Terremoto en Colombia: las primeras grietas del gobierno de Abelardo de la Espriella

El terremoto del pasado lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, no solo dejó más de 200 víctimas y provocó el derrumbe de casas y edificios; también puso al descubierto las primeras críticas al gobierno de Abelardo de la Espriella, apenas tres días después de su posesión. Mientras Colombia enfrenta la tragedia, el nuevo gobierno afronta su primera gran prueba de fuego. ¿La emergencia está dejando al descubierto fallas de gestión, viejas disputas y nuevos enemigos? ¿O apenas estamos viendo las primeras fisuras de un gobierno que todavía no termina de acomodarse? Nuevo capítulo de Pescao Envenenado.