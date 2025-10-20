Petro hace “contrapropuesta” ante amenaza de Trump de nuevos aranceles a Colombia

Presidente Gustavo Petro. Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro, a través de X, le hizo una contrapropuesta al presidente Donald Trump en medio de la nueva crisis diplomática y del anuncio de que impondrá nuevos aranceles a Colombia. El colombiano, argumentando que con las tarifas no se están persiguiendo “los fondos financieros de los narcotraficantes”.

“Le propongo a Trump lo contrario: quitar aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial de Colombia, para fortalecer la producción lícita agraria, invertir en la reforma agraria para que el campesinado pase a tierras fértiles cerca a las ciudades y no adopte la selva como forma de sobrevivencia, estimular los espacios comerciales en EEUU para comprar, por contrato a largo plazo, productos agrarios de las zonas de sustitución de cultivos en Colombia”, escribió Petro, explicando que, si se promueve el intercambio comercial entre ambos países, se podría fortalecer la sustitución de cultivos de uso ilícito.

También planteó Petro la opción de legalizar la exportación de cannabis “como cualquier bien, dada su exclusión de sustancia peligrosa en la ONU”. Además, hizo un llamado a que se fortalezca la política de prevención al consumo en los Estados Unidos. E, incluso, planteó “estudiar científicamente si es necesaria la prohibición o, más bien, el consumo responsable y regulado por el Estado”.

Las guerras que Colombia vive desde hace 5 décadas, primero urbana hasta 1993, después rural, se deben al consumo de cocaína en EEUU; aunque han habido aportes de gobiernos estadounidenses a la paz de Colombia, han sigo exigüos y nulos en los últimos años.



Se ha construido una… https://t.co/R2SGZEnDfU — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2025

Se trata de una rama de olivo extendida por el presidente Petro luego de una semana de tensiones. Estas empezaron con las reiteradas críticas del primer mandatario colombiano a las operaciones realizadas por las fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe contra lanchas que, han dicho, habrían sido utilizadas para el tráfico ilegal de drogas. La situación subió de nivel cuando, este sábado, Petro acusó directamente de haber asesinado a un pescador colombiano, Alejandro Carranza, en aguas colombianas.

En la mañana del domingo, Trump respondió acusando, sin pruebas, a Petro de ser “un líder del narcotráfico” y de “fomentar la producción de drogas”. En la noche, reiteró sus ataques del presidente colombiano, pero, además, confirmó que impondría nuevos aranceles a Colombia y reiteró que frenará las ayudas económicas de Estados Unidos al país, asegurando que no ha servido en la lucha contra el narcotráfico. Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado, de manera oficial, sobre los nuevos aranceles de Estados Unidos a Colombia.

