Uribe dice a secretario de la ONU que “acuerdo de paz no ha habido”

El expresidente Álvaro Uribe ha sido un férreo opositor del acuerdo de paz con las extintas Farc, que firmó su sucesor, Juan Manuel Santos. Uribe fue uno de los que lideró la campaña del No en el plebiscito que planeaba refrendar dichas negociaciones y desde entonces no pierde de ocasión para hablar en contra de dicho proceso y poner en duda su legitimidad.

Así lo hizo en una carta a António Guterres, secretario general de la Naciones Unidas, que publicó justo en el día en que se conmemoran los cinco años de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón. “Acuerdo de paz no ha habido”, de esta manera comenzó Uribe una serie de 26 críticas en contra del acuerdo suscrito entre el Estado y la antigua guerrilla.

Para Uribe, no se puede hablar de acuerdo, sino de una fractura de la legislación nacional e internacional “para dar impunidad total y elegibilidad política a responsables de delitos atroces”. Asimismo, criticó que no se les haya querido escuchar su propuesta de que solo los exguerrilleros tuvieran representación política cuando “cumplieran una sanción razonable”.

Supuestamente, a consideración del presidente, se fue en contra del principio de que los que cometen delitos atroces no pueden asumir cargos de representación política. Además, afirmó que varios miembros del equipo negociador han dicho que hubo “graves fallas” en la negociación y supuestos incumplimientos de las Farc.

Sobre este último punto agregó que actualmente hay 13.000 personas en armas, de las que 4.000 serían de las disidencias de las Farc. También habló de una supuesta permisividad “con el narcotráfico de Farc”, que llevó a que se tuvieran 250.000 hectáreas de coca en 2018. Asimismo, criticó que se hay prohibido la fumigación de cultivo de uso ilícito, ya que “dejó al actual gobierno en serias dificultades para erradicar”, a lo que agregó el peligro que enfrentarían los erradicadores manuales.

Uribe, contradiciendo algunas cifras sobre la sustitución voluntaria consagrada en los acuerdos, aseguró que dicho modelo es “muy costoso e ineficiente”. Supuestamente la gente recibe dinero, elimina los cultivos de “algunas parcelas pero en el entorno se amplían los cultivos”. Este consideró que se habría dado la espalda a “programas de sustitución mucho más efectivos”.

En sus puntos, el expresidente dedicó un amplio espacio al tema del narcotráfico y señaló que se “sembró un Estado criminal alternativo” que es una amenaza al Estado de derecho. Además, dijo que el acuerdo es una amenaza al medio ambiente y la juventud, debido a este mismo hecho de que los cultivos han aumentado.

A esta situación también le echó la culpa del asesinato de líderes sociales y exguerrilleros y trató de quitarle la responsabilidad a la actual administración: “De manera injusta, totalmente injusta, especialmente de la comunidad internacional, se ha culpado al gobierno del presidente Duque del asesinato de líderes sociales y de reinsertados de Farc”.

Uribe también habló de un supuesto interés del gobierno para proteger los reinsertados, es “una vieja tradición colombiana”. Además expresó que incluir el tema de la pobreza como parte del acuerdo no era necesario debido a que la violencia ha sido causante de la pobreza y no viceversa. “La necesidad de avanzar con la reivindicación de comunidades rurales pobres no necesitaba el sacrificio institucional del acuerdo”, añadió.

El expresidente culpó al acuerdo de la actual polarización y aseguró que fue un “llamamiento a la lucha de clases”. Supuestamente hubo un desconocimiento de la democracia con el plebiscito ya que se presentó “una imposición antidemocrática del acuerdo y la negativa a reformar los textos de La Habana” cuando ganó el No.

En estos puntos volvió a rescatar los argumentos de la necesidad de crear una sala aparte para que se juzgue a los miembros de la Fuerza Pública. Además, volvió a criticar que supuestamente se equipararon a las fuerzas del Estado con la guerrilla de las Farc. También rechazó que la reparación haya tenido que ser asumida por el Estado. Por último, el expresidente recordó su proceso y aseguró que su judicialización es por razones política.