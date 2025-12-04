Verónica Alcocer respondió por polémica sobre contrato con Suecia: “Duele profundamente”

Primera dama, Verónica Alcocer. Foto: Verónica Alcocer

Por primera vez, la primera dama Verónica Alcocer se pronunció por la polémica que se generó alrededor de su vida en Suecia tras la firma del contrato para aviones gripen entre el gobierno de Gustavo Petro y el de ese país. A través de sus redes sociales, aseguró que “duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad”.

“Duele cuando, aun conociendo los hechos, persisten en señalamientos. Como sociedad, necesitamos reflexionar sobre lo que estamos construyendo en las redes sociales: el odio y la mentira no pueden convertirse en fuerzas que guíen nuestra convivencia. Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y verdad”, se lee en la publicación.

El nombre de la primera dama ha rondado en las ultimas semanas no solo por su vida en el país europeo, también por su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, de la que también hacen parte el mandatario, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. El mismo Petro ha dicho que llevan separados “años” y que Alcocer vive en Suecia para recibir clases de inglés, incluso, que se le ha impedido su retorno a Colombia.

“La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede; a tal grado ha llegado la ignominia sobre mi Gobierno. No es por otra razón, sino porque no puede. Yo voy a hacer que pueda, porque si un padre no puede reunir a la madre con su hija, siendo mi propia familia, no voy a poder unir las familias colombianas y nos seguiremos matando”, dijo el jefe de Estado en un evento en el que estaba su hija.

Aunque en este momento esté en el exterior, la primera dama buscó reintegrarse en la agenda de la Casa de Nariño e hizo varias visitas a cárceles en el marco de los proyectos que tiene en su despacho. En todo caso, esta es la primera vez que se refiere a la polémica, sin mencionar su puesto en el Gobierno.

