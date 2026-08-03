Alcocer habla de escándalo que la vincula con actos de corrupción, ¿qué dijo a la Fiscalía?

La primera dama, Verónica Alcocer, ha estado alejada de los reflectores. Foto: Verónica Alcocer

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La primera dama, Verónica Alcocer, envió una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en medio del escándalo que la vinculó con presunto actos de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro. En esa misiva, con fecha de este lunes y publicada en todas sus redes sociales, aseguró que estos señalamientos “carecen de todo sustento y no corresponden con la realidad”.

“Ante la posibilidad de que estos hechos sean objeto de actuaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, me permito manifestar de manera voluntaria mi absoluta disposición para colaborar con la justicia y atender cualquier requerimiento que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, sea formulado por esa entidad”, se lee en la carta.

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Alcocer reitera que “ninguna persona ha estado ni está autorizada para solicitar, gestionar, ofrecer o asumir compromisos en [su] nombre ante autoridades, entidades públicas o particulares”. Y, en esa línea, subraya que tiene que la convicción de que “el esclarecimiento de estos hechos permitirá establecer objetivamente la intervención y las responsabilidades que corresponde a cada uno”. Incluso, habla de que es importante “cualquier valoración” del contexto en el que surgen las revelaciones, “así como las circunstancias, los eventuales intereses personales o económicos y las motivaciones que razonablemente puedan estar asociados a ellas”.

“Como ciudadana, y la mayor interesada en que mi buen nombre y el de mi familia sea reparado, reitero mi plena disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación y mi confianza en que el esclarecimiento de estos hechos se realizará con fundamento en las pruebas legalmente obtenidas, valoradas de manera objetiva, integral e imparcial”, finalizó la misiva.

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La carta se da a conocer días después de que la Revista Semana diera a conocer unos audios que presuntamente corresponderían a Eva Ferrer, quien fue amiga cercana de la primera dama y pasó por los cargos de consejera presidencial para la Niñez y también para la Reconciliación. De acuerdo con esas declaraciones, la primera dama “controla” puestos en Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dian; y también habla de presuntos “testaferros” para mover dinero.

Esta no es la primera vez que Alcocer envía una carta al órgano investigador. En junio de 2024, remitió una misiva a esa entidad para denunciar un plan de desprestigio en su contra desde el interior del Gobierno. En ella, le pidió a Camargo que investigara supuestos crímenes de odio e información falsa que circulaba en su contra, promovida por los mismos funcionarios del Ejecutivo.

“Ponen en peligro inminente y lesionan efectivamente una serie de garantías y bienes jurídicos como la dignidad humana y la integridad personal”, señaló en ese momento.

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La primera dama habló del “fuego amigo” como una estrategia para desviar la atención de posibles actos de corrupción dentro de la administración del presidente Petro. Para esa fecha, aseguró que presentaría todas las pruebas que vincularían a funcionarios con esas denuncias.

Desde hace algunos años, la primera dama se ha alejado de los reflectores y pasó por Suecia por un tiempo. Sin embargo, en los últimos meses fue incluida en la llamada lista Clinton junto con el mandatario —de quien se separó—, así como el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el primogénito del jefe de Estado, Nicolás Petro.

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