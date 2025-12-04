Logo El Espectador
“La decisión no tiene sesgo personal”: Uribe Vélez habló sobre precandidatura de Miguel Uribe

El expresidente se refirió a las razones que llevaron a que el papá del senador y precandidato asesinado Miguel Uribe Turbay saliera de la lista de aspirantes a la Presidencia del Centro Democrático. “Yo debo guardar silencio sobre ese tema, que, por supuesto, deploro mucho”, dijo.

Redacción Política
04 de diciembre de 2025 - 12:54 p. m.
Tensión en el Centro Democrático por la expulsión de Miguel Uribe Turbay, aprobada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Archivo Particular
La tormenta política que rodeó al Centro Democrático en estos días ya tiene un pronunciamiento directo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El líder natural del partido, quien dio su visto bueno a la expulsión de Miguel Uribe Londoño de los precandidatos de la colectividad, aseguró que la decisión no tuvo, de su parte, “un sesgo personal”.

“Yo debo guardar silencio sobre ese tema, que, por supuesto, deploro mucho”, afirmó en entrevista con Caracol Radio. Pero agregó: “Esto es un tema de responsabilidad que yo tengo con un partido político que es serio, que no es partido de momento, que tiene una vocación”.

Los movimientos en el partido de oposición se dieron este lunes, después de un comunicado en el que se señalara que continuaría su proceso para la Presidencia con las precandidatas y senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. En esa misiva, se contó que fue el también precandidato Abelardo de la Espriella quien informó al líder de la colectividad sobre una posible renuncia de Uribe Londoño a su candidatura para adherirse al abogado.

“Me veo obligado a renunciar a la militancia irrevocablemente”, anunció el martes el precandidato. Previo a eso, ya había señalado que nunca planteó renunciar en este punto a su aspiración y que esas versiones distorsionaban su papel dentro del Centro Democrático, del que hizo parte desde su fundación.

Uribe Vélez también habló sobre De la Espriella y Sergio Fajardo, los dos nombres que ha venido mencionando últimamente como el rango en el que debería moverse para la consulta del 8 de marzo. De acuerdo con él, el abogado es “un hombre muy inteligente” por quien tiene “todo el respeto”. Sobre Fajardo, apuntó que cree que “él no tiene quejas de lo nacional frente a su Alcaldía de Medellín” y señaló que cualquier diferencia que tenga que haber se tienen “que escuchar, razonablemente”.

“No es olvidarse de las diferencias, es mostrar un acuerdo”, apuntó.

También se refirió a la relación que tiene con Juan Carlos Pinzón, con quien tuvo conversaciones previo a su aterrizaje en el Partido Oxígeno. Señaló que con Ingrid Betancourt, la líder de la colectividad, tiene una relación “franca, sincera”.

Por Redacción Política

Berta Lucía Estrada(2263)Hace 36 minutos
Los políticos de la extrema izquierda y de extrema derecha-CD, se fagocitan entre sí. No saben trabajar en equipo; sólo les interesan sus ambiciones personales; comenzando por Petro y por el gran infame. Dos caras de la mima moneda. Nota: Si Fajardo acepta participar junto a Pinzón, Espriella y al innombrable sería cavar su propia tumba.
Álamo(88990)Hace 39 minutos
¡Cabal y ubérrima 'puñalada trapera'! Claro que no hay "sesgo", como dice el hermano de Santiago apóstol, lo que hay es "sello lacra(do)" y "coz en el tafanario" al padre "huérfano"... Nada más qué decir sobre el mamporrero. Solo que EE tiene el deber de informar críticamente, sobre todo acerca de este condenado sujeto.
Beezar(53995)Hace 40 minutos
Y cómo hicieron para expulsar a un difunto? Es por eso que después se chupan los regaños de don Fidel
UnaVezMás (22193)Hace 58 minutos
Ay viejito desesperado
