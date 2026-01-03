Así reaccionan expresidentes, candidatos y más políticos a operación de EE. UU. en Venezuela

Expresidente Juan Manuel Santos, presidente Gustavo Petro y exmandatario Álvaro Uribe. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde la madrugada de este sábado, a medida que se han ido conociendo nuevos detalles de los bombardeos en Caracas y la detención de Nicolás Maduro, políticos colombianos han reaccionado con mensajes en sus redes sociales. El presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en reaccionar, desatando un debate al calificar el hecho como una “agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”.

Varios expresidentes también presentaron sus posturas. Desde la otra orilla, Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, aseguró que “Estados Unidos actuó en legítima defensa”. De acuerdo con el líder opositor, el gobierno de Donald Trump hizo lo que “debieron hacer los organismos internacionales”. Además, pidió que las fuerzas militares colombianas no sean enviadas a defender el régimen.

“Que el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino de libertad y de bienestar colectivo. Que en Colombia nos liberemos pronto del contagio destructor”, agregó el expresidente Uribe.

Estados Unidos actuó en legítima defensa



No se puede pretender que nada pase cuando por años se ha albergado a terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos; se ha servido como corredor aéreo, terrestre y marítimo para trasladar narcóticos a los Estados… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 3, 2026

Lea también: Gobierno reforzó seguridad en embajadas de EE. UU. y de Venezuela: hay alerta en la frontera

En una línea similar opinó el expresidente Iván Duque. “Felicito la acción adelantada por los EE. UU. en defensa de la seguridad hemisférica, la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de los derechos humanos. El sometimiento a la justicia de Maduro es un deber moral ante la violación sistemática de los derechos humanos que su régimen ha perpetuado por años”, dijo.

Felicito la acción adelantada por los EE. UU. en defensa de la seguridad hemisférica, la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de los derechos humanos. El sometimiento a la justicia de Maduro es un deber moral ante la violación sistemática de los derechos humanos que su… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 3, 2026

El exmandatario Juan Manuel Santos resaltó la trascendencia de los hechos y señaló los males a los que se han enfrentado los venezolanos por culpa del régimen de Maduro. “Dicho esto, Colombia y América Latina deben ser claras en un principio esencial: la estabilidad regional solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional, la soberanía de los Estados y las soluciones multilaterales”, agregó. Santos también habló de la necesidad de hablar nuevamente de elecciones libres.

La confirmación de los hechos ocurridos en Venezuela marca un momento de enorme trascendencia para la región.



Durante años, el pueblo venezolano ha padecido una profunda crisis humanitaria, política y económica como consecuencia de un régimen que cerró los caminos democráticos y… — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) January 3, 2026

Candidatos presidenciales reaccionaron a situación de Venezuela

La situación política del país vecino ya hacía parte de la agenda electoral de 2026 y, desde que se conocieron las noticias de la operación de Estados Unidos, varios aspirantes presidenciales han publicado sus mensajes.

Desde la izquierda, el senador Iván Cepeda, candidato del petrismo, se pronunció en un sentido similar al de Gustavo Petro, rechazando los bombardeos. “Se trata de una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional, y contra los principios fundamentales del derecho público internacional. Rechazo de manera categórica esta agresión, que podría escalar y derivar en un conflicto armado trasnacional”, dijo.

ANTE LA AGRESIÓN DEL GOBIERNO DE EEUU EN VENEZUELA



El presidente @petrogustavo ha anunciado que se presentan bombardeos de las Fuerzas Militares de EEUU en la ciudad de Caracas, Venezuela. También se informa que se presentan ataques militares en otros lugares del territorio… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 3, 2026

Cepeda también dijo que respalda la propuesta del presidente Petro de convocar de manera urgente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que Colombia hace parte, como miembro no permanente, desde este 1 de enero.

La senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, dijo que no se puede hablar de agresiones contra Venezuela, sino de “un ataque contra un tirano que había usurpado el poder y que se había aliado con los narcos de la región, y que de paso violaba múltiples principios de la Carta de la ONU”. Además, Valencia se fue en contra del petrismo y señaló que ese sector “quería apoyo de Maduro” para las elecciones de 2026.

No se pierda: Explosiones en Caracas y arresto de Maduro EN VIVO: lo último en Venezuela

También desde el espectro de la derecha habló el candidato por firmas Abelardo de la Espriella, que felicitó a Trump y a varios funcionarios estadounidenses por la operación. “Venezuela será libre y Colombia seguirá la misma senda: los Defensores de la Patria lograremos el triunfo en las urnas para salvar del petrismo y del narcoterrorismo a nuestra nación (...) Mis respetos y apoyo total a María Corina Machado, la verdadera heroína y segunda libertadora de Venezuela”, señaló.

“No entiendo como hay gente hablado de que se violó el derecho internacional. No, el dictador Nicolás Maduro fue quien violó los derechos humanos del pueblo venezolano por años. El régimen generó dolor y muerte”, dijo Vicky Dávila, también candidata por firmas.

Roy Barreras, quien hace parte de la consulta oficialista junto a Iván Cepeda y Camilo Romero, aseguró que el ataque pone en riesgo la estabilidad democrática de la región: “Las consecuencias afectan directamente a Colombia: Lo mínimo una nueva oleada de refugiados venezolanos y efectos indeseables sobre nuestra propia estabilidad democrática. Los gobiernos de América Latina deben pronunciarse en bloque para evitar una guerra descontrolada y proponer una rápida salida pacífica”.

Un ataque militar de esta naturaleza en Venezuela destruye bases militares de ese régimen pero también destruye el derecho internacional y pone en alto riesgo la estabilidad de la región en el único continente que no tenía guerras internacionales en su territorio. Las… — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 3, 2026

“Hay quienes piden democracia para Venezuela y celebran bombardeos. Así asumen tener talante democrático: justifican la barbarie, gritan libertad, pidiendo agresión de poderosos sobre América Latina. Hablan de dictaduras y festejan y arrodillan a tiranos. La humanidad tiene dos caminos: sensatez o barbarie”, dijo Camilo Romero.

Noticia en desarrollo...

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.