Tras ataques en Buenos Aires (Cauca), alcalde del municipio pidió ayuda al Gobierno Nacional

En el marco de los ataques que vivió el municipio Buenos Aires —en el departamento del Cauca— a manos de las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’, el alcalde municipal, Pedro Peña, viajó hasta Bogotá para reunirse con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Durante los ataques, que sucedieron el pasado martes 16 de diciembre, quedaron destruidas la estación de Policía, la Casa de Justicia y la sede del Banco Agrario del municipio.

Según Peña, reparar los daños ocasionados en la estación de Policía y en la Casa de Justicia tendría un costo aproximado de COP 20.000 millones. El objetivo principal de la reunión fue la concertación de ayudas económicas para el municipio luego del atentado.

Al respecto, el ministro del Interior, manifestó que se comprometía a buscar los recursos necesarios de la mano del Ministerio de Hacienda para lograr la reconstrucción de las dos infraestructuras.

Reunido en mi despacho con el alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña, expresándole una vez más mi solidaridad ante el vil ataque en el municipio y comprometiéndome a buscar con el @MinHacienda los recursos necesarios para la reconstrucción de la estación de policía y el… pic.twitter.com/DedcmoZfhv — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 17, 2025

Al respecto de la situación, la vicepresidente Francia Márquez, ya había manifestado su postura, asegurando que no se puede permitir que “grupos armados al margen de la ley impongan terror” en nuestros territorios. Además, Márquez le hizo un llamado al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidiendo que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes de las regiones atacadas.

“Estos hechos merecen todo el repudio de la sociedad. Le solicité respetuosamente al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, reforzar la seguridad y retomar el orden público”, señaló.

Por último, la vicepresidenta agregó que era necesario poner en marcha planes de inteligencia que evitaran este tipo de situaciones y que facilitaran la captura de los responsables.

“Toda mi solidaridad con las familias de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Róber Stiven Melo Londoño asesinados en Cali y con las comunidades afectadas en los municipios”, dijo.

Rechazo con todas mis fuerzas la destrucción de Buenos Aires, el terror sembrado en Suárez y Santander de Quilichao, y el atentado con explosivos en el barrio Manuel Beltrán de Cali, acciones perpetrados por el ELN y otros grupos armados ilegales.



Estos hechos merecen todo el… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) December 16, 2025

Por su parte, el presidente Gustavo Petro advirtió a las disidencias de Mordisco, sobre la posibilidad de reanudar la fumigación con glifosato si no se detenían los ataques en el municipio que afectaron a la población civil.

“Poner banderas e incluso explosivos es una debilidad militar, no una fortaleza. En el caso de las fuerzas de Iván Mordisco, que pertenecen a la junta del narcotráfico, tienen capacidad de reposición después de los golpes propinados; prácticamente su frente araucano fue destruido, basados también en el comercio cocainero en el mundo”, escribió el mandatario.

