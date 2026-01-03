Gobierno reforzó seguridad en embajadas de EE. UU. y de Venezuela: hay alerta en la frontera

Varias detonaciones y explosiones en la madrugada de este sábado en la base militar de La Carlota, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres. EFE / Miguel Gutiérrez Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno ordenó en la madrugada de este sábado que se refuerce la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Bogotá y, de paso, que se desplieguen acciones que eviten acciones terroristas de grupos narcotraficantes que tienen presencia e incidencia ilegal a nivel binacional.

La decisión se notificó luego de que las explosiones que se vienen registrando desde alrededor de la 1:30 de la madrugada de este 3 de diciembre en Caracas y otras regiones venezolanas, las cuales han sido calificadas por el régimen que lidera Nicolás Maduro como un ataque ordenado desde Washington por el republicano Donald Trump.

Más información: Explosiones en Caracas: lo último en Venezuela y qué se sabe de los bombardeos

“Se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera. Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”, precisó el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez.

Además, e indicando que todo se da bajo las directrices del presidente Gustavo Petro —quien pidió que se mantenga la diplomacia ante lo que dijo son bombardeos con misiles—, el ministro Sánchez confirmó que las sedes diplomáticas en Bogotá tiene nuevas medidas de protección.

Consulte aquí: Petro se pronunció sobre explosiones en Venezuela y ordenó “mantener canales diplomáticos”

“Se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección”, enfatizó Sánchez, quien agregó que “se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran”.

Desde que se comenzó a conocer información sobre lo que sucede en Venezuela, el presidente Petro pidió que la ONU y la OEA sesionen de forma inmediata para garantizar la soberanía del país vecino ante las explosiones que se vienen registrando este sábado.

Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, @petrogustavo, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a… https://t.co/UKhTgTdM7R — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 3, 2026

Luego de estos mensajes, el Gobierno confirmó que se realizó un consejo de seguridad extraordinario para desplegar medias concretas.

Algunas de ellas, de acuerdo con el ministro Sánchez, implican que “todas las capacidades de la Fuerza Pública se encuentran activadas para proteger a la población, activos estratégicos, embajadas, unidades militares y policiales, entre otros, así como para evitar cualquier intento de acción terrorista por parte de organizaciones de crimen transnacional, como el cartel del ELN, la Segunda Marquetalia u otros grupos armados ilegales, en territorio colombiano”.

Plan Frontera | Acabamos de concluir una reunión extraordinaria para evaluar la situación en la frontera colombo-venezolana, presidida por el señor Presidente @petrogustavo, con la participación de todas las instituciones y entidades responsables de brindar las atenciones… https://t.co/94BY6pwzCG — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 3, 2026

En una serie de publicaciones en redes, que aún no hacen mención directa a Maduro, el jefe de Estado colombiano dijo que la región debe estar en “alerta” porque “han atacado a Venezuela”. También señaló que se deben mantener los canales diplomáticos y que la Casa de Nariño “observa con profunda preocupación” los reportes de explosiones y la “inusual” actividad aérea sobre territorio del país vecino.

“La Cancillería de Colombia debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional”, enfatizó Petro.

Más información: Petro se refirió a operativos en la frontera con Venezuela: “Hablé varias veces con Maduro”

Es en este contexto que el régimen de Miraflores emitió un comunicado, replicado por el mandatario colombiano, en el cual señaló de forma directa al Estados Unidos de Donald Trump de ser el responsable de la explosiones registradas después de la 1:30 de la madrugada y que, de acuerdo con reportes de prensa y usuarios de redes, se habrían registrado más allá de Caracas.

En todo caso, según trascendió en la madrugada de este sábado, la Casa de Nariño tiene contacto constante y directo con su delegación diplomática en Venezuela, lidera por el embajador Milton Rengifo, con el fin de obtener información de primera mano de lo que pase en el país vecino y sobre cómo están la población colombiana que vive en este territorio.

En contexto: Bandera de Colombia ya está en el Consejo de Seguridad: esto dijo la embajadora ante la ONU

Desde su llegada al poder, el 7 de agosto de 2022, el presidente Petro retomó las relaciones con la Venezuela de Maduro y en al menos cinco oportunidades se reunieron de forma presencial.

Algunas reacciones a toda esta situación fueron las de los candidatos Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas, quienes coincidieron en alertar por los impactos de los ataques en Venezuela a nivel político y humanitario en suelo colombiano. Y el senador Iván Cepeda, el aspirante de la izquierda a suceder a Petro, calificó lo sucedido como una agresión que debe rechazarse.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.