La diferencia entre el “sí” y el “no” en el plebiscito de 2016 fue de solo 53.894 votos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Uribe y De la Calle reflexionaron sobre los 10 años del plebiscito: tiraron pulla a la JEP Redacción Política Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Este viernes 2 de octubre se cumplen 10 años de la elección del plebiscito por la paz que dividió al país, donde ganó el no por menos del 1 % de los votos. Una década más tarde, el país político reflexiona sobre las implicaciones que trajo ese hecho en la historia reciente de la nación. En este momento, las figuras que estuvieron en ambos lados del tarjetón, como el exjefe negociador Humberto de la Calle o el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hablan hoy de las implicaciones de estos hechos.

Noticia en desarrollo…

👉 Lea más sobre el Congreso, el…