones se disfrazaron de centro o de independencia cuando era la misma maquinaria. Eso se ve claro en las gobernaciones de Cundinamarca o del Valle, donde hay cinco o 10 partidos acompañando una sola candidatura.

Eso también implica que pusieron toda la carne sobre el asador, dirían. Sacaron los cuadros presidenciables de esos sectores políticos que estarán gobernando. Eso implica que han perdido terreno a nivel nacional y que por eso las maquinarias tienen que ganar el poder local, de cara al 2026.

El senador Gustavo Bolívar afirmó que el Pacto Histórico estaba roto y que iba a “recoger los pedazos”. ¿Eso es cierto? ¿Cómo está el partido en estos momentos?

El Pacto Histórico no está roto, es una fuerza que lleva un año y medio unificada, que está emergiendo, no es marginal. Cuando comenzamos sí era una fuerza muy incipiente, pero ahora lo que debe generar esta contienda electoral es la necesidad de fortalecer, profundizar la formación, la coalición en sí misma. El sectarismo interno no puede vencer. Nosotros no ganamos solos, ganamos también con otras fuerzas políticas que nos acompañaron. Ahora, hubiéramos podido crecer más en las elecciones regionales si hubiésemos materializado la unidad interna y el bloque al interior de un frente amplio, para entenderlo de una mejor manera.

