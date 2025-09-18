UNP advierte dificultades para la protección de precandidatos presidenciales

Augusto Rodríguez, Director de la Unidad Nacional de Protección. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En medio de una campaña electoral marcada por el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio del Interior advirtieron una serie de dificultades para garantizar la protección de la totalidad de aspirantes a la Casade Nariño y al Congreso de la República en 2026.

Tras la más reciente reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), el ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió por las complicaciones logísticas para la seguridad electoral. Si bien el jefe de la cartera política destacó que “se han prestado 1.047 servicios que involucran más de 15.000 efectivos entre Armada, Ejército y Policía”, este operativo apenas ha logrado la protección de 59 aspirantes a la presidencia.

Aunque Benedetti resaltó que este representa un ato número de candidatos, cerca del 50 % que avanzan en este proceso aún siguen a la espera para recibir sus garantías de seguridad, destacando que son a la fecha 107 precandidatos.

El ministro argumentó que dentro de las principales solicitudes son los vehículos blindados, pero “de las zonas disgregadas para hacer la licitación solamente se presentaron en un grupo para vender o alquilar carros, por lo cual empieza a ser deficiente la seguridad, pero no es culpa del gobierno nacional que ha hecho todo para obtener los recursos”.

De su parte, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, suscribió las palabras de Benedetti y resaltó que desde su entidad se siguen adelantando las gestiones para lograr la protección de la totalidad de aspirantes, así como de quienes buscan llegar al Congreso de la República en 2026.

Esta reunión de alto nivel se lleva a cabo porque se ha detectado una problemática crítica: a pesar de tener en curso los procesos de licitación, no se ha logrado identificar en el mercado nacional a ningún oferente que cuente con la capacidad o los recursos para facilitar los… pic.twitter.com/hurhvjqPRc — MinInterior Colombia (@MinInterior) September 18, 2025

“Hay una avalancha de solicitudes y para cubrirlo la UNP tuvo que hacer un ejercicio de licitación para ubicar vehículos blindados y convencionales. Para eso, como decía el ministro, se ubicó cuatro grupos. Los convencionales todos resultaron desiertos y para los blindados solo hubo una adjudicación”, afirmó Rodríguez, quien remarcó en la falta de vehículos para la protección.

Bajo esta alerta, desde la UNP se abrió nuevamente una licitación para lograr cubrir la demanda; asimismo “estamos tratando de ubicar vehículos a través del Ejército e Indumil. Estamos haciendo las gestiones para ver si es posible de países vecinos lograr alguna especie de transacción gobierno a gobierno para suplir esta solicitud tan grande”.

Urgencia por medidas de seguridad

Desde los sectores de la oposición se ha insistido al gobierno nacional en la defensa para entregar garantías electorales, especialmente de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical. Al respecto, según los anuncios que han realizado desde el Ejecutivo, al colectivo uribista se le han reforzado los esquemas de seguridad a sus cinco precandidatos, su director, Gabriel Vallejo, y su líder natural, Álvaro Uribe.

De su parte, para Cambio Radical solamente se conoce de medidas más robustas para el representante a la Cámara Julio César Triana, quien fue víctima de un atentado en el municipio de la Plata, Huila, el 13 de agosto. Sin embargo, otros colectivos y líderes políticos de oposición también han insistido por mayores medidas de seguridad en el pleno de la campaña presidencial y legislativa de 2026.

