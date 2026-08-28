“Preocupa que se proponga uno de mayor tamaño”: congresistas reaccionan a presupuesto 2027

Congreso vacío previo a la instalación del congreso de la república para el periodo 2026 - 2030 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Gobierno presentó ante el Congreso una nueva versión del Presupuesto General de la Nación para 2027, luego de que el pasado 11 de agosto el Legislativo devolviera la propuesta inicial radicada por la administración de Gustavo Petro para que el Ministerio de Hacienda realizara modificaciones.

La propuesta presentada por Petro contemplaba un presupuesto de COP 575,7 billones y un faltante de COP 30,2 billones, que se esperaba cubrir principalmente mediante nuevos recursos derivados de una reforma tributaria. Ante este escenario, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que la nueva administración entregaría un proyecto “más realista”.

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Sin embargo, la versión definitiva establece gastos por COP 634,9 billones, es decir, COP 59,2 billones más frente al monto planteado inicialmente por el Gobierno anterior.

Este hecho generó revuelo dentro del mundo político y congresistas de diferentes bancadas ya se pronunciaron. “El Presupuesto General de la Nación para 2027 empieza a revelar una realidad fiscal que el país necesita conocer con total transparencia. Hace bien el ministro de Hacienda en poner sobre la mesa la verdadera dimensión de las cuentas públicas y de las presiones fiscales que deja el gobierno anterior”, dijo la senadora Norma Hurtado, del partido de la U.

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“Sin embargo, si el propósito es recuperar la senda de sostenibilidad fiscal, preocupa que se proponga un presupuesto de mayor tamaño, financiado en buena medida con más endeudamiento, mientras se reducen recursos en sectores estratégicos que tienen impacto directo en la calidad de vida de los colombianos. La responsabilidad fiscal no consiste únicamente en cuadrar las cuentas: también exige definir bien las prioridades”, puntualizó.

Por su parte, “me he comprometido hasta los tuétanos en ayudar a que el gobierno tenga éxito. Los logros de la patria milagro significarían la alegría del país que amo; y eso es lo único que necesito para motivarme a darlo todo. Sin embargo, no puedo ocultar que en situaciones como esta me siento un poco desubicado. Urge una reunión con el ministro Miguel Gómez”, expresó Carlos Meisel, del Centro Democrático.

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“Transparentar y sincerar cifras era lo correcto, pero ante las dudas e inquietudes generadas por el nuevo presupuesto es importante que el ministro de Hacienda salga a los medios a aclararlas y a hacer pedagogía”, enfatizó el senador uribista Andrés Forero.

Por su parte, el representante Jaime Salamanca, de la Alianza Verde, manifestó: “Si está desfinanciado el sector salud. Por qué le recortan el presupuesto? ¡Excelente pregunta!”.

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Además, la representante María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, aseguró que “se cumplió el milagro: El presupuesto sube de COP 575,7 a COP 635 billones. Pero la inversión cae COP 3 billones. ¿Cómo suben el presupuesto y disminuyen la inversión y el recaudo? Más deuda y venta de activos del Estado”. Y agregó: “El peso de la deuda al nivel más alto desde Uribe. Casi una cuarta parte de todo el presupuesto nacional se utilizará para pagar capital, intereses y demás obligaciones de la deuda”.

Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo salió en defensa de la propuesta y dijo: “Desafortunadamente la irresponsabilidad fiscal del Gobierno anterior llevó a que no se incluyeran en el presupuesto nacional los gastos de pensiones, salud, salarios de los funcionarios públicos, el componente de costos e intereses de la deuda pública, ni siquiera los recursos que se tenían contemplados para las universidades oficiales o estatales”.

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