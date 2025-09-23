Así reaccionó el país político al discurso del presidente Gustavo Petro ante la ONU

Reacciones de diferentes sectores políticos al discurso del presidente Petro ante la ONU Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro realizó su última intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El discurso giró alrededor de la migración, el conflicto en Gaza, el cambio climático, la transición energética y la soberanía de los pueblos, criticando nuevamente la política de los Estados Unidos en estas materias y la reciente descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas.

Fueron 41 minutos en los que el mandatario nacional fue escuchado ante la ONU. Sin embargo, la delegación estadounidense – que además ejercía como anfitriona – solamente estuvo presente durante los primeros seis minutos de la intervención, en un salón en el que también destacaba la ausencia de los principales líderes mundiales.

Desde suelo colombiano las reacciones a esta intervención no se hicieron esperar desde todos los sectores. Por un lado, desde la derecha se cuestionó tanto las formas, como el ambiente, y como no, el discurso en sí del mandatario. Ello se evidenció con la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien aseguró: “Ante un auditorio vacío en la ONU, Gustavo Petro, de manera irresponsable, lanzó ataques contra el presidente Trump mientras justificaba a los narcotraficantes que mueven cocaína por el Caribe hacia Estados Unidos”.

La congresista del Centro Democrático señaló que “la gran mayoría de los colombianos queremos acabar con el negocio de la cocaína, responsable directo de la violencia, el dolor y la destrucción que por décadas ha desangrado a nuestro país”.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), cuestionó las afirmaciones de Petro sobre el Tren de Aragua, del que el presidente dijo “no es una organización terrorista”. “Se trata de una conducta sin precedentes que amenaza con destruir nuestra imagen internacional y ponernos del lado de los peores regímenes del continente”, aseveró Motoa.

Ante un auditorio vacío en la ONU, Gustavo Petro, de manera irresponsable, lanzó ataques contra el presidente Trump mientras justificaba a los narcotraficantes que mueven cocaína por el Caribe hacia Estados Unidos.



