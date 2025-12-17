Se propone una copresidencia para dirigir el Pacto Histórico: estas serían las candidatas

Las senadoras María José Pizarro y Aida Avella se estarían contemplando para la copresidencia del partido. Foto: Óscar Pérez

El Pacto Histórico habría tenido su primera reunión de cara a las elecciones de 2026. Así lo sostuvo el congresista del partido, Alfredo Mondragón, quién además explicó que se contempla la posibilidad de establecer una copresidencia del Pacto, en la que estarían en un primer momento las actuales senadoras María José Pizarro y Aida Avella.

Además, el congresista extendió una invitación al senador Wilson Arias, para que también entre en esta definición de la presidencia colegiada. “Le quiero proponer al Polo Democrático a Wilson Arias para que sea uno de los copresidentes. [...] Invitaríamos a los sectores que acompañan a Iván Cepeda y a los diferentes senadores del Polo Democrático para aprovechar esa figura. La decisión se tiene que tomar en las próximas horas”, afirmó Mondragón.

De acuerdo que sea @wilsonariasc hombre que ha demostrado coherencia y rectitud, además es el candidato de izquierda al Senado más votado en el país. — SANDRA LORENA CAMPO "LULÚ" (@luloide2000) December 17, 2025

Esto sucede después de la fusión del Pacto Histórico con el partido Progresistas, liderado por Pizarro, que fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a inicios de diciembre. El nuevo partido ahora cuenta con cuatro colectividades: el Polo Democrático, el Partido Comunista, Progresistas y la Unión Patriótica.

¿Qué más se dijo en la reunión?

Esta primera reunión también permitió establecer un “régimen transitorio” para las directivas que estarán frente a los procesos del partido, que serán definidos a principios del 2026.

Esa decisión —que quedó establecida en el capítulo 9 de los estatutos del nuevo Pacto Histórico— señala que habrá representación de al menos un integrante de cada colectividad que se sumó a esta fusión (Pizarro de Progresistas: Avella de la UP; Flores del partido Comunista; y una figura del Polo por definir), permitiendo el funcionamiento legal de la organización.

Asimismo, allí establecieron funciones como la vocería, integración de nuevos movimientos políticos, la realización de comités y eventos regionales para organizar los mecanismos internos con los que se definirán los candidatos al Congreso y la consolidación formal del movimiento.

Además, acordaron que las decisiones se definirán por consenso interno, o en su defecto, a través de mayoría calificada. La sesiones, por su parte, tendrán que realizarse con mínimo dos terceras partes de los integrantes.

Por último, anunciaron que se reunirán nuevamente este jueves 18 de diciembre para determinar quién será el o la representante del Polo Democrático dentro del partido.

