Carlos Amaya ingresa oficialmente como militante de Verde Oxígeno y deja el partido verde.

Cada día se configura y consolida el mapa de la Coalición Centro Esperanza en el panorama de las elecciones de 2022. Esta vez el turno es para el precandidato Carlos Amaya. El exgobernador de Boyacá continúa en la carrera electoral gracias a una nueva movida: el partido Verde Oxígeno le otorgó el aval para que aspire en su nombre a la Presidencia el próximo año.

La noticia se dio a conocer este jueves, luego de que los integrantes de la coalición de centro se reunieran en Corferias, en Bogotá, en la convención Somos Verde Esperanza, en la que estuvieron presentes militantes y simpatizantes verdes y la Coalición Centro Esperanza.

¿Cómo estaba la situación de Amaya antes del aval?

El político se encontraba en el limbo. Amaya fue uno de los seis precandidatos presidenciales que tuvo la Alianza Verde este año. Fue el último que llegó a la contienda interna porque estaba terminando estudios de posgrado en Europa. Pero, una vez pisó suelo colombiano, metió todos sus esfuerzos para que los verdes se decidieran por ingresar a la entonces Coalición de la Esperanza, una postura que compartió con la senadora Angélica Lozano, una de sus aliadas en este tramo político.

Sin embargo, como se supo, la Alianza Verde definió que dejaba a sus militantes y simpatizantes en libertad para que apoyen y voten por quien deseen a la Presidencia. Eso dejó sin rumbo fijo a Amaya quien se mantuvo firme en su intención de aspirar al máximo cargo del ejecutivo en 2022, pero no era seguro con quién conseguiría el aval. Dadas las condiciones internas del verde, él ni nadie sería candidato único por esa colectividad.

Sin embargo, a Amaya se le iluminó el camino. El miércoles el Consejo Nacional Electoral anunció que el partido de Íngrid Betancourt, Verde Oxígeno, revivía. Se le será concedida la personería jurídica. Como dijo la excandidata presidencial, el regreso de su organización busca fortalecer la hoy nombrada Coalición Centro Esperanza. Si bien Betancourt aún no ha manifestado su intención de ser precandidata presidencial, dejó algo claro: por ahora, Amaya es la opción de su partido.

¿Qué repercusiones tiene?

Las repercusiones recaen principalmente en Amaya. El exmandatario de Boyacá era simpatizante del partido verde, mas no militante. Esto es así porque no tenía credencial y no hace parte de la dirección nacional. La última vez que la tuvo fue cuando se inscribió como candidato a dicha gobernación, pues lo hizo por esta colectividad.

En ese sentido, con el aval, Carlos Amaya entra a ser militante del partido Verde Oxígeno y deja a la Alianza Verde. Al inscribirse a la Presidencia por Oxígeno, entra automáticamente a dicha organización. Ahora, como los militantes y simpatizantes de la Alianza Verde tienen libertad de votar por el candidato que les guste, quienes quieran podrán apoyar a Carlos Amaya. Su caso es el mismo que el del exgobernador de Nariño, Camilo Romero, que también busca aval para continuar su aspiración presidencial, pero en el Pacto Histórico.

Tras la decisión, Amaya se medirá en igualdad de condiciones con los demás precandidatos de la Coalición Centro Esperanza en la consulta que tendrá lugar en marzo de 2022. De ahí saldrá una sola opción para el comicio presidencial.