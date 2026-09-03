“Tienen que venir a dar la cara”: presidente del Senado lanzó advertencia a los ministros

Honorio Henríquez habló de los retos para tramitar el presupuesto 2026. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En medio de la tensión que se desató entre el Legislativo y el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella por el trámite del presupuesto del próximo año, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, se refirió a la ausencia de los ministros en la sesión de este miércoles 2 de septiembre. De acuerdo con el congresista, la Ley 5 obliga a que los jefes de cartera asistan a estos debates.

Henríquez agregó que no solo se trata de acatar la norma, sino de respeto a los legisladores. “Tienen que venir a dar la cara en los debates. Yo no voy a permitir que no vengan a debatir en las sesiones plenarias, no pueden delegar. A mí me corresponde como presidente hacer cumplir la Ley 5”, dijo este jueves.

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El jefe del Legislativo dijo que cada uno de los 18 ministros debe explicar cómo encontraron sus carteras, qué es lo que le proponen a los colombianos en materia presupuestal y cómo van a manejar los recursos teniendo en cuenta la coyuntura de crisis fiscal. Se espera que los funcionarios asistan al Capitolio desde la próxima semana.

Cabe anotar que el próximo 25 de septiembre es la fecha límite para que las comisiones económicas del Congreso (terceras y cuartas) aprueben el Presupuesto General de la Nación. Esta semana, la discusión punto por punto no fluyó debido a las críticas de legisladores de oposición y oficialismo ante la ausencia de varios ministros.

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“Tenemos que explicarle con profundo respeto al gobierno que para defender estos temas presupuestales no podemos interactuar con delegados”, cuestionó el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no asistió y envió en su representación al viceministro general, Andrés Ricardo Quevedo. A esto se sumó que el director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, tampoco hizo presencia y delegó a su subdirectora, Marta Cecilia García.

El ministro Gómez, al igual que su colega de Educación, Viviane Morales, ahora exministra, argumentaron que no lograron asistir por un compromiso en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). El director de Planeación habló de compromisos previos y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió que a esa hora estaba en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, por el tema de la atención al terremoto.

De acuerdo con el ministro Gómez, este presupuesto, de COP 634,9 billones, será el primer paso para frenar la tendencia de los últimos años de aumentar el gasto sin tener ingresos que lo respalden. Si no se hace ningún ajuste, dijo, el nivel de la deuda pública sería insostenible y el país entraría en un escenario de crisis de pago, que implicaría devaluación de la moneda, freno del crecimiento económico y una posible recesión.

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