Así quiere Uribe compensar el “desbalance de la JEP”

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, propuso que los paramilitares que hayan pagado 19 años de condena también deberían ser gestores de paz. Foto: Archivo Particular

Álvaro Uribe volvió a referirse este lunes al proceso de Justicia y Paz que se llevó a cabo durante su gobierno. El tema se ha estado moviendo desde este domingo, cuando Gustavo Petro dio a conocer que el exparamilitar Salvatore Mancuso sería gestor de paz.

“La desmovilización de los paramilitares tuvo una grave afectación por el desbalance de la impunidad total a Farc y la elegibilidad de responsables de delitos atroces”, trinó el jefe del Centro Democrático, haciendo referencia al Acuerdo Final firmando entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla en 2016.

Uribe fue crítico frente a la designación de Mancuso, argumentando que “hay paramilitares con 19 años de cárcel, o muchos años, que por lo menos deberían ser gestores de paz y tener una oportunidad de volver a Justicia y Paz”. El expresidente ya había mencionado el tema el domingo, 23 de julio: “Deberían dar el mismo status a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel”.

Desde el punto de vista de Uribe, la discriminación con respecto a otros paramilitares que han pagado sus condenas es problemática, sobre todo teniendo en cuenta la figura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las penas para los exguerrilleros que se acogieron al proceso. El líder se cuidó en advertir que no conoce a Jorge 40 y a ningún otro paramilitar y que “a ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”.

El expresidente también repitió su propuesta sobre que los integrantes de las Fuerzas Militares “que tuvieran o lleguen a tener condenas por delitos anteriores a diciembre de 2016, con 5 años de cárcel, deberían recuperar la libertad”. De acuerdo con Uribe, esto es algo que “compensaría el desbalance de la JEP”.

