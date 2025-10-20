Penagos dice que Registraduría está lista para elecciones: sigue consulta del Pacto

Registrador Hernán Penagos durante el cierre de las elecciones a los consejos municipales y locales de Juventud. Foto: Archivo Particular

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dijo que la entidad que dirige está preparada para el ciclo electoral que arrancará el próximo domingo y finalizará entre mayo y junio del año entrante –dependiendo de si habrá segunda vuelta presidencial–. Así lo aseguró al dar el balance final de las elecciones a los consejos municipales y locales de Juventud realizadas este domingo.

“La Registraduría demuestra excelentes capacidades técnicas. Así lo haremos dentro de ocho días en las elecciones atípicas y así será en las elecciones para el Congreso y la Presidencia. Confíen en una entidad que trabaja con dedicación, confíen en una entidad garante de la democracia. Pero también en el entendido de que un proceso electoral prospera, avanza y tiene buen éxito en la medida en que todas las instituciones comulguen para trabajar”, dijo Penagos.

Y agregó: “Esta entidad está preparada para enfrentar todos los procesos electorales y todos los días mejoramos mucho más en las capacidades técnicas, logísticas y operativas. Al final, lo que debemos señalar es que se mostró a una institucionalidad trabajando en equipo”.

El próximo domingo, 26 de octubre, el Pacto Histórico se medirá en las urnas para elegir a su candidato presidencial –al menos para que se mida en el Frente Amplio el 8 de marzo de 2026–, así como para ordenar sus listas al Senado y a la Cámara de Representantes. Pero, pese a que la logística estaría lista como lo señaló Penagos, la situación no está dilucidada del todo en las huestes del progresismo.

Cuando las personas acudan a las urnas, recibirán un tarjetón en el que habrá tres fotos: la del senador Iván Cepeda, la de la exministra de Salud Carolina Corcho y la del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Sin embargo, este último, a comienzos de la semana pasada, dijo que no participaría en la consulta y solicitó, primero una reimpresión de los tarjetones y, ante la negativa por falta de tiempo y dinero de la Registraduría, pidió que sus votos no sean tenidos en cuenta. No obstante, no está claro si esa solicitud tendrá efectos.

Este domingo, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), magistrado Cristian Quiroz, aseguró que “no hay radicación de renuncia ante la Sala Plena”. En ese sentido, si la situación sigue así, los votos que pudiera sacar Quintero en la consulta, serían contabilizados.

El argumento que dio Quintero es que, al Tribunal Superior de Bogotá tumbar una medida cautelar que había permitido la inscripción de los candidatos bajo la sombrilla del Pacto Histórico –aunque aún no tenía personería jurídica–. Ante esto, Quintero aseguró que la consulta pasaba de ser interna a interpartidista entre el Polo Democrático, el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Y, de ser así, quien gane en la consulta no podría participar en la del frente amplio en marzo de 2026, que buscará reunir no solo al progresismo sino a otras fuerzas de centro izquierda.

Ante esto, Quintero envió una carta pidiendo que sus votos no sean tenidos en cuenta en el escrutinio. No obstante no hay una respuesta oficial. Sobre la situación y las críticas que han llegado desde el Pacto de querer obstruir su participación en las elecciones del año entrante, Quiroz aseguró: “Las opiniones son valiosas y eso hace parte de la democracia. Nosotros somos un órgano netamente administrativo: no interpretamos la ley ni la Constitución, la aplicamos. No hay forma de interpretación, el CNE no puede interpretar”.

