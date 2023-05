(Análisis) Un Gobierno sin portavoz

¿Debería el gobierno de Gustavo Petro implementar la figura de un portavoz oficial? Análisis de Juana Afanador Foto: Presidencia

La figura de portavoz del gobierno es muy común en muchos lugares del mundo, (Francia, Chile, Alemania, Estados Unidos), es la persona responsable dentro de un gobierno de representarlo, defenderlo y ser su voz en el espacio público y ante los medios de comunicación. El portavoz de un gobierno tiene un papel fundamental ya que recopila la información sobre las acciones, los acontecimientos más importantes del gobierno, y se encarga de la difusión de los comunicados oficiales, y de las posiciones coordinadas y únicas del gobierno y del presidente de la república.

Un portavoz está en la primera línea por su gran exposición, defiende públicamente las posiciones y decisiones del gobierno, además de tener que reaccionar frente a los ataques y las confrontaciones que tengan lugar con los contradictores políticos. Es un cargo que requiere de una gran habilidad política, ser un fantástico comunicador, saber relacionarse con los periodistas y los medios de comunicación, saber improvisar y responder con rapidez.

Un buen portavoz también sabe dar parte de tranquilidad a la opinión pública, sabe no sobreexponerse, ni tener un protagonismo excesivo, es preciso y funciona como un relojito para evitar toda crisis de comunicación.

Lea también: Laura Sarabia niega diferencias con el ministro Luis Fernando Velasco y habla de la figura de vocero del Gobierno

Otro papel fundamental de un portavoz o vocero de un gobierno es estar en la primera línea, listo a responder preguntas, a aclarar comentarios y a sentar posiciones oficiales para que el presidente no se desgaste.

Todo lo contrario, a lo que hemos venido viendo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Durante este primer año de gobierno, hemos visto a un presidente listo para responder, opinar, debatir y aclarar inquietudes todo vía Twitter. Pero no se puede ser presidente y vocero al tiempo, y aún menos utilizar Twitter como medio oficial de divulgación de las posiciones del gobierno.

También hemos visto constantemente a los ministros contradecirse entre ellos, tuvimos las contradicciones entre la ministra Vélez y el ministro Ocampo, las confusiones sobre la reforma de la salud, los rumores sobre los desacuerdos de algunos recientes exministros con las decisiones del gobierno, y los constantes enfrentamientos entre el presidente y algunos medios de comunicación, que solo se han intensificado con el tiempo.

Recomendado: ¿Para qué una primera dama?

En noviembre del 2022 finalmente el presidente Petro decide nombrar a un portavoz del gobierno, el ahora ex ministro del Interior Alfonso Prada, quién fracasó en su tarea, y se olvidó por completo de lo que significaba ser el portavoz de un proyecto político, en un momento clave en el que presenta sus principales reformas frente al congreso y a la opinión pública. Mientras tanto, el presidente ha sido quién ha seguido asumiendo el papel de portavoz, o no se ha tomado en serio la necesidad que tiene su gobierno de organizar sus comunicaciones.

Antes de la salida de Prada del ministerio del interior, Laura Sarabia jefe del despacho de la Presidencia, también ha asumido no oficialmente, tareas de portavoz del gobierno. Como el presidente, también por Twitter, cuando por ejemplo se pronunció sobre la renuncia que el presidente les pidió a los entonces ministros, Ariza, Gaviria e Urrutia. Sarabia salió en sus redes a tratar de apagar el fuego sobre la salida de Ariza del ministerio de cultura, de la que la entonces ministra se enteró minutos antes de la alocución del presidente. Asunto del que el vocero del gobierno se debió haber hecho cargo, y no por medio de trinos.

Uno de los retos del gobierno Petro es tener una sola voz, por coherencia, fortalecimiento informativo de su gobierno, pero también por transparencia es necesario que exista una narrativa cohesionada de lo que está pasando con el gobierno y sus decisiones. Este ejercicio de cohesión también evita rumores y crisis innecesarias que hacen más ruido y daño, mientras se necesita dar tranquilidad y seguridad a la opinión pública. Aún más cuando se tiene una agenda tan ambiciosa con la paz total, la reforma de la salud, la reforma laboral y la reforma pensional.

Lea: Lo que viene tras el fallo que sacó al contralor Carlos Hernán Rodríguez

Esto ayudaría a que antes de que los medios busquen directamente a un ministro o ministra, o a un miembro del gobierno, pasen por el vocero único del gobierno, y se evite cualquier tipo de improvisación que después sea imposible de contener. Esto requiere de un gabinete y de funcionarios del gobierno comprometidos con sus carteras, y sin intereses de protagonismo mediático, ni agendas personales. Por encima de todo debe ir el proyecto colectivo del gobierno del que hacen parte y para el que trabajan.

Además de alinear el gabinete y de paso contenerlo de dar declaraciones que no estén acordadas, y que no representen la opinión oficial del gobierno. Este sería un ejercicio de aguante y de disciplina por parte del gobierno de Petro, y seguramente fructuoso en un momento de reformas fundamentales para el país, en el que el gobierno debe tener una sola voz y no múltiples voces que se contradicen.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.