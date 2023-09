“Una buena idea”: Peñalosa y otros respaldan propuesta de Petro sobre transporte público

"La propuesta de Petro es fácil y rápida", aseguró exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Foto: Archivo Particular

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, sería posible tener transporte público en las ciudades capitales del país pagando una una pequeña cuota mensual en la factura de la luz, para financiar el sistema de transporte público.

“¿Y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?”, fue la propuesta que Petro lanzó en su cuenta de Twitter, ahora ´X´.

El presidente recibió el respaldo de varios políticos y figuras públicas, una de esas fue el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñaloza, quien se ha mostrado en redes como uno de los principales contradictores del gobierno de Gustavo Petro.

(Lea: “Arrancó la guerra de los clanes políticos por el poder del Caribe”)

De acuerdo con Peñalosa, la idea de Petro es buena y fácil de implementar, además coincide en que hay que subsidiar el transporte público, “por razones de equidad y ambientales”. El exalcalde afirmó que el transporte ya está subsidiado en casi todas partes y que es improbable que la gente abuse de un servicio cómo esos, adelantándose a posible argumentos en contra.

“El transporte es un consumo inelástico y no se presta para abusos: se consume lo que se necesita y no más. No porque sea gratis la gente va a pasear todo el día en bus o metro. Yo he propuesto avanzar hacia eso cobrando por el uso del carro con rastreo satelital. Pero la propuesta de Petro es más fácil y rápida. Tendría una repercusión internacional importante”, dijo.

Me parece una buena idea de Petro. Es bueno subsidiar el transporte público por razones de equidad y ambientales. De hecho está subsidiado en casi todas partes.También porque el transporte es un consumo inelástico y no se presta para abusos: se consume lo que se necesita y no… https://t.co/qujYUQ7SIO — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) September 2, 2023

Otro que respaldó al presidente fue el senador de la coalición Centro Esperanza, Humberto de la Calle: “Una vez propuse algo semejante en mi columna con base en el impuesto predial. Algunos economistas me vapulearon. Se puede abrir una discusión”, apuntó.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) también aportó al debate y aseguró que en algunos países el subsidio de transporte pagado a los trabajadores “puede ser directamente en tarjeta de pasajes o su lanzada idea de financiación directa sin validación de tarjeta”.

En algunos países el subsidio de transporte pagado a los trabajadores puede ser directamente en tarjeta de pasajes o su lanzada idea de financiación directa sin validación de tarjeta.



No es idea mia, han expuesto que así pagan el subsidio de transporte complementario de sueldo — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) September 2, 2023

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.