“Tiene repercusiones penales”: David Racero sobre protesta durante plenaria de Cámara

La plenaria de la Cámara de Representantes, en donde ayer, 12 de abril, se llevaba a cabo el debate de moción de censura al canciller Álvaro Leyva, fue interrumpida de forma repentina cuando una protesta a las puertas Salón Elíptico del Congreso intentó entrar a la fuerza al recinto.

Las manifestaciones fueron lideradas por el representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui (Centro Democrático), quien estuvo acompañado por alrededor de 40 familiares de víctimas de las Fuerzas Militares y de Policía.

El objetivo de los familiares fue entrar a la plenaria y protestar por los militares y policías asesinados en los últimos meses en distintos hechos. La manifestación generó múltiples opiniones, pues son varios los representantes que la calificaron de “violenta” y “antidemocrática”.

El presidente de la Cámara, David Racero (Pacto Histórico), intentó controlar los hechos y pedir orden, pero fue hasta que entró la Policía y sacó a los manifestantes que se pudo continuar con la sesión.

“Se puso en riesgo la integridad de Congresistas, trabajadores de la Cámara de Representantes y dos Ministros. Dentro del recinto no se podía ingresar ni salir por lo que puede considerarse como un intento de asonada. Una mujer tuvo que ser atendida por personal médico”, contó Racero.

Durante el desorden, hubo una discusión entre el presidente de la Cámara y Uscátegui, quien dijo que Racero negó el ingreso de los familiares de miembros del Ejército Nacional a las gradas y que por eso intentaron entrar a la fuerza. Según dice el representante del Centro Democrático, “se nos dijo que usted daba la orden de que nadie entraba a las gradas”, dijo.

Pero, Racero asegura que la protesta liderada por Uscátegui fue un irrespeto a Colombia, a la corporación y a su propio partido -que eran los citantes del debate-. “Aquí estamos acostumbrados a su gritería y a su altanería. No voy a sacar a la fuerza a nadie por principio ético y democrático, pero primero el diálogo y la concertación. Les pido calmarnos”, dijo.

Así las cosas, anunció que desde la mesa directiva recopilaran los videos y testimonios del “intento de toma violenta por parte de alrededor de 35 personas motivadas por Uscátegui y su hermano”, pues podría tener repercusiones penales. “Es un claro delito penal de asonada (...) se ufana de ser la voz del orden y la legalidad tendrá que responder ante la justicia”, aseguró Racero.

La representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) también rechazó el hecho y dijo que “la protesta pacífica es un derecho fundamental (...) pero acá tiene que quedar claro algo, ningún congresista puede utilizar su poder y facultades para entrar a la ciudadanía para que se retenga a toda una plenaria, en el recinto de la democracia. Cómo es posible que no tengamos seguridad para sesionar aquí”, señaló.

Juvinao también pidió que se investiguen los hechos y le dijo a Uscátegui que “esto le tiene que significar alguna consecuencia y usted tiene que tomar responsabilidad por eso y rendir cuentas a esta corporación (...) que esto no se vuelva a repetir”.

El representante Heraclito Landinez (Pacto Histórico), lo calificó como “el comportamiento que no debe tener un congresista. Por estos comportamientos individuales se desprestigia uno de los poderes públicos del Estado colombiano. Esta es la oposición inteligente”.

Mientras tanto, Carolina Giraldo (Alianza Verde) calificó de irresponsable la actuación de Uscátegui, “poniendo en riesgo la seguridad de todos los y las representantes a la Cámara. Gente queriendo meterse al recinto a agredir y a insultar”.

Desde el Centro Democrático, el representante Juan Espinal dijo que las personas que entraron al recinto no eran delincuentes: “por qué unos sí pueden ingresar y otros no. Presidente Racero, usted dijo que este es un Congreso de puertas abiertas (...) nosotros no intentamos una toma de este recinto”, dijo.

Juvinao le contestó a Espinal y le dijo que “cuando han entrado a las barras ciudadanos, incluso los han acusado de estar haciendo brujería. Ustedes son los menos legitimados para hablar de que no se estigmatice la protesta, porque ustedes son los primeros estigmatizadores”.

