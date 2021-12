Ingrid Betancourt y su candidatura: “No puedo decir que no lo estoy considerando”

Betancourt dijo que hace casi 20 años, como candidata presidencial, fue secuestrada y, con ella, el sueño de Verde Oxígeno: "Soy testigo de cómo todos los colombianos están siendo secuestrados por el mismo sistema descompuesto que haría cualquier cosa, y lastimaría a cualquiera, para preservar su riqueza y mantenerse en el poder".

Luego de que formalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) revivió la personería de su partido, Verde Oxígeno, este miércoles Ingrid Betancourt se refirió a una eventual aspiración presidencial suya y, sin confirmarlo ni negarlo, aseguró que no puede decir que no lo está considerando.

Lea también: “Petro es el candidato de una izquierda radicalizada”: Ingrid Betancourt

Si bien Betancourt reiteró que no es un tema que la preocupe en este momento y que no quiere desviarse de su propósito, no le cerró la puerta de tajo a llegar a la Casa de Nariño: “No puedo decir que no lo estoy considerando (…) No me quiero desviar en el propósito. Yo creo que cada uno de nosotros siente en su corazón cuál es su sitio y dónde puede ayudar más y mejor”.

Este miércoles, el CNE anunció una noticia que tiene impacto en las elecciones de 2022. Así como pasó con el Nuevo Liberalismo hace unos meses, la entidad confirmó que Verde Oxígeno y el Movimiento Salvación Nacional, de Álvaro Gómez Hurtado, tendrá, nuevamente, personería jurídica.

También le puede interesar: Verde Oxígeno y Salvación Nacional reviven: CNE les otorga personería jurídica

Betancourt, que hace parte de la Coalición Centro Esperanza, solicitó a finales de octubre la restitución de la personería jurídica de su partido. “Radicamos ante el CNE la solicitud para retomar, de cara a 2022, su misión para liberarnos de la corrupción y la violencia. Es una contribución para apoyar a la Coalición Esperanza”, dijo en ese entonces, cuando la alianza de centro todavía no incluía al precandidato Alejandro Gaviria.

Previamente, en medio de la controversia que se vive en el Pacto Histórico por la eventual llegada del exgobernador Luis Pérez –a quien le enrostran su participación en la Operación Orión cuando fue alcalde de Medellín–, Ingrid Betancourt le hizo un guiño a Francia Márquez (precandidata de la alianza) y a la actriz Margarita Rosa de Francisco para que se unieran a la Coalición Centro Esperanza.

En contexto: Terremoto en Pacto Histórico: ¿Qué implica una alianza entre Petro y Luis Pérez?

“Hola, Margarita Rosa y Francia. Las he escuchado. Yo también he tenido que tragarme muchos sapos en la política. Y es porque no quiero tragar más sapos que estoy en la Coalición Centro Esperanza (…) Aquí no hay paracos, no hay corruptos, no hay bandidos. Aquí hay gente buena, como ustedes dos, con ganas de cambiar el país con fe, con esperanza. Cómo quisiera yo que ustedes dos estuvieran aquí de este lado de la lucha”, señaló.

Al revivir la personería jurídica de su movimiento, Betancourt reiteró que este es un nuevo paso que fortalecerá a la Coalición Centro Esperanza. “Hace casi 20 años, como candidata presidencial, me postulé para limpiar este país de la corrupción y la violencia. Fui secuestrada y el sueño de Verde Oxígeno fue secuestrado conmigo. Han pasado los años, pero la enfermedad de la corrupción en Colombia no ha desaparecido, al contrario, solo ha empeorado. Hoy hablando desde la libertad, quiero decirles que soy testigo de cómo todos los colombianos están siendo secuestrados por el mismo sistema descompuesto que haría cualquier cosa, y lastimaría a cualquiera, para preservar su riqueza y mantenerse en el poder”, expresó.