“Un vago en la presidencia”: uribismo le responde a Petro por críticas en Congreso

Justo en medio de la plenaria de la Cámara de Representantes, en la que se discutirá, nuevamente, la reforma a la salud, el presidente Gustavo Petro ha cuestionado fuertemente el hecho de que la oposición rompa el quórum para evitar que avance la propuesta del Gobierno. Según la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, es una “estrategia” para intentar frenar la discusión y desde su colectividad han sido vehementes en decir que seguirán aplicándola.

Apenas este martes, 28 de noviembre, la bancada de oposición también se salió del recinto de la plenaria para intentar impedir que la discusión legislativa avanzara. Los representantes de los partidos Cambio Radical y el Centro Democrático comenzaron a abandonar el recinto y a asegurar que, aunque hacían presencia para dar el debate, no lo harían en medio de la votación.

Así lo ratificó el partido uribista, desde donde escribieron en su cuenta de X que: “El partido ha sido radical en contra de un proyecto nefasto para la salud de los colombianos. En una de las más de 20 votaciones que se llevaron a cabo en la sesión de hoy”.

Esto no se debe permitir. Si la función del congresista es no asistir, ¿para qué se hizo elegir? Y peor, ¿para qué se gana un sueldo que viene del bolsillo de… https://t.co/x734X5Y0Ea — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2023

Ese trino generó, nuevamente, malestar en el Gobierno. El presidente Petro respondió que “se ha querido criminalizar el cumplir las funciones del congresista: asistir a las sesiones y participar en el debate. Esto no se debe permitir. Si la función del congresista es no asistir, ¿para qué se hizo elegir? Y peor, ¿para qué se gana un sueldo que viene del bolsillo de los colombianos?”.

Uno de los congresistas que criticó fuertemente el trino del jefe de Estado fue Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien escribió: “Habló el que ni asistía al Congreso, el que se iba del país sin permiso del Congreso, el que no terminaba las sesiones. Un vago en el Congreso y no muy distinto en la Presidencia. ¡Respete los derechos de la oposición, no sea entrometido!”.

Lo cierto es que el Gobierno, en varios momentos —incluido en la reunión con tinto que tuvieron con el expresidente Uribe—, le pidió a los congresistas que no se salieran más del recinto, que no rompieran el quórum y que dieran la discusión a voto limpio; es decir, que votaran negativamente el proyecto, pero que votaran.

Sin embargo, desde la bancada de oposición han sido enfáticos en decir que implementarán cualquier “estrategia” para impedir que el proyecto del Gobierno avance, incluido el hecho de romper el quórum de la sesión, impidiendo que haya los votos suficientes —que en cada plenaria son 94, como mínimo— para que la discusión avance.

