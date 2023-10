“No hay un solo pago por matar inocentes”: Uribe respondió a Petro por falsos positivos

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Desde el barrio La Esperanza, en Villavicencio, el expresidente Álvaro Uribe comentó el discurso de Gustavo Petro este martes en el acto público de reconocimiento y perdón por los falsos positivos. “Primero, debo recordarle al país que yo no nombré ministros amigos, tampoco para que me taparan. Los cinco ministros de Defensa se escogieron por sus méritos. Quiero también recordarle al país que tomamos decisiones oportunas”, dijo el líder del Centro Democrático.

En segundo lugar, aseguró que la política de seguridad democrática “premiaba la desmovilización y exigía el cumplimiento de los derechos humanos” y que se tomaron decisiones oportunas. Uribe Vélez contó que cuando comenzaron las denuncias de que se asesiban campesinos inocentes, se comenzó a exigir “que cuando hubiera una baja en combate ese cuerpo no lo movieran las Fuerzas Armadas sino que esperaran al CTI de la Fiscalía”.

“Una noche me visitó el ministro de Defensa con un grupo de altos funcionarios y comandantes del Ministerio. Me presentaron 27 casos de personas que podían estar inmersas en falsos positivos. Sin que me lo pidieran, tomé la decisión de desvincularlos de las fuerzas”, afirmó y nombró otras acciones que tomó su administración y que, según él, fueron expuestas ante la Comisión de la Verdad.

“El presidente Petro, como algunos de mis críticos, dicen que nuestro gobierno pagaba por matar a personas inocentes. No es cierto. No hay un solo pago por matar personas inocentes. Nuestra política siempre, siempre, prefirió la desmovilización. En efecto, hubo 53.000 desmovilizados [...] El gobierno que desmontó al paramilitarismo fue el gobierno nuestro”, añadió el expresidente.

Esta tarde, el presidente Petro le dijo a las familias de los jóvenes asesinados: “En Colombia se elegía al que más mataba, y por eso esa fila de jovencitos (asesinados) se fue volviendo interminable, y por eso es interminable la fila y el dolor y la rabia de las madres (...) Como presidente de la República de Colombia, de este que es un gobierno popular, me permito pedirles perdón, madres”.

Sobre el paramilitarismo, Uribe se mostró preocupado por un resurgimiento. “Hay un riesgo muy grande de un nuevo paramilitarismo. En el Caquetá los ciudadanos se quejan, porque ha vuelto la extorsión, el secuestro. Y lo que más preocupa es el debilitamiento de la fuerza pública y el fortalecimiento de las guardias indígenas y de los guardias campesinos”, comentó al respecto. “Tan grave un paramilitarismo socialista como aquel paramilitarismo que se desmontó en nuestro gobierno”, aseveró y criticó lo sucedido en las instalaciones de la revista Semana.

“Nosotros no estamos apegados al pasado, pero luchamos por el mejoramiento continuo de nuestro país sin destruir lo bueno. Los presidentes de Colombia han sido los luchadores por la paz”, concluyó el exmandatario que se encuentra en Villavicencio presentando a los candidatos del Centro Democrático de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre.

