“Una democracia se revienta cualquier día con medio muerto”: Iván Name

Iván Name - Presidente del Congreso Foto: Sebastián López Ramírez

“La democracia es tan frágil, de tanto cuidado. Una democracia se revienta cualquier día con medio muerto en las calles”, opinó el presidente del Congreso, Iván Name, sobre las manifestaciones en el país. “Digo medio muerto porque no se necesita ni siquiera un muerto entero”, le explicó a este diario.

Name expresó su desacuerdo con ejercer presiones sobre las entidades que toman decisiones en el país. “Es muy inconveniente la convocatoria a las calles de lo que debe sucederse dentro del Capitolio o de las decisiones que debe darse dentro del Poder Judicial. Eso genera violencia. A mí no me parece responsable”.

Le recomendamos: “La Cámara da voz a diferentes posiciones”: Calle sobre el minuto de silencio por aborto

Aclaró que esto no implica que “no haya el derecho ciudadano de manifestarse, pero debemos tener prudente manejo de convocatorias de tipo político o electoral que generen actitudes de presión”.

“No se trata de hacer un pulso en las calles, porque para eso estamos elegidos en el Congreso, para el trámite sereno de las leyes y las instituciones, para las decisiones que deben tomarse en su interior”, dijo haciendo referencia, en parte, a las convocatorias que han tenido lugar para que la Corte Suprema de Justicia elija prontamente a la próxima fiscal general, decisión que había sido aplazada para este 22 de febrero.

Le sugerimos: “La Fiscalía no puede estar en manos del crimen”: Petro por captura de Pacho Malo

El presidente del Congreso dijo que la democracia es una expresión distinta a lo que pueden devenir estas movilizaciones: “Cualquier día en una calle bloqueada usted puede encontrar una guerra civil por cuenta de que se enfrenten unas facciones y empiecen las vendetas entre ellas”.

Este jueves fue la tercera vez que la Sala Plena del alto tribunal se reunió para deliberar sobre el reemplazo permanente de Francisco Barbosa; sin embargo, no logró tomar una decisión en conjunto. Martha Mancera seguirá encargada de la Fiscalía, por lo menos, hasta la próxima votación el 7 de marzo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en 'Congreso a la mano'.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.