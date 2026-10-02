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Uribe y De la Calle reflexionaron sobre los 10 años del plebiscito: tiraron pulla a la JEP

A 10 años del plebiscito por la paz, donde ganó el no por menos del 1 % de los votos, el país político reflexiona sobre las implicaciones que trajo ese hecho en la historia reciente de la nación. En este momento, las figuras que estuvieron en ambos lados del tarjetón, como el exjefe negociador Humberto de la Calle o el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hablan de las implicaciones de este hecho.

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Redacción Política
La diferencia entre el “sí” y el “no” en el plebiscito de 2016 fue de solo 53.894 votos.
La diferencia entre el “sí” y el “no” en el plebiscito de 2016 fue de solo 53.894 votos.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Este viernes 2 de octubre se cumplen 10 años de la elección del plebiscito por la paz que dividió al país, donde ganó el no por menos del 1 % de los votos. Una década más tarde, el país político reflexiona sobre las implicaciones que trajo ese hecho en la historia reciente de la nación. En este momento, las figuras que estuvieron en ambos lados del tarjetón, como el exjefe negociador Humberto de la Calle o el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hablan hoy de las implicaciones de estos hechos.

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Por Redacción Política

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