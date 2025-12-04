“La decisión no tiene sesgo personal”: Uribe Vélez habló sobre precandidatura de Miguel Uribe

Tensión en el Centro Democrático por la expulsión de Miguel Uribe Turbay, aprobada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La tormenta política que rodeó al Centro Democrático en estos días ya tiene un pronunciamiento directo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El líder natural del partido, quien dio su visto bueno a la expulsión de Miguel Uribe Londoño de los precandidatos de la colectividad, aseguró que la decisión no tuvo, de su parte, “un sesgo personal”.

“Yo debo guardar silencio sobre ese tema, que, por supuesto, deploro mucho”, afirmó en entrevista con Caracol Radio. Pero agregó: “Esto es un tema de responsabilidad que yo tengo con un partido político que es serio, que no es partido de momento, que tiene una vocación”.

Sugerimos: Saade vuelve al gobierno Petro, esta vez como embajador: su hoja de vida ya fue publicada

El Centro Democrático expresa a la opinión pública que:



1. El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella.



2. El… pic.twitter.com/1GkW9XT1VR — Centro Democrático (@CeDemocratico) December 1, 2025

Los movimientos en el partido de oposición se dieron este lunes, después de un comunicado en el que se señalara que continuaría su proceso para la Presidencia con las precandidatas y senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. En esa misiva, se contó que fue el también precandidato Abelardo de la Espriella quien informó al líder de la colectividad sobre una posible renuncia de Uribe Londoño a su candidatura para adherirse al abogado.

“Me veo obligado a renunciar a la militancia irrevocablemente”, anunció el martes el precandidato. Previo a eso, ya había señalado que nunca planteó renunciar en este punto a su aspiración y que esas versiones distorsionaban su papel dentro del Centro Democrático, del que hizo parte desde su fundación.

Le puede interesar: Choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda calentó debate sobre infiltraciones de “Calarcá”

MENSAJE AL PAÍS https://t.co/JHZPxxycI9 — Miguel Uribe (@migueluribel) December 2, 2025

Uribe Vélez también habló sobre De la Espriella y Sergio Fajardo, los dos nombres que ha venido mencionando últimamente como el rango en el que debería moverse para la consulta del 8 de marzo. De acuerdo con él, el abogado es “un hombre muy inteligente” por quien tiene “todo el respeto”. Sobre Fajardo, apuntó que cree que “él no tiene quejas de lo nacional frente a su Alcaldía de Medellín” y señaló que cualquier diferencia que tenga que haber se tienen “que escuchar, razonablemente”.

“No es olvidarse de las diferencias, es mostrar un acuerdo”, apuntó.

Lea también: Liberales dan a aval a Espinosa, De las Espriella entrega firmas y otras movidas de los presidenciables

También se refirió a la relación que tiene con Juan Carlos Pinzón, con quien tuvo conversaciones previo a su aterrizaje en el Partido Oxígeno. Señaló que con Ingrid Betancourt, la líder de la colectividad, tiene una relación “franca, sincera”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.