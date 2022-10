Venezuela, un garante que duda de sí mismo en los diálogos de paz de Petro con el Eln

Políticos y académicos venezolanos hablaron con El Espectador sobre el rol de su país en los diálogos de paz del gobierno Petro con el Eln. Las dudas son latentes, pues, según ellos, se trata de una guerrilla binacional. Foto: EFE - Rayner Peña R

La participación de Venezuela como país garante de los diálogos de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) sigue siendo un punto clave dentro de la iniciativa de “paz total” del mandatario. La designación del vecino país para esta tarea despertó varias voces, más que todo opositoras en Colombia, que consideran que el gobierno de Nicolás Maduro no es el apropiado para acompañar la búsqueda de la paz con esta guerrilla. Del otro lado de la frontera, y con los días contados para la reinstalación de la mesa de diálogos, políticos y académicos venezolanos decidieron hablar con El Espectador, pues consideran que el rol de su país en este proceso no debe ser el de garantes y buscan que Maduro replantee la aceptación.

La presencia del Eln en los dos países es el pilar fundamental por el cual algunos diputados venezolanos consideran que su lugar dentro de la búsqueda de paz en Colombia debe ser otro. Una investigación de la organización Insight Crime encontró que al menos el 40 % de los integrantes de ese grupo armado están en el vecino país y la catalogaron como “guerrilla binacional”. La afectación del actor armado a ambas naciones, según los legisladores venezolanos, es lo que hace que el problema de la violencia no solo sea del resorte colombiano, sino que directamente los toca a ellos, por lo cual, más que garantes, deberían tener un lugar en la mesa para llegar a un acuerdo.

El diputado Juan Carlos Palencia, de Táchira y miembro de la Comisión de Integración y Asuntos Fronterizos, considera que “aunque nosotros en Venezuela le apostamos a la paz, al tratarse de una guerrilla binacional, tiene que resolverse con los dos países donde ellos actúan”. El político considera además que “ya que hay una coyuntura, una oportunidad de diálogo con este grupo armado, sería bueno entonces que se sentaran con las dos naciones”. Que la administración de Maduro tenga la misma óptica que los diputados es una tarea que, según los legisladores del vecino país, debe hacerse con pies de plomo, pues su norte “no es confrontar al gobierno y volverlo una polémica innecesaria sobre el tema. Lo que queremos nosotros es que se logre la paz y la tranquilidad de los dos lados de la frontera”, recalcó Palencia.

Óscar Ronderos, diputado por Nueva Esparta y militante del partido Acción Democrática, comparte la postura de su connacional y considera que con la presencia que tiene el Eln en su país, “lo menos que debe hacer el gobierno venezolano es ser garante. Podría incluso ser hasta parte interesada, porque nos conviene que esa guerrilla cese sus acciones violentas, tanto en Venezuela como en Colombia”. Para Palencia, por su parte, lo que acuerde el gobierno Petro con el Eln repercutirá directamente en su territorio, razón que los hace querer tener un rol más activo, pues “garante es un tercero que va a crear las condiciones para que dos bandos se pongan de acuerdo, pero acá Venezuela también es parte de la ecuación”.

Un exparlamentario y ahora catedrático de la Universidad de los Andes Venezuela (VE), que por seguridad pidió reserva de su identidad, considera que su país “no puede ser garante de una discusión de paz cuando están operando aquí mismo. Ese proceso de diálogo debería darse en otra parte”. Para el académico, Venezuela no puede brindar las garantías con la guerrilla, pues “acá han sucedido enfrentamientos violentos entre las disidencias de las Farc, el Eln y otros actores armados. Incluso en el hospital de Caracas hay un jefe guerrillero”. Para que los diálogos de paz funcionen, dice el exparlamentario, “en el temario que se pretende adelantar con el Eln, ellos tienen que hablar de lo que hacen en Venezuela, porque si no no tiene sentido ser garante de nada”.

Una perspectiva similar comparte Palencia desde la Asamblea Nacional Bolivariana, pues sostiene que si las acciones del Eln no son tenidas en cuenta durante los diálogos, pueden caer en un error que, según él, ya ocurrió cuando se dialogó con las extintas Farc. “En los diálogos de paz que se dieron con las Farc no se abordó el tema de Venezuela, y bueno, ahí vemos todo lo que se ha sucedido en la región del Arauca con el tema de las disidencias y en otras partes de los 2.219 kilómetros que compartimos de frontera”, manifiesta el diputado. Para este, Colombia tiene que entender el problema como algo que no solo se juega en su territorio y que “el enfoque tiene que ser internacional, no se pueden separar los problemas o regionalizarlos”.

¿Venezuela podría dejar de ser garante de los diálogos?

Que Maduro considere la opción de retirarse como garante de los diálogos genera opiniones divididas. Para el exparlamentario y catedrático venezolano citado, en su país “el Gobierno conversa con el Gobierno. Tiene una línea delimitada, una estrategia fijada y no se mueve precisamente por consenso”, por lo cual no es optimista frente al tema. El académico cree que tratar de cambiar la postura del mandatario en este punto puede ser ingenuo y que solo cederá por presión internacional, pues, según señaló, el rol garante de Venezuela “no se apertura como un debate en la sociedad civil, sigue siendo un tema exclusivamente de manejo del gobierno”.

En efecto, desde la Asamblea Nacional Bolivariana, Palencia, Ronderos y otros parlamentarios buscan que se abra un diálogo con la sociedad civil, para que así el gobierno de Maduro conozca las peticiones que hoy hacen y pida un lugar en la mesa de Colombia y el Eln. Aun así, el catedrático no confía en que esto pase, pues, a su forma de ver, “el gobierno de Caracas es inamovible en su línea de trabajo y lo que se hace desde los parlamentos es ratificar y apoyar la paz, pero nunca para que se diga ‘hay que incorporar a Venezuela en ese diálogo’”. Para el exparlamentario, “el caso de ser garantes no funciona mucho, porque tiene que ser un intercambio con el Eln entendido como un ejercicio donde tiene un pie en Colombia y otro en Venezuela. Ese diálogo de paz, desde el punto de vista territorial, debe alcanzar a los dos países en todo caso”.

La calidad de garante, de acuerdo con los políticos y académicos, no es la más acertada, pero, por ejemplo, para el académico venezolano Francisco Sánchez, las razones varían. “El Eln se comporta en Venezuela como un grupo paramilitar, tiene alianzas de una u otra manera con el gobierno. Es un grupo que opera y se relaciona con el gobierno, mientras que en Colombia es un grupo subversivo que atenta contra el Estado, con la idea de hacerse el poder”, señala Sánchez. El académico considera que con esto así, “el rol que juega Venezuela no es el más indicado para ser garante de un proceso de paz, que debería contar con otras naciones u organizaciones que pudieran ser importantes para neutralizar la forma en que el Eln se comporta y así poder aportar”.

Con una mirada distinta sobre el tema, el exembajador de Venezuela en Colombia, Pavel Rondón, considera que “el hecho de que haya presencia de guerrillas en los dos lados de la frontera no es algo nuevo, históricamente se ha presentado” y no por eso se debería echar para atrás la postura que ha tomado el gobierno de Maduro. Rondón espera que el nuevo gobierno colombiano logre un avance significativo en el tema y no se detenga por la actividad del Eln en su país, ya que para él, es “como lo que ocurrió cuando la guerrilla colombiana estaba en Ecuador y no fue impedimento para que ese país también fuera garante de unos diálogos de paz”.

Aún así, para el académico Sánchez, las condiciones para la paz deben estar aseguradas y para que “una paz que se logre en Colombia no podría estar construida sobre las ruinas de Venezuela”. En palabras del catedrático, “bajo las actuales circunstancias del gobierno Venezolano, no debería jugar ningún rol, porque Venezuela no garantiza ni la seguridad alimentaria de sus habitantes”. Para Sánchez, “Venezuela tiene incluso rasgos de Estado fallido, porque hay porciones del territorio que no controla y las ha cedido a fuerzas como el Eln, como sucede en el arco minero del Orinoco, que es una zona de explotación ecocida de oro en el Estado Bolívar. Un Estado en estas condiciones no es capaz de garantizar nada”.

