“Una coalición no se puede montar descalificando a eventuales socios”: Uribe

El exmandatario reclamó que su partido ha sufrido bastante como para que “potenciales socios nos sigan poniendo etiquetas”. Foto: Mauricio Alvarado

Si bien el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga ya dio un portazo a su eventual entrada a la coalición Equipo por Colombia –a la que reclamó por su indecisión y por descalificaciones al Centro Democrático, a su candidatura y hasta a Álvaro Uribe–, el propio expresidente terció en el asunto y, en un tono más conciliador, aseguró que una alianza “no puede pretender un consenso sobre todos los temas”.

Lea también: “Jamás aceptaré ofensas ni descalificaciones”: Zuluaga sobre coaliciones

Lo anterior, luego de que Zuluaga dijera no al Equipo por Colombia, conformado por Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, Álex Char, Dilian Francisca Toro (Partido de la U), David Barguil (Partido Conservador) y Aydée Lizarazo (Partido MIRA). Justamente figuras como Toro y Char fueron incisivos al advertir que Zuluaga traería consigo polarización.

Ante ello, en medio de un evento de campaña de Zuluaga con la militancia del Centro Democrático, Uribe reconoció que la conformación de la coalición ha sido un problema para la colectividad, señalando, no obstante, que hubo indecisión por parte del Equipo por Colombia que dificultó el proceso: “Unos primero que no lo recibían, después que sí. El otro decía que éramos extremistas. El otro que polarizantes. Una coalición tiene que ponerse de acuerdo sobre temas fundamentales, pero no puede pretender un consenso sobre todos los temas”, manifestó.

Análisis: Sin Óscar Iván Zuluaga la derecha queda dividida, pero no divorciada

El expresidente dijo haber hablado con algunos integrantes de esa coalición quienes le explicaron que la resistencia a Zuluaga recaía en las posturas del uribismo frente al Acuerdo de Paz o el paro nacional. En respuesta, Uribe aseguró que se trata de “desacuerdos que se pueden manejar. Se pueden hablar tranquilamente”. Sin embargo, instó a que no haya descalificaciones.

“Se puede hablar sin desconceptuarnos, sin estarnos descalificando, ni acusarnos de extremistas o polarizantes. Bastante ha sufrido este partido la violencia para que nuestros potenciales socios nos sigan poniendo etiquetas que generan tanto riesgo”, manifestó el exmandatario.

No obstante, Uribe no cerró del todo las puertas a la unión y, reconociendo a quienes “han tenido una buena disposición a que entremos”, destacó que Zuluaga es “un buscador de consensos” y que el Centro Democrático está abierto a ellos. En esa línea, pidió respeto a la diferencia

“La coalición no tiene que ser un consenso sobre todo. Puede ser un consenso sobre temas fundamentales y dejar unas reservas. El uno piensa una cosa el otro piensa otra. Lo que no puede ser es que una expectativa de coalición se pueda montar descalificando a eventuales socios, desconceptuando a eventuales socios (…) pedimos respeto a lo que pensamos en algunos puntos. Que haya diferencias, pero no desconceptualizaciones, ni señalamientos peligrosos”, agregó.

Durante el mismo evento, Zuluaga se declaró partidario de consensos y el debate de ideas, pero advirtió: “jamás aceptaré ofensas ni descalificaciones de nadie”. En medio de su intervención y quizá lanzando un mensaje a la coalición, el candidato destacó que su unión como partido “no es pasajera, ni de conveniencia o cálculos políticos”.

“Creo en los consensos y en la suma de voluntades sin ínfulas, ni aires de superioridad. Claro que no debemos estar de acuerdo en todo y podemos debatir aportando ideas diferentes para lograr acuerdos por el bien del país, pero jamás, jamás, aceptaré ofensas ni descalificaciones de nadie”, declaró.

Adicionalmente, este miércoles los precandidatos Federico Gutiérrez y David Barguil (Partido Conservador) insistieron en pedirle al aspirante del Centro Democrático, que considere entrar a la coalición de centro derecha a la que ellos pertenecen. Este miércoles, Barguil y Gutiérrez le enviaron a Zuluaga dos cartas en las que reiteran que él debe hacer parte del Equipo por Colombia.

Lea también: Con cartas, Fico y Barguil insisten en invitar a Zuluaga a su coalición

“Quiero, nuevamente, y con genuino sentimiento patriótico, pedirle que reconsidere su decisión y nos acompañe, sin prevenciones, en esta iniciativa”, escribió el senador conservador.

Insistió, además, en la unidad: “El país nos necesita a todos, trabajando juntos desde diferentes sectores, en la construcción de una opción que disipe los riesgos y reconcilie a los colombianos”.

En ese mismo sentido se pronunció Gutiérrez, que en su carta le habló a Zuluaga y a Char: “Alex, si hacemos parte del Equipo por Colombia, hagámoslo honor a ese nombre. Sigamos siendo un equipo que piensa en el país. Óscar Iván, está no es una discusión de partidos. Los valores fundamentales que ustedes y yo defendemos están en peligro”, dijo, recalcando en el factor miedo para referirse a otras opciones políticas.