Cancillería rechaza “desmesurada presencia militar” de EE. UU. En la región

En medio de tensiones con los Estados Unidos tras la descertificación a Colombia en la lucha antidrogas, la canciller Rosa Villavicencio cuestionó los operativos militares que ha adelantado la flota naval enviada por Washington en el mar Caribe. Según destacó la jefa de relaciones exteriores, esta representa una “desmesurada presencia militar” que no está relacionada con la lucha contra las drogas.

En diálogo con la agenda AFP, Villavicencio cuestionó los ataques a diversas embarcaciones que, según la inteligencia de la Casa Blanca, hacen parte de organizaciones “narcoterroristas” y en su mayoría el tránsito por aguas del Caribe se debe al transporte de estupefacientes hacia el norte del continente.

“El bombardeo a las embarcaciones (...) nos parece que no es la manera desde el punto de vista de la legalidad”, dijo Villavicencio. Además, la Canciller aseguró que “por supuesto, Venezuela está preocupada, como está toda la región, por la posibilidad de una intervención. Nosotros defendemos la soberanía de la región y reafirmamos la declaración de América Latina como territorio de paz, por eso no se corresponde esa presencia desmesurada militar en la región”.

La situación ya había sido abordada con anterioridad por la canciller en diálogo con El Espectador. Durante la entrevista remarcó la tensión que se extiende en la región, “pero debido a las conversaciones que hemos tenido con el embajador (John McNamara), con sus representantes y también con los congresistas que nos visitaron hace unas pocas semanas, que son de origen colombiano, pues pudimos concluir que no hay intención de una intervención”.

En ese mismo diálogo la jefa de cartera enfatizó en que la posición con el régimen de Nicolás Maduro no ha cambiado, pues desde el Estado colombiano no se reconocen el resultado de las elecciones de las cuales, a la fecha aún no se han presentado las actas electorales. Además, Villavicencio explicó al ser cuestionada sobre si en Venezuela hay una democracia que “es un Estado que ha tenido unas herramientas democráticas, que tiene unas instancias en donde últimamente han devenido en situaciones no muy ajustadas a lo que sería un proceso electoral, con toda la transparencia, y eso es lo que hemos dicho”.

Sus declaraciones llegan en el auge de las tensiones entre la administración de Donald Trump y el presidente Gustavo Petro con motivo de la descertificación anunciada el pasado lunes. De hecho, la funcionaria ya había afirmado que en caso de una decisión negativa por parte de los Estados Unidos – como terminó sucediendo – esta sería fundamentalmente sustentada en aspectos políticos y no técnicos.

Una descertificación “política”

Sobre la decisión emitida por la Oficina Oval sobre la descertificación en la lucha antidrogas, la canciller Villavicencio también se pronunció de forma reciente. Inicialmente aseveró que “no refleja los grandes esfuerzos del país para evitar que la droga inunde las principales calles del mundo. No se puede desconocer a efectividad de nuestras fuerzas armadas en combatir a los grupos organizados del crimen transnacional”.

La Canciller aseguró que cada 40 minutos se destruyen laboratorios y/o estructuras para la producción de estupefacientes, sustentadaen datos del ministerio de Defensa.

