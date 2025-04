Colombia busca nuevo espacio diplomático y comercial en medio de roces con EE.UU.

Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Archivo

Las recientes declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, mostraron que la relación de Colombia con el país del norte aún atraviesa por aguas tormentosas.

En el trasfondo, más allá de las declaraciones de la funcionaria de Donald Trump y de la respuesta del presidente Gustavo Petro, queda la forma en la que la diplomacia colombiana intenta enmendar la relación con el principal socio comercial del país, en medio de nuevas tarifas arancelarias, impuestas por Trump a varios países incluyendo Colombia que tuvo un aumento del 10 %, y ante la discusión de si el país será descertificado.

Con el calificativo de “difícil” al Noem hablar de la reunión con Petro, el Gobierno ha optado, en la trasescena, el Gobierno Nacional busca estrategias para aplacar los ánimos, así como para buscar nuevas salidas para evitar que se debilite la posición internacional del país.

La gestión se da en tres frentes: una eventual descertificación, las relaciones comerciales del país y la atención a los colombianos que han sido deportados desde Estados Unidos.

En cuanto a la descertificación, como lo contó El Espectador, el país ya trazó una ruta para esquivarla. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores socializa con tanques de pensamiento las cifras sobre sustitución de cultivos ilícitos, el embajador en Washington, Daniel García-Peña, gestiona diálogos con legisladores estadounidenses, cuyo concepto influye en la decisión final; y, en paralelo, desde el Ministerio de Defensa, las fuerzas de seguridad intensifican las operaciones contra el narcotráfico y las incautaciones de estupefacientes.

De hecho, este medio constató que es cuestión de días para que en Washington, capital de Estados Unidos, estén la fiscal General, Luz Adriana Camargo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y posiblemente el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, y otros funcionarios que están relacionados con las estrategias de combate a grupos criminales y relacionados con el tráfico de drogas ilegales.

En cuanto a las relaciones comerciales, este medio conoció un documento de la Cancillería, con fecha del 14 de marzo, con el objetivo de “intensificar la diversidad de la agenda tanto diplomática como comercial”. Esto demuestra que Bogotá se venía preparándose para una acción –si se quiere hostil– como la que finalmente ejecutó la Casa Blanca.

Esa diversificación tuvo una especie de pico en febrero pasado, cuando se dieron dos agendas claves de la diplomacia nacional.

Durante uno de los encuentros, realizado en el Palacio Amiri Diwan, se acordaron acciones encaminadas a desarrollos proyectos de acceso a agua potable con enfoque especial en Magdalena, la puesta en marcha de la primera ruta Bogotá-Doha desde junio y, entre otros asuntos, se firmó un memorando de entendimiento entre ProColombia y la Agencia de Promoción de Inversiones de Qatar para “establecer la primera oficina de ProColombia en el Golfo Arábigo de Doha”.

Este paso se comenzó a gestar en noviembre de 2024, cuando Petro recibió en Bogotá al jeque Hamad Al Thani para fortalecer las relaciones con una región cada vez más presente en los discursos del jefe de Estado y con la que se busca potenciar los lazos. Además, el pasado 11 de febrero pasado se realizó el diálogo Unión Europea – Colombia, un espacio que tiene como fin fortalecer las relaciones con un bloque integrado por 27 países y que les permitiría a las empresas nacionales diversificar en varios frentes sus intereses comerciales.

Pero ahí no paran las estrategias. Según el reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores, “Colombia continúa afianzando su relación con actores estratégicos extra regionales para una proyección plural (Asia Pacífico, Unión Europea, África, Medio Oriente, Oceanía), con el fin de ampliar la cooperación en ciencia, tecnología, producción de vacunas y reindustrialización, además de reafirmar la presencia diplomática y política en estas zonas estratégicas”.

Finalmente, en cuanto a las deportaciones iniciadas por Trump, el país también busca atenderlas. Hasta el pasado 14 de marzo, el Gobierno Nacional realizó a cabo 13 vuelos de retorno por parte de la Fuerza Aeroespacial colombiana, con un total de 1.359 colombianos retornados con órdenes finales de deportación desde los Estados Unidos.

“El actual abordaje migratorio restrictivo de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado preocupaciones e incertidumbre en la comunidad migrante desde los Estados Unidos se han gestionado vuelos de forma excepcional por el gobierno Nacional en coordinación con las autoridades migratorias de ese país”, indicó la Cancillería.

La hoja de ruta del Gobierno Petro se mantiene, luego del más reciente impasse diplomático. En una entrevista con el medio estadounidense Newsmax, Kristi Noem aseguró que la reunión con Petro fue “difícil”. De acuerdo con la funcionaria, dijo que los encuentros bilaterales que su equipo había planeado durante su gira por América Latina eran de media hora. Sin embargo, que con el presidente, la conversación se extendió durante una hora y media. Y añadió que la primera media hora fue el presidente “criticando” a Trump.

Ante esto, desde Nariño, durante la firma de acuerdos con el grupo Comuneros del Sur, el jefe de Estado colombiano negó lo dicho por Noem. “No es cierto que duré treinta minutos hablando contra Trump, solo contesté las preguntas que ella me hizo sobre el Tren de Aragua y dije lo que pensaba y sigo pensando. Hablamos de los temas que tienen que ver con nosotros, no de los temas de Estados Unidos. Trump ha sido elegido por el pueblo norteamericano y ese no es el problema del presidente de Colombia”.

Pero, además, planteó la posibilidad de que las declaraciones tengan que ver con una molestia en la Casa Blanca por la decisión recién informada de que Colombia adquiera una flota de aviones Saab 39 Gripen, de origen sueco, para reemplazar los aviones Kfir. “No sé si mi decisión de comprar los aviones de Suecia tenga que ver con lo que dijo Noem que no es cierto”, afirmó Petro.

La canciller Sarabia, así como el ministerio, emitió un mensaje de respuesta en el que también desestimó lo dicho por Noem: “Rechazamos categóricamente las declaraciones de la secretaria Noem. El presidente ha reiterado, en público y en privado, su compromiso firme e inapelable con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

